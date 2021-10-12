Бізнес у "червоній зоні". Як працюватимуть підприємці в умовах нового локдауну

Україна все ближче до посилення карантинних обмежень через зростання захворюваності та можливе швидке входження регіонів у "червону зону". З 15 жовтня Херсон — уже там. Фокус запитав підприємців, як вони планують працювати під час нового локдауну.

Чим крутіше злітає крива захворюваності COVID-19 в Україні, тим активніше малий і середній бізнес думає про скорочення витрат і нові способи отримання доходів. Помирати не час. Як з'ясував Фокус, опитавши власників і директорів бізнесу, компанії планують працювати навіть в умовах жорстких карантинних обмежень. Але падіння доходів у такому випадку все одно неминуче. Особливо небезпечно це для тих, хто не встиг "наростити жирок" після попередніх локдаунів.

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За результатами свіжого опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників малого та мікробізнесу, 28% ФОП не досягнули докарантинного рівня доходів. При цьому частково дохід відновили 48% підприємців, і тільки 7% збільшили. На питання, чи готовий бізнес до можливого локдауну восени, 34% відповіли ствердно, тоді як 41% до жорстких обмежень не готовий.

Насправді, ніхто з бізнесу, пов'язаного з роздрібними клієнтами, до кінця не розуміє, як зберегти підприємство і не піти в глобальний мінус із втратою приміщень, співробітників і клієнтів. Звичайно, йдеться саме про роздрібний бізнес, оскільки правилами "червоної зони" обумовлено, зокрема, закриття непродовольчих магазинів, а робота ресторанів буде можлива лише за умови 100% вакцинації і співробітників, і клієнтів. Утім, малий бізнес сподівається проскочити карантин. Опитані Фокусом підприємці впевнені, що якщо пережили 2020 рік, то переживуть і 2021-й.

"Локдаун не зупинка"

Анна Чередник, директорка ресторану "Прага"

[ + – ] Анна Чередник: "Робити треба те, що й раніше, але з іще більшими зусиллями"

У разі "червоної зони", якщо нам нададуть можливість працювати за умови вакцинації співробітників і гостей, ми виконаємо ці умови. Вже зараз багато організаторів заходів просять надати сертифікати вакцинації. "Прага" підтримує ініціативу імунізації та надає комфортні умови для вакцинації своїх співробітників. З огляду на оновлені та зрозуміліші правила роботи в "жовтій/помаранчевій/червоній зоні", добившись потрібного рівня імунізації свого персоналу, вірю, що ми зможемо обійтися без повних локдаунів.

Усі бачили, як суворі карантинні обмеження вдарили по [ресторанній] сфері в цілому. Вважаю, робота над помилками зроблена, і ресторани матимуть можливість працювати з дотриманням правил. Дилетанти вже закрилися, виживають найсильніші. Локдаун, як і будь-які кризи, виступає каталізатором цього процесу. Робити потрібно те, що й раніше, але з іще більшими зусиллями. Дуже важливі мотивація персоналу, утримання ключових кадрів. Ресторан — це люди, якість і краса в усьому, починаючи з господарських зон. Необхідні також грамотна робота з постачальниками, контроль фудкосту [співвідношення собівартості та відпускної ціни] та багато іншого. Локдаун не повинен стати зупинкою, а скоріше — щаблем у розвитку.

"Головне — знайти свою нішу"

Оксана Гопанюк, власниця та директорка франчайзингового агентства TPG

[ + – ] Оксана Гопанюк: "Якщо ти підприємець, то знайдеш спосіб вижити"

У порівнянні з I кварталом 2021 року зараз істотно зросла кількість заявок. Тепер набагато частіше подорожують, і це логічно — відкрилися нові країни, можна їхати в Євросоюз. Люди нудьгували, вони з радістю відправляються в тури. Якщо говорити в цифрах, то кількість запитів і бронювань у нашому агентстві в порівнянні з I кварталом 2021-го зросла в п'ять разів. З настанням туристичного сезону та розширенням географії відкритих країн збільшився попит.

Як живе галузь? Звичайно, складно. Багато закрилися або згорнули офіси, багато хто пішов у роботу онлайн. Ми змогли протриматися, наш офіс працює, плануємо розширюватися, можливо, відкриємо у 2022 році інший офіс. Але в нас специфіка не така, як у більшості, ми працюємо за рекомендаціями. По суті, ми живемо завдяки відгукам задоволених клієнтів, а також тому, що є база постійних клієнтів.

