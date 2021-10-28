Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону, - Кабмин

Работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов будет разрешена при условии стопроцентной вакцинации персонала и посетителей. Аналогичное требование касается и массовых мероприятий.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила, что в Киеве с 1 ноября 2021 начнет действовать "красный" уровень эпидемической опасности. Решение приняли члены комиссии на заседании 28 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Детям будет разрешено посещение торговых центров только с вакцинированными родителями.

Ранее мэр Виталий Кличко анонсировал ужесточение ограничений в столице и призвал Кабмин ввести Киев в "красную" зону. Также чиновник подробно рассказал об ограничениях, которые вступят в силу с 1 ноября.

Важно, что работу общественного транспорта в Киеве останавливать не будут, однако у пассажиров начнут требовать негативные ПЦР-тесты или COVID-сертификаты. Иначе проезд будет невозможен. Останавливать каждого не станут, специальная группа полицейских будет выборочно проверять пассажиров на наличие документов о вакцинации уже в транспорте.

Без ПЦР-теста или COVID-сертификата невозможным станет посещение фитнес-центров и спортзалов, отелей, центров предоставления админуслуг, управлений пенсионного фонда и так далее.

Школьники не вернутся за парты и продолжат учиться дистанционно. Детские садики смогут работать только при 100% вакцинации персонала.

Напомним, с 30 октября к "красной" зоне присоединятся такие регионы: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.

На сегодня жесткие ограничения уже активны в Херсонской, Сумской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях.