Бороться и побеждать. 5 примеров успешного бизнеса, который стартовал во время пандемии

В стране, где ­форс-мажоры и игра без правил — обычное дело, малому бизнесу только и остается, что верить в себя и прилагать все силы, чтобы выжить

Гениальный автоконструктор Генри Форд любил рассуждать об идеях.

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"Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать, что вы хотите, затем забыть это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно", — считал Форд.

Идеи — это именно то, чем руководствовались герои нашего блока о бизнесе, причем речь не только о новых поворотах, осуществленных предпринимателями. Дело в том, что все они в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса, карантина и резкого снижения деловой активности совершили рывок, чтобы сохранить доходы, но предложили потребителям нечто новое. То есть это были идеи, которые на свой страх и риск предприниматели воплощали в сложный период, когда многие закрывали бизнес, понимая, что убытки растут, а на прибыль нет даже намека.

Наши герои не из пугливых. Получив пинок в виде громадных сложностей, они не опустили руки, но предприняли все усилия, чтобы остаться на плаву, сохранить команду и даже расширить бизнес. Страшно ли им было? Думаем, да. Но им помогла вера в себя, партнеров, а также понимание, что каждый кризис (а их в Украине пройдено немало) — это шанс взлететь.

И вот какая история: пока одни под давлением кризиса сжимаются, сокращаются и закрываются, другие отчаянно борются и получают шанс победить. Конечно, для этого важна финансовая подушка, ведь бессмысленно говорить о старте, не имея никакой базы, покрывающей текущие затраты. К тому же никто из наших героев не рассчитывал на помощь государства. Каждый сам за себя — такое правило в малом бизнесе здорово отрезвляет и позволяет двигаться, опираясь на собственный опыт и силы. Тем не менее деньги по-прежнему решают многое, особенно если речь заходит о развитии масштаба. Благо, глобализация и движение капитала позволяют украинским предпринимателям рассчитывать на инвестиции как внутри страны, так и за ее пределами.

Наталия Богута , редактор отдела "Экономика"

"В стране, где ­форс-мажоры и игра без правил — обычное дело, малому бизнесу только и остается, что верить в себя и прикладывать все силы, чтобы выжить"

Все чаще мы слышим о раундах привлечения инвестиций, бизнес-ангелах и венчурных фондах, вкладывающих в перспективные стартапы и малые предприятия. Все более обыденной становится работа украинских предпринимателей для иностранных рынков. Но тех, кто получил солидные инвестиции, по-прежнему единицы. Потому что зажигательных идей, имеющих огромные перспективы превратиться в классный популярный продукт, не так много.

Даже если посмотреть на статистику новых предприятий в Украине, станет ясно, что большинство из них используют старые методы: делать деньги на том, что, по их мнению, гарантированно принесет доход. По данным системы YouControl, в 2020 году появилось 54 тыс. новых юрлиц. Из них 3,2 тыс. — это оптовая торговля, 3,5 тыс. — обслуживание объектов (ОСМД, ЖЭКи и т. п.), 2,3 тыс. — сдача недвижимости в аренду. Любой бизнес — это налоги и это развитие. Но перспективы за теми, кто смел, энергичен и воплощает живучие идеи. Наши герои именно такие, и нам бы хотелось, чтобы их пример вдохновлял на открытие бизнесов с душой и блестящим будущим. Это стране однозначно пойдет на пользу.

iceFood и Foodbanka: домашняя еда для всех

Как предприниматели из Киева в карантин 2020 года запустили удобный сервис доставки готовых замороженных блюд

[ + – ] Основные клиенты FoodEx — активные женщины и холостяки

Когда весной 2020 года в Украине объявили жесткий карантин, брат и сестра Сергей и Светлана Котенко, соучредители компании FoodEx, специализирующейся на доставке здорового, диетического питания по Киеву, решили открыть новое направление бизнеса — доставку еды ready-to-eat.

В мире замороженная еда довольно распространена. Для ее производства свежеприготовленные, еще горячие блюда подвергаются мгновенной шоковой заморозке при температуре -32°. Технология Cook & Freeze позволяет сохранить все питательные элементы и избежать добавления в состав блюд консервантов и стабилизаторов.

Стоимость порций iceFood весом 250–300 г составляет 75–175 грн. Продукция конкурирует с кулинарией, которую предлагают некоторые супермаркеты, и с доставкой еды из ресторанов

Поначалу Светлана не была уверена в том, что украинцы оценят такие продукты. Но в разгар карантина соучредители FoodEx решили, что подходящий момент настал. На запуск нового направления ушло всего девять дней, ведь у предпринимателей уже были необходимое оборудование и команда. Это начинание позволило не урезать зарплаты персоналу и не менять рабочий график. По мере развития проекта из кухни площадью 260 кв. м пришлось переехать в помещение 700 кв. м и приобрести новую камеру шоковой заморозки.

