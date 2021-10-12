Бизнес в "красной зоне". Как будут работать предприниматели в условиях нового локдауна

Украина все ближе к ужесточению карантинных ограничений из-за роста заболеваемости и возможного скорого вхождения регионов в "красную зону". С 15 октября Херсон — уже там. Фокус спросил предпринимателей, как они планируют работать во время нового локдауна.

Чем круче взлетает кривая заболеваемости COVID-19 в Украине, тем активнее малый и средний бизнес думает о сокращении издержек и новых способах получения доходов. Умирать не время. Как выяснил Фокус, опросив владельцев и директоров бизнеса, компании планируют работать даже в условиях жестких карантинных ограничений. Но падение доходов в таком случае все равно неизбежно. Особенно опасно это для тех, кто не успел "нарастить жирок" после предыдущих локдаунов.

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По результатам свежего опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса, 28% ФЛП не достигли докарантинного уровня доходов. При этом частично доход восстановили 48% предпринимателей, и только 7% увеличили. На вопрос, готов ли бизнес к возможному локдауну осенью, 34% ответили утвердительно, тогда как 41% к жестким ограничениям не готов.

На самом деле, никто из бизнеса, связанного с розничными клиентами, до конца не понимает, как сохранить предприятие и не уйти в глобальный минус с потерей помещений, сотрудников и клиентов. Конечно, речь идет именно о розничном бизнесе, поскольку правилами "красной зоны" оговорено, в частности, закрытие непродовольственных магазинов, а работа ресторанов будет возможна лишь при условии 100% вакцинации и сотрудников, и клиентов. Впрочем, малый бизнес надеется проскочить карантин. Опрошенные Фокусом предприниматели уверены, что если пережили 2020 год, то переживут и 2021-й.

"Локдаун не остановка"

Анна Чередник, директор ресторана "Прага"

[ + – ] Анна Чередник: "Делать нужно то, что и раньше, но с еще большими усилиями"

В случае "красной зоны", если нам предоставят возможность работать при условии вакцинации сотрудников и гостей, мы выполним эти условия. Уже сейчас многие организаторы мероприятий просят предоставить сертификаты вакцинации. "Прага" поддерживает инициативу иммунизации и предоставляет комфортные условия для вакцинации своих сотрудников. Учитывая обновленные и более понятные правила работы в "желтой/оранжевой/красной зонах", добившись нужного уровня иммунизации своего персонала, верю, что мы сможем обойтись без полных локдаунов.

Все видели, как строгие карантинные ограничения ударили по [ресторанной] сфере в целом. Полагаю, работа над ошибками сделана и рестораны будут иметь возможность работать с соблюдением правил. Дилетанты уже закрылись, выживают сильнейшие. Локдаун, как и любые кризисы, выступает катализатором данного процесса. Делать нужно то, что и раньше, но с еще большими усилиями. Очень важны мотивация персонала, удержание ключевых кадров. Ресторан — это люди, качество и красота во всем, начиная с хозяйственных зон. Необходимы также грамотная работа с поставщиками, контроль фудкоста [соотношение себестоимости и отпускной цены] и многое другое. Локдаун не должен стать остановкой, а скорее — ступенью в развитии.

"Главное – найти свою нишу"

Оксана Гопанюк, владелица и директор франчайзингового агентства TPG

[ + – ] Оксана Гопанюк: "Если ты предприниматель, то отыщешь способ выжить"

По сравнению с I кварталом 2021 года сейчас существенно возросло количество заявок. Теперь намного чаще путешествуют, и это логично — открылись новые страны, можно ехать в Евросоюз. Люди скучали, они с радостью отправляются в туры. Если говорить в цифрах, то количество запросов и бронировок в нашем агентстве по сравнению с I кварталом 2021-го выросло в пять раз. С наступлением туристического сезона и расширением географии открытых стран увеличился спрос.

Как живет отрасль? Конечно, сложно. Многие закрылись или свернули офисы, многие ушли в работу онлайн. Мы смогли продержаться, наш офис работает, планируем расширяться, возможно, откроем в 2022 году другой офис. Но у нас специфика не такая, как у большинства, мы работаем по рекомендациям. По сути, мы живем благодаря отзывам довольных клиентов, а также потому, что есть база постоянных клиентов.

