Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" зону: список ограничений
В некоторых больницах отделения заняты на 90%, поэтому в регионе ограничили работу заведений общепита, ТРЦ и школ с ВУЗами.
С сегодняшнего дня, 15 октября, Херсонская область переходит в "красную" зону карантинных ограничений. В регионе запрещается работа целого ряда учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Херсонской области запрещается работа:
- заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки, непродовольственных рынков
- кинотеатров, ТРЦ, фитнес-центров, театров
- образовательных учреждений, кроме детсадиков и начальных классов в школе
- массовые спортивные мероприятия будут проходить без зрителей
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки
Однако ограничения не будут распространиться на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников пройдут полный курс вакцинации.
Что продолжит работать:
- банки
- автозаправки
- ветеринарные аптеки
- продовольственные магазины
Добавим, по информации Укринформ, в пунктах массовой вакцинации в Херсоне теперь выстраиваются очереди. По словам в.о. заместителя мэра Романа Головни, люди дотянули до последнего, и теперь на пике пандемии массово собираются для вакцинации. А в некоторых больницах профильные отделения заполнены уже на 90%.
"У нас в городе — вакцинальный бум, выстроились очереди", — утверждает Головня.
Напомним, решение о вводе локдауна в Херсонской области было принято 12 октября на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Также карантин усилят с 18 октября во Львове. В городе ограничат работу заведений общепита, учреждений культуры, а также введут двухнедельные каникулы в школах.