На старте в развитие нового направления предприниматели инвестировали собственные средства. Осенью ­2020-го проект iceFood получил pre-seed грант $25 тыс. от Украинского фонда стартапов. Как отмечает Светлана Котенко, вложенные в проект средства предприниматели еще не вернули, но в ближайший год надеются достичь рентабельности.

Сегодня супы, завтраки, вторые блюда, десерты, смузи и другую еду после заказа онлайн или по телефону доставляют по Киеву в обусловленное время в диапазоне с 6:00 до 10:30. Особенно удобно за один раз получить рацион питания, скажем, на неделю. Заказ также можно забрать в первом офлайн-магазине iceFood, который открылся в Киеве в одном из супермаркетов Novus. По словам Светланы Котенко, сервис нашел отклик среди работающих, активных женщин, ценящих свое время. Вторая большая группа клиентов — холостяки, ностальгирующие по вкусу хорошей домашней еды.

[ + – ] Домашнюю еду ready-to-eat доставляют по Киеву в обусловленное время

Стоимость порций iceFood весом 250–300 г составляет 75–175 грн. Продукция конкурирует с кулинарией, которую, в частности, предлагают некоторые сети супермаркетов, и с доставкой еды из ресторанов. Главное конкурентное преимущество iceFood — возможность длительного хранения.

Пока iceFood набирает обороты, Светлана и ­Сергей Котенко взялись запускать новый проект — Foodbanka. Идеей они вдохновились во время поездки в Австрию, где в качестве офисного обеда зачастую заказывают супы и вторые блюда, герметично упакованные в стеклянные банки. Такие блюда можно хранить в холодильнике до трех месяцев.

На запуск Foodbanka у Светланы и Сергея Котенко ушло около года. В результате киевляне уже могут заказать банку овощного борща за 60 грн, гречки с курицей — за 85 грн, другие блюда. Для продажи банок с домашним обедом предприниматели в ближайшее время планируют установить в столичных коворкингах два вендинговых аппарата. Аналогичный аппарат уже проходит тестирование в одном из банковских отделений столицы.

SheMax: красивый поворот

Как предприниматели из Днепра наладили производство оборудования для салонов красоты и в 2020 году уверенно вышли на европейский рынок

[ + – ] С началом пандемии вместо маникюрных вытяжек стали производить рециркуляторы воздуха

"С началом пандемии в марте 2020 года наш бизнес остановился, так как наш продукт — маникюрные вытяжки — не относился к товарам первой необходимости. Мы с грустью смотрели на пустое производственное помещение, где сделан красивый ремонт и простаивали восемь дорогих станков", — вспоминает Татьяна Скорнякова, соосновательница компании SheMax.

Совместный бизнес Татьяна и ее муж Сергей Шелест развивали с 2018 года. На тот момент за плечами у обоих был многолетний опыт предпринимательства: у Татьяны — в индустрии красоты, у Сергея — в сфере декора. Изучив рынок, они выявили потребность в вытяжках для мастеров маникюра и решили наладить их производство под торговой маркой SheMax. Постепенно бизнес расширялся, все было хорошо, но весной 2020-го мир ушел на карантин, заказов не было.

Основатели SheMax не сложили руки, решив наладить выпуск того, что необходимо в период пандемии: бактерицидных рециркуляторов воздуха. Первый образец разработали и выпустили в течение одного месяца. В начале пандемии — весной и летом прошлого года — такое оборудование пользовалось большим спросом, но вскоре он пошел на спад. Зато компания удержалась на плаву и сохранила команду.

[ + – ] ВЫЗОВ ПРИНЯТ. Коронакризис подтолкнул Татьяну Скорнякову и Сергея Шелеста масштабировать бизнес и переключиться с украинского рынка на европейский

Когда в SheMax наладили выпуск рециркуляторов, клиент из Италии неожиданно сделал крупный заказ маникюрных вытяжек на €5 млн. К таким масштабам Татьяна и Сергей были не готовы и в течение недели разбирались в нюансах финансовых операций и экспорта. В итоге решили купить готовую компанию — плательщика НДС. После смены учредителей и названия приобретенного предприятия бизнесмены смогли подписать контракт и принять крупный заказ.

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На его выполнение ушло два месяца. Татьяна Скорнякова не считает его прибыльным из-за очень большой скидки, однако благодаря этой работе супруги приобрели колоссальный опыт — составили представление о производительности станков, научились рассчитывать скорость производственных процессов, разобрались в документах и других деталях. Тем временем рынки начали восстанавливаться, а основатели SheMax, вдохновившись новым опытом, решили сфокусироваться исключительно на экспорте в Евросоюз.