Я планую розробляти нові програми, кожен шукає свою нішу, а я свою вже знайшла. Головна особливість нашого бізнесу — розробка авторських турів. Ми возимо групи в цікаві місця, цього року в нас були поїздки до Каппадокії, зараз ми перебуваємо з групою в Грузії. Минулорічний локдаун навчив нас орієнтуватися по ситуації. Ми розвиваємо кілька напрямків, зокрема, страхування життя. Ми знайдемо, чим зайнятися, навіть якщо будуть закриті кордони. Тому що якщо ти підприємець, якщо знаєш і відчуваєш ринок, то знайдеш спосіб вижити в будь-якому випадку.

"Усі зацікавлені в якнайшвидшому поверненні до вільного життя"

Світлана Плющ, директорка ТРЦ "Комод на Лівобережній"

[ + – ] Світлана Плющ: "Важливими для ТРЦ і покупців залишаються взаєморозуміння та відповідальність"

Наш ТРЦ працює, керуючись законами України, постановами КМУ. Якщо вимоги про перевірку у відвідувачів сертифікатів, довідок, результатів тестів та ін. будуть передбачені урядовими рішеннями, значить, така перевірка буде організована, і ТРЦ продовжить роботу. Можна сказати, що "Комод" планує працювати до тих пір, поки вигоди для бізнесу перевищують необхідні витрати для підтримки можливості роботи центру відповідно до поставлених умов.

Ситуація локдауну для торгових центрів патова, тому що ніяких інших джерел доходів, крім орендних платежів орендарів (магазини в ТРЦ), у торгового центру немає. Якщо магазини не працюють і не отримують дохід, то й оплачувати торговому центру оренду нічим. "Знівелювати збитки" (а точніше, вижити якийсь час) можливо, тільки ведучи переговори про знижки з постачальниками послуг (комунальні послуги, охорона, клінінг і т. п.), звільняючи магазини від орендних платежів на період локдауну, залишаючи обов'язковою тільки компенсацію комунальних та експлуатаційних витрат ТРЦ.

Магазини самостійно приймають рішення про роботу в період посилення карантину. Різноманіття їхніх рішень дуже широке — від перевершення запропонованого урядом рівня карантинних вимог до роботи до рішення про закриття магазину та розірвання договору оренди. Виживають найсильніші. Важливими для ТРЦ і покупців залишаються взаєморозуміння та відповідальність за дотримання карантинних санітарних норм і правил, оскільки всі зацікавлені в якнайшвидшому поверненні до нормального та вільного від вимушених обмежень суспільного життя.

"До локдауну ми вже готові"

Ярослав Сойников, співзасновник мережі hiitworks

[ + – ] Ярослав Сойников: "Із перших днів локдауну взяли курс на те, щоб допомогти клієнтам впоратися зі стресом"

Офлайн-тренування в студіях — бізнес-модель, яку ми розвиваємо вже кілька років. Коли оголосили перший локдаун, нашій команді довелося швидко перебудовуватися на онлайн-напрям. Локдаун став потрясінням не лише для нас, але й для наших клієнтів, тому з перших днів взяли курс на те, щоб допомогти їм впоратися зі стресом і тримати себе у формі. Закрили всі фітнес-студії та перетворили їх на знімальні майданчики, заморозили клієнтам абонементи на весь період обмежень і провели серію прямих ефірів із безкоштовними онлайн-тренуваннями для всіх охочих.

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Використовували стійку для присідань як штатив, швидко вчилися знімати та працювати на камеру і незабаром змогли запропонувати клієнтам кілька якісних платних онлайн-форматів. Групові та персональні тренування онлайн проводили через платформу Zoom. Крім того, ми запустили формат онлайн-челендж.

До кожного наступного локдауну ми вже були підготовлені й продовжували розвивати онлайн-формат. Незважаючи на всі труднощі, ми змогли зберегти клієнтів, команду та навіть розширили мережу студій із восьми локацій до 11. Але атмосферу та роботу з тренером в офлайні, як і раніше, ніщо не може замінити. У hiitworks ми організували вакцинацію працівників. Деякі співробітники, які не змогли пройти вакцинацію в компанії, вакцинувалися самі, тому в нашої команди є COVID-сертифікати. Ми будемо продовжувати працювати з дотриманням рекомендацій МОЗ, тому що одна з наших головних цінностей — турбота про здоров'я клієнтів. При можливості працювати в офлайн-форматі докладемо всіх зусиль для цього. Якщо студії доведеться закрити, то наша команда вже вміє добре працювати онлайн.

