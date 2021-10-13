В кинотеатры и спортзалы по COVID-сертификату: Львов усиливает карантин с 18 октября

Школьников отправят на двухнедельные каникулы, а магазины и салоны красоты продолжат работу только при условии полной вакцинации персонала.

С 18 октября карантин во Львове намерены ужесточить. Предполагается ограничение работы заведений общепита, учреждений культуры, спортзалов, а также двухнедельные каникулы в школах. Об этом в среду, 13 октября, в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовый по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Карантинные ограничения коснутся сразу нескольких сфер:

Образование

Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается кружков, секций и учреждений внешкольного досуга. Также две недели на каникулах проведут воспитанники музыкальных школ.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, организаторы и участники которых имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут открыты только для тех посетителей, которые имеют аналогичные документы. Количество посетителей должно составлять не более 50% от общего количества мест. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только в том случае, если вакцинированы все работники или у них есть отрицательный ПЦР-тест. Также требуется контролировать соблюдение масочного режима, наполненность заведений не должна превышать 50% площади.

Заведения общественного питания

Смогут работать до 23:00 при условии 100% вакцинации или наличия ПЦР-тестов у работников при заполнении заведений посетителями не более чем на 50%, до 4 человек за столиком. В случае, если через 2 недели ситуация с коронавирусом в городе не стабилизируется, с 1 ноября заведения смогут принимать только тех посетителей, у которых есть сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест.

Спортзалы

На время ужесточения карантина во Львое спортзалы будут работать только для посетителей с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Все сотрудники должны быть вакцинированы. Заполненность не должна превышать 50% от площади учреждения.

Гостиницы и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, первым регионом, попавшим на "красный" уровень карантинных ограничений, станет Херсонская область. В частности, с 15 октября в городе запрещается работа заведений общественного питания, кинотеатров, рынков и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, если 100% посетителей и персонала не вакцинированы от коронавирусной болезни.

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