Сегодня маникюрные вытяжки SheMax представлены в 13 странах Европы. На рынке ЕС соучредители SheMax видят только двух конкурентов — компании из Польши и Германии. По словам Скорняковой, при сопоставимом качестве SheMax выигрывает за счет оригинального дизайна и цены. В планах — расширение производства. Супруги подыскивают участок земли в Днепре для строительства завода и в ближайшие десять лет планируют открыть десять разных бизнесов в Украине.

BioRestore: с любовью к природе

Как две подруги уволились из крупной корпорации и организовали производство биоразлагаемой упаковки

[ + – ] Биоразлагаемые пакеты BioRestore

Александра Деньженко и Елизавета Гонтарук давно хотели создать собственный бизнес.

"Мы с Елизаветой работали в корпорации "Юрия-Фарм". Я занималась разработкой косметических продуктов, а Лиза руководила отделом бухгалтерского учета. В какой-то момент поняли, что нужно начинать свое дело", — рассказывает Александра Деньженко.

Продукция BioRestore полностью разлагается без вреда для окружающей среды. Минимум за 90 дней, максимум — в течение нескольких лет

Выбирая идею для бизнеса, подруги задумались о том, что улучшить в своей повседневной жизни.

"Сначала загорелись производством одноразовых накладок для кухонных плит. Но увидели, что это не то. В итоге пришли к эко­упаковке", — вспоминает Александра. Проект, получивший название BioRestore, родился в январе 2020 года. Хотя в тот момент были только тестовые образцы продукта, предпринимательницы уже получили заказы, но планы спутал карантин.

"Изначально мы нацеливались на B2B-сегмент. Но компании стали урезать бюджеты и отказываться от начальных договоренностей. Поэтому мы решили изменить стратегию и переориентироваться на розницу", — объясняет Александра Деньженко.

Запуск продаж первого продукта, которым стали пакеты для покупок, произошел летом ­2020-го на маркетплейсе "Розетки". Сейчас продукция BioRestore продается также на онлайн-площадке Kasta и маркетплейсе "Эпицентра". Есть и свой интернет-магазин. В ассортименте уже не только продуктовые пакеты, но пакеты для мусора, посуда из биопластика, пальмовых листьев, переработанной бумаги, а также товары для утилизации отходов.

Сырье Александра и Елизавета закупают в Европе, а компания-подрядчик, которая производит конечный продукт, находится в Украине.

"Изначально мы думали заказывать производство в Китае, но нам повезло, мы нашли завод в нашей стране. Считаю, что это большой плюс, так как на продукт украинского происхождения покупатели откликаются охотнее", — говорит Александра Деньженко, соосновательница BioRestore.

[ + – ] Александра Деньженко и Елизавета Гонтарук давно хотели открыть свое дело

По своим характеристикам экологическая упаковка не отличается от традиционной пластиковой тары. Она такая же прочная и ее можно использовать несколько раз. При этом продукция BioRestore полностью разлагается без вреда для окружающей среды. Минимум за 90 дней, максимум — в течение нескольких лет.

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Подруги в запуск бизнеса вложили собственные средства.

"Это было около 200 тыс. грн. Кредиты не берем, инвесторов пока не ищем. Мы нацелены на создание франшиз в регионах. Если человек вкладывает деньги во франшизу, он будет заинтересован в том, чтобы развиваться", — рассказывает Александра Деньженко. Первый год проект работал в минус.

"Сейчас мы покрываем только 50% наших затрат и надеемся выйти на окупаемость к лету 2022 года", — уточняет предпринимательница. Следующим шагом компании станет наращивание оптовых продаж и вывод продукции на экспорт в страны ближайшего зарубежья.

"Задача на перспективу — организовать производство замкнутого цикла. Конечно, это дорогое удовольствие. В оборудование по выпуску одного только вида упаковки (например, пакетов для мусора) нужно вложить от $10 тыс. Но мы стремимся к этому, чтобы ни от кого не зависеть", — резюмирует Александра Деньженко.

OVO: доставят свежесть

Как столичные маркетологи за год создали сервис доставки овощей и фруктов с ежемесячным оборотом 5 млн грн

[ + – ] Интернет-маркетологи Роман Мелкумов и Степан Зиняков переключились на доставку овощей и фруктов

Интернет-маркетологи Роман Мелкумов и Степан Зиняков весной 2020 года оказались на распутье. Их успешный рекламный бизнес стал жертвой пандемии и потерял часть клиентов. Поэтому предприниматели задумались о том, как пережить кризис.

"У нас с Романом было маркетинговое агентство, и во время первого локдауна наши клиенты заморозили проекты. Возник вопрос, как удержать команду и развиваться", — вспоминает Степан Зиняков.