"Головне — утримати співробітників"

Людмила Курмаз, співвласниця і директорка LKcostume

[ + – ] Людмила Курмаз із дочкою, партнеркою по бізнесу

Ми вийшли на ринок із нашою продукцією у квітні 2019-го, і тільки почали цікавити нашу цільову аудиторію, як тут — карантин 2020 року. Звичайно, він дуже негативно вплинув на життя бізнесу. Ми відмовилися від оренди магазину, оскільки орендодавець не вважав за можливе розділити з нами негатив і витрати від вимушеного закриття. Перейшли в онлайн, переорієнтувавшись на пошиття простіших моделей, необхідних у цей період. Два місяці, квітень і травень 2020 року, шили медичні захисні комбінезони — всього 2,5 тис. штук.

У разі нового посилення правил важливо убезпечити себе від непродуктивних витрат. Наприклад, наш договір на оренду нового приміщення магазину вже передбачає систему оплати на період жорсткого карантину. У той же час ми диверсифікували нашу діяльність — виробництво надає послуги пошиття іншим брендам, що дозволяє отримувати дохід не тільки від продажу виробів нашого бренду.

Питання отримання доходів при можливому новому лоукдауні, звичайно, дуже складне. Головне для нас — утримати співробітників, відповідно, забезпечити їх роботою. Наші плани — шукати партнерів, яким потрібні наші послуги, активніш працювати в онлайн-продажах. Щодо вакцинації — ми не нав'язуємо її. Ми не будемо вимагати від наших співробітників вакцинуватися. Однак усіляко сприяємо працівнику, якщо він приймає рішення зробити це.

"Під час локдауну продовжимо працювати"

Тетяна Авраменко, керуюча партнерка ресторанів Veranda on the river і FENIX

[ + – ] Тетяна Авраменко: "Сьогодні запустили флешмоб із ресторанами — вакцинуватися на 100%"

У разі "червоної зони" — план чіткий і конкретний. Сьогодні запустили флешмоб із ресторанами — вакцинуватися на 100%, що вже зробили у "Веранді на Дніпрі" і в Fenix. Розробляємо схему для гостей, будемо контролювати їх на наявність тестів і сертифікатів. Про закриття не йдеться. Наш персонал чергового локдауну не переживе, і ми докладемо максимальних зусиль, щоб не закритися.

Що стосується доставки, то це окремий різновид бізнесу. У нашому випадку це не про нас, ми не працювали над цим напрямком, хоча й почали розробляти на сайті меню доставки, щоб люди могли замовляти нашу їжу. Ми пробували працювати з доставкою під час попереднього локдауну, але це всього 10% від продажів у порівнянні зі звичайним часом. Важливо підготувати фінансову подушку безпеки. Протягом цілого року ми збирали резервний фонд, який допоможе нам сплатити неустойку. Прошу зауважити, за рік вартість електроенергії для бізнесу зросла в два рази, і нікого не цікавлять обставини підвищення тарифів на електроенергію — платити треба.

"Будемо виживати будь-якими способами"

Дмитро Деркач, співзасновник мережі кінотеатрів "Планета кіно"

[ + – ] Дмитро Деркач: "У разі посилення карантинних заходів прийматимемо відвідувачів із сертифікатами"

Якщо в жовтні Україна увійде в "червону зону", то, з огляду на відсоток вакцинованих людей, це означає, що нас чекають дуже низька відвідуваність і збитки. Але ми в будь-якому випадку спробуємо працювати в межах тих обмежень, які діятимуть. Якщо ми зовсім закриті, ми все одно несемо витрати. Працюючи з обмеженнями, можливо, зможемо перекрити хоч частину витрат, але це неточно. Так що ми плануємо працювати в межах передбачених для "червоної зони" обмежень. Ми вже вакцинували наших співробітників, і в разі посилення карантинних заходів прийматимемо відвідувачів із сертифікатами. Виняток — неповнолітні, від яких не вимагається документ про вакцинацію.

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За час роботи між локдаунами нам вдалося трохи накопичити грошей. Тому другий і третій пережили більш-менш нормально. Під час першого карантину нам дуже допомогли наші клієнти, активно купували сертифікати, і наші партнери, контрагенти (орендодавці, постачальники, клінінгові компанії та т. д.), які давали знижки та відстрочки платежів. Що допомогло протриматися? Нам складно щось придумувати, ми максимально залежимо від відвідувачів і, відповідно, від обмежень. Будемо виживати будь-якими способами. Поки нам це вдавалося, продовжимо в тому ж режимі.