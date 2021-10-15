Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" зону: список ограничений

В некоторых больницах отделения заняты на 90%, поэтому в регионе ограничили работу заведений общепита, ТРЦ и школ с ВУЗами.

С сегодняшнего дня, 15 октября, Херсонская область переходит в "красную" зону карантинных ограничений. В регионе запрещается работа целого ряда учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Херсонской области запрещается работа:

заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки, непродовольственных рынков

кинотеатров, ТРЦ, фитнес-центров, театров

образовательных учреждений, кроме детсадиков и начальных классов в школе

массовые спортивные мероприятия будут проходить без зрителей

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки

Однако ограничения не будут распространиться на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников пройдут полный курс вакцинации.

Что продолжит работать:

банки

автозаправки

ветеринарные аптеки

продовольственные магазины

Добавим, по информации Укринформ, в пунктах массовой вакцинации в Херсоне теперь выстраиваются очереди. По словам в.о. заместителя мэра Романа Головни, люди дотянули до последнего, и теперь на пике пандемии массово собираются для вакцинации. А в некоторых больницах профильные отделения заполнены уже на 90%.

"У нас в городе — вакцинальный бум, выстроились очереди", — утверждает Головня.

Напомним, решение о вводе локдауна в Херсонской области было принято 12 октября на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также карантин усилят с 18 октября во Львове. В городе ограничат работу заведений общепита, учреждений культуры, а также введут двухнедельные каникулы в школах.