У кінотеатри і спортзали за COVID-сертифікатом: Львів посилює карантин з 18 жовтня

Школярів відправлять на двотижневі канікули, а магазини та салони краси продовжать роботу тільки за умови повної вакцинації персоналу.

З 18 жовтня карантин у Львові мають намір посилити. Передбачається обмеження роботи закладів громадського харчування, закладів культури, спортзалів, а також двотижневі канікули в школах. Про це в середу, 13 жовтня, у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Карантинні обмеження торкнуться відразу кількох сфер:

Освіта

Усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується гуртків, секцій та установ позашкільного дозвілля. Також два тижні на канікулах проведуть вихованці музичних шкіл.

Культура

Заборонено проводити масові заходи крім тих, організатори й учасники яких мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал будуть відкриті тільки для тих відвідувачів, які мають аналогічні документи. Кількість відвідувачів має становити не більше 50% від загальної кількості місць. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати тільки в тому випадку, якщо вакциновані всі працівники або в них є негативний ПЛР-тест. Також потрібно контролювати дотримання масочного режиму, наповненість закладів не повинна перевищувати 50% площі.

Заклади громадського харчування

Зможуть працювати до 23:00 за умови 100% вакцинації або наявності ПЛР-тестів у працівників при заповненні закладів відвідувачами не більше ніж на 50%, до 4 чоловік за столиком. У разі, якщо через 2 тижні ситуація з коронавірусом у місті не стабілізується, з 1 листопада заклади зможуть приймати тільки тих відвідувачів, у яких є сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Спортзали

На час посилення карантину у Львові спортзали працюватимуть тільки для відвідувачів з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Усі співробітники повинні бути вакциновані. Заповненість не повинна перевищувати 50% від площі установи.

Готелі та хостели

Працюють тільки за умови наявності у всіх працівників документів про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, першим регіоном, який потрапить на "червоний" рівень карантинних обмежень, стане Херсонська область. Зокрема, з 15 жовтня в місті забороняється робота закладів громадського харчування, кінотеатрів, ринків та фітнес-центрів, проведення масових заходів, якщо 100% відвідувачів і персоналу не вакциновані від коронавірусної хвороби.

Раніше Фокус розбирався в тому, як працюватиме український бізнес під час можливого локдауну.