Я планирую разрабатывать новые программы, каждый ищет свою нишу, а я свою уже нашла. Главная особенность нашего бизнеса — разработка авторских туров. Мы возим группы в интересные места, в этом году у нас были поездки в Каппадокию, сейчас мы находимся с группой в Грузии. Прошлогодний локдаун научил нас ориентироваться по ситуации. Мы развиваем несколько направлений, в частности, страхование жизни. Мы найдем, чем заняться, даже если будут закрыты границы. Потому что если ты предприниматель, если знаешь и чувствуешь рынок, то отыщешь способ выжить в любом случае.

"Все заинтересованы в скорейшем возвращении к свободной жизни"

Светлана Плющ, директор ТРЦ "Комод на Левобережной"

[ + – ] Светлана Плющ: "Важными для ТРЦ и покупателей остаются взаимопонимание и ответственность"

Наш ТРЦ работает, руководствуясь законами Украины, постановлениями КМУ. Если требования о проверке у посетителей сертификатов, справок, результатов тестов и пр. будут предусмотрены правительственными решениями, значит, такая проверка будет организована и ТРЦ продолжит работу. Можно сказать, что "Комод" планирует работать до тех пор, пока выгоды для бизнеса превышают необходимые затраты для поддержания возможности работы центра в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Ситуация локдауна для торговых центров патовая, так как никаких других источников доходов, кроме арендных платежей арендаторов (магазины в ТРЦ), у торгового центра нет. Если магазины не работают и не получают доход, то и оплачивать торговому центру аренду нечем. "Нивелировать убытки" (а точнее, выжить какое-то время) возможно, только ведя переговоры о скидках с поставщиками услуг (коммунальные услуги, охрана, клининг и т. п.), освобождая магазины от арендных платежей на период локдауна, оставляя обязательной только компенсацию коммунальных и эксплуатационных затрат ТРЦ.

Магазины самостоятельно принимают решение о работе в период ужесточения карантина. Разброс их решений очень широк — от обеспечения даже превосходящего предписанного правительством уровня карантинных требований к работе до решения о закрытии магазина и расторжении договора аренды. Выживают сильнейшие. Важными для ТРЦ и покупателей остаются взаимопонимание и ответственность за соблюдение карантинных санитарных норм и правил, так как все заинтересованы в скорейшем возвращении к нормальной и свободной от вынужденных ограничений общественной жизни.

"К локдауну мы уже готовы"

Ярослав Сойников, сооснователь сети hiitworks

[ + – ] Ярослав Сойников: "С первых дней локдауна взяли курс на то, чтобы помочь клиентам справиться со стрессом"

Офлайн-тренировки в студиях — бизнес-модель, которую мы развиваем уже несколько лет. Когда объявили первый локдаун, нашей команде пришлось быстро перестраиваться на онлайн-направление. Локдаун стал потрясением не только для нас, но и для наших клиентов, поэтому с первых дней взяли курс на то, чтобы помочь им справиться со стрессом и держать себя в форме. Закрыли все фитнес-студии и превратили их в съемочные площадки, заморозили клиентам абонементы на весь период ограничений и провели серию прямых эфиров с бесплатными онлайн-тренировками для всех желающих.

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Использовали стойку для приседаний как штатив, быстро учились снимать и работать на камеру и вскоре смогли предложить клиентам несколько качественных платных онлайн-форматов. Групповые и персональные тренировки онлайн проводили через платформу Zoom. Кроме того, мы запустили формат онлайн-челленджей.

К каждому следующему локдауну мы уже были подготовлены и продолжали развивать онлайн-формат. Несмотря на все трудности, мы смогли сохранить клиентов, команду и даже расширили сеть студий с восьми локаций до 11. Но атмосферу и работу с тренером в офлайне по-прежнему ничто не может заменить. В hiitworks мы организовали вакцинацию работников. Некоторые сотрудники, которые не смогли пройти вакцинацию в компании, вакцинировались сами, поэтому у нашей команды есть COVID-сертификаты. Мы будем продолжать работать с соблюдением рекомендаций Минздрава, потому что одна из наших главных ценностей — забота о здоровье клиентов. При возможности работать в офлайн-формате приложим все усилия для этого. Если студии придется закрыть, то наша команда уже умеет хорошо работать онлайн.