Предприниматели всегда хотели создать продукт, который бы пользовался спросом независимо от экономической ситуации в стране. Кроме того, было крайне важно контролировать свой бизнес на всех уровнях.

"Мы долго думали, что нужно всем людям. В итоге пришли к идее доставки овощей и фруктов", — говорит Зиняков. Так в разгар эпидемии весной 2020-го появился сервис доставки OVO. Сначала проект назывался "Киев овощи", но в октябре партнеры провели ребрендинг.

Роман и Степан умудрились стартовать, потратив всего $55. Да-да, это не ошибка, начальные инвестиции ограничились именно такой суммой.

"Мы сделали сайт, запустили рекламу и протестировали сервис. Суммарно на старт проекта потратили $55 и уже в первом месяце сделали выручку $10 тыс. Нам сразу стало понятно, что есть огромный рынок, который быстро развивается, и что там мы сможем приложить все наши навыки и умения", — рассказывает Зиняков, сооснователь OVO.

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Изначально проект развивался за счет собственных денег, тем более что бизнес рос очень быстро. Первые заказы Зиняков и Мелкумов фасовали и развозили самостоятельно. Потом сборку заказов предприниматели передали на аутсорс, но из-за плохого качества работы подрядчиков решили арендовать собственный склад и контролировать весь процесс. Расширился и ассортимент — теперь OVO доставляет орехи, зелень, бакалею, чай, кофе, соки.

Первыми крупными инвесторами проекта стали компания TA Ventures и клуб частных инвесторов ICLUB. Весной 2021-го они вложили в OVO $150 тыс.

"Инвесторы вышли на нас сами и предложили помощь. Мы решили, что дополнительные ресурсы помогут развиваться быстрее и захватить рынок доставки", — говорит Степан Зиняков. В июне предприниматели получили еще одну порцию капитала — $350 тыс. К TA Ventures и ICLUB присоединилась компания Imperia Holding.

Оборот OVO приближается к 4 млн грн в месяц, количество ежедневных заказов достигает почти 200, средний чек покупки — 840 грн, а рентабельность — 40%.

Над проектом трудится 35 человек, из которых почти треть — курьеры.

"Костяк команды сложился по сарафанному радио. Работников на склады и курьеров ищем классическим способом, через вакансии. Самых инициативных курьеров просим приглашать своих друзей. Мы верим, что толковые сотрудники притягивают к себе похожих людей", — отмечает Зиняков.

Сейчас предприниматели активно работают в двух направлениях: селекция лучшей продукции и сервис.

"Мы не просто продаем продукты, мы рассказываем, как их хранить, готовить, делаем коллаборацию с поварами", — объясняет Степан Зиняков.

"Папики": дело в деревне

Как волынский фермер Дмитрий Кушнир начал производить органические молочные продукты, потратив на это все свои сбережения

[ + – ] На ферме "Папики" коровы едят с кормового стола, который выложен плиткой

Пример Дмитрия Кушнира — именно тот случай, когда человек строит бизнес не только ради быстрого заработка, но с прицелом на социальную роль.

"Я понимал, что рано или поздно придется идти на пенсию, что нужно думать о старости. Поэтому мы с женой решили остаться в селе и делать качественные, натуральные домашние продукты, которые я хотел бы есть сам и которыми готов буду кормить своих детей", — рассказывает Дмитрий Кушнир, совладелец семейной молочной фермы "Папики".

Ферма начала свою работу в июне 2021 года, на ее открытие семья Кушнира потратила все свои накопления, часть денег взяла в кредит, в том числе средствами помог проект "Семейные молочные фермы", который также участвовал в строительстве коровника и подборе поголовья коров.

"Чтобы начать такой бизнес, нужно вложить около 1,5 млн грн", — прикидывает стартовую сумму инвестиций предприниматель.

[ + – ] Семья Кушниров строит бизнес по модели органического животноводства

Семья Кушниров строит бизнес по модели органического животноводства, когда коровы находятся на свободном выпасе и питаются натуральным кормом.

"Наши коровы едят с кормового стола, который выложен плиткой. А еще мы установили современную систему вентиляции в коровнике", — говорит Дмитрий Кушнир.

Ферма — это начало. Кушниры намерены наращивать производство молочных продуктов (масел, сыров, сметаны) и кооперироваться с другими предпринимателями.

"Допустим, мой сосед выращивает малину. Мы делаем йогурт, добавляем в него ягоды и создаем новый, полезный продукт. Также можно развивать мясное направление. То есть наша ферма — это основа, фундамент для других видов бизнеса", — приводит пример Дмитрий Кушнир.

Семья Кушниров строит бизнес по модели органического животноводства, когда коровы находятся на свободном выпасе и питаются натуральным кормом

Его мечта — создать школу семейного фермерства: "Хочу сделать так, чтобы любой