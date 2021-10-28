Київ із 1 листопада переходить у "червону" зону, — Кабмін

Робота ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів буде дозволена за умови стовідсоткової вакцинації персоналу та відвідувачів. Аналогічна вимога стосується масових заходів.

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила, що в Києві з 1 листопада 2021 року почне діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Рішення ухвалили члени комісії на засіданні 28 жовтня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновано. Дітям буде дозволено відвідувати торгові центри лише з вакцинованими батьками.

Раніше мер Віталій Кличко анонсував посилення обмежень у столиці та закликав Кабмін ввести Київ у "червону" зону. Також чиновник докладно розповів про обмеження, які набудуть чинності з 1 листопада.

Важливо, що роботу громадського транспорту в Києві не зупинятимуть, проте в пасажирів почнуть вимагати негативні ПЛР-тести або COVID-сертифікати. Інакше проїзд буде неможливим. Зупиняти кожного не будуть, спеціальна група поліцейських вибірково перевірятиме пасажирів на наявність документів про вакцинацію вже у транспорті.

Без ПЛР-тесту або COVID-сертифікату неможливим стане відвідування фітнес-центрів і спортзалів, готелів, центрів надання адмінпослуг, управлінь пенсійного фонду тощо.

Школярі не повернуться за парти та продовжать навчатися дистанційно. Дитячі садочки зможуть працювати лише за умов 100% вакцинації персоналу.

Нагадаємо, з 30 жовтня до "червоної" зони приєднаються такі регіони: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області.

На сьогодні жорсткі обмеження вже активні у Херсонській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.