С субботы в "красную" зону карантина попадут сразу семь областей (список)
Наивысший уровень ограничений с 30 октября будет действовать уже в 15 регионах Украины.
В субботу, 30 октября, в "красную" зону карантинных ограничений попадут сразу семь областей. Там будет запрещена работа ресторанов, ТРЦ и магазинов, работники и посетители которых не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду, 27 октября, по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
Так, с 00:00 30 октября в "красной" зоне окажутся:
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
До этого на наивысшем уровне ограничений оказались:
- Херсонская область;
- Сумская область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Ровенская область;
- Николаевская область;
Что запрещено в "красной" зоне:
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
- работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном или частичном прохождении вакцинации.
Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.
Что работает в "красной" зоне:
- банки;
- автозаправки;
- ветеринарные аптеки;
- продовольственные магазины.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 22 574 новых случая заражения коронавирусом, 692 пациента с COVID-19 скончались.
Ранее власти Киева заявляли, что столица находится на пороге вхождения в "красную" зону карантина.