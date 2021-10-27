С субботы в "красную" зону карантина попадут сразу семь областей (список)

Наивысший уровень ограничений с 30 октября будет действовать уже в 15 регионах Украины.

В субботу, 30 октября, в "красную" зону карантинных ограничений попадут сразу семь областей. Там будет запрещена работа ресторанов, ТРЦ и магазинов, работники и посетители которых не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду, 27 октября, по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

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Так, с 00:00 30 октября в "красной" зоне окажутся:

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

До этого на наивысшем уровне ограничений оказались:

Что запрещено в "красной" зоне:

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном или частичном прохождении вакцинации.

Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

банки;

автозаправки;

ветеринарные аптеки;

продовольственные магазины.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 22 574 новых случая заражения коронавирусом, 692 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее власти Киева заявляли, что столица находится на пороге вхождения в "красную" зону карантина.