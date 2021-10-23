В Украине еще две области попали в "красную" зону: какие регионы пополнят список

Решение было принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании в субботу, 23 ноября.

В Украине в "красную" зону попали еще две области – Ровенская и Николаевская. Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

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Такое решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в субботу, 23 ноября.

"С полуночи 26 октября "красный" уровень эпидемической опасности начинает действовать на территории Ровенской и Николаевской области. Также будут применены на территории области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня опасности" – говорится в сообщении.

В "красной" зоне запрещается работа:

заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном прохождении вакцинации (ограничение вступает в силу с 21 октября — ред.).

Отдельно отмечается, что все перечисленные ограничения не касаются заведений и мероприятий, на которых 100% посетителей и сотрудников получили обе вакцины от коронавируса. Они должны иметь при себе COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

банки;

автозаправки;

ветеринарные аптеки;

продовольственные магазины.

Напомним, что вскоре в "красную" зону может войти и Киев. Столичные власти уже обнародовали список ограничений, которые будут введены, если Киев все же войдет в список регионов с высоким уровнем распространения коронавируса.

На данный момент в "красной" зоне уже находятся такие области, как Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская.