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С субботы в "красную" зону карантина попадут сразу семь областей (список)

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карантин, коронавирус, Украина
Фото: РБК | В семи областях с субботы вводят жесткий карантин

Наивысший уровень ограничений с 30 октября будет действовать уже в 15 регионах Украины.

В субботу, 30 октября, в "красную" зону карантинных ограничений попадут сразу семь областей. Там будет запрещена работа ресторанов, ТРЦ и магазинов, работники и посетители которых не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду, 27 октября, по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Так, с 00:00 30 октября в "красной" зоне окажутся:

  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

До этого на наивысшем уровне ограничений оказались:

Что запрещено в "красной" зоне:

  • работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
  • работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
  • путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном или частичном прохождении вакцинации.

Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

  • банки;
  • автозаправки;
  • ветеринарные аптеки;
  • продовольственные магазины.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 22 574 новых случая заражения коронавирусом, 692 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее власти Киева заявляли, что столица находится на пороге вхождения в "красную" зону карантина.