"Главное – удержать сотрудников"

Людмила Курмаз, совладелица и директор LKcostume

[ + – ] Людмила Курмаз с дочерью, партнером по бизнесу

Мы вышли на рынок с нашей продукцией в апреле 2019-го, и только начали интересовать нашу целевую аудиторию, как здесь — карантин 2020 года. Конечно, он очень негативно повлиял на жизнь бизнеса. Мы отказались от аренды магазина, поскольку арендодатель не считал возможным разделить с нами негатив и траты от вынужденного закрытия. Перешли в онлайн, переориентировавшись на пошив более простых моделей, необходимых в этот период. Два месяца, апрель и май 2020 года, шили медицинские защитные комбинезоны — всего 2,5 тыс. штук.

В случае нового ужесточения правил важно обезопасить себя от непроизводительных расходов. Например, наш договор на аренду нового помещения магазина уже предусматривает систему оплаты на период жесткого карантина. В то же время мы диверсифицировали нашу деятельность — производство предоставляет услуги пошива другим брендам, что позволяет получать доход не только от продажи изделий нашего бренда.

Вопрос получения доходов при возможном новом лоукдауне, конечно, очень сложный. Главное для нас — удержать сотрудников, соответственно, обеспечить их работой. Наши планы — искать партнеров, которым нужны наши услуги, более активно работать в онлайн-продажах. Относительно вакцинации — мы не навязываем ее. Мы не будем требовать от наших сотрудников вакцинироваться. Однако всячески способствуем работнику, если он принимает решение сделать это.

"Во время локдауна продолжим работать"

Татьяна Авраменко, управляющий партнер ресторанов Veranda on the river и FENIX

[ + – ] Татьяна Авраменко: "Сегодня запустили флешмоб с ресторанами — вакцинироваться на 100%"

В случае "красной зоны" — план четкий и конкретный. Сегодня запустили флешмоб с ресторанами — вакцинироваться на 100%, что уже сделали в "Веранде на Днепре" и в Fenix. Разрабатываем схему для гостей, будем контролировать их на наличие тестов и сертификатов. О закрытии речь не идет. Наш персонал очередного локдауна не переживет, и мы приложим максимальные усилия, чтобы не закрыться.

Что касается доставки, то это отдельная разновидность бизнеса. В нашем случае это не о нас, мы не работали над этим направлением, хотя и начали разрабатывать на сайте меню доставки, чтобы люди могли заказывать нашу еду. Мы пробовали работать с доставкой во время предыдущего локдауна, но это всего 10% от продаж по сравнению с обычным временем. Важно подготовить финансовую подушку безопасности. На протяжении целого года мы собирали резервный фонд, который поможет нам оплатить неустойку. Прошу заметить, за год стоимость электроэнергии для бизнеса выросла в два раза и никого не интересуют обстоятельства повышения тарифов на электроэнергию — платить надо.

"Будем выживать любыми способами"

Дмитрий Деркач, сооснователь сети кинотеатров "Планета кино"

[ + – ] Дмитрий Деркач: "В случае ужесточения карантинных мер будем принимать посетителей с сертификатами"

Если в октябре Украина войдет в "красную зону", то, учитывая процент вакцинированных людей, это означает, что нас ждут очень низкая посещаемость и убытки. Но мы в любом случае попробуем работать в рамках тех ограничений, которые будут действовать. Если мы совсем закрыты, мы все равно несем затраты. Работая с ограничениями, возможно, сможем перекрыть хоть часть затрат, но это неточно. Так что мы планируем работать в рамках преду­смотренных для "красной зоны" ограничений. Мы уже вакцинировали наших сотрудников и в случае ужесточения карантинных мер будем принимать посетителей с сертификатами. Исключение — несовершеннолетние, от которых не требуется документ о вакцинации.

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За время работы между локдаунами нам удалось немного накопить денег. Поэтому второй и третий пережили более-менее нормально. Во время первого карантина нам очень помогли наши клиенты, активно покупавшие сертификаты, и наши партнеры, контрагенты (арендодатели, поставщики, клининговые компании и т. д.), которые давали скидки и отсрочки платежей. Что помогло продержаться? Нам сложно что-то придумывать, мы максимально зависим от посетителей и, соответственно, от ограничений. Будем выживать любыми способами. Пока нам это удавалось, продолжим в том же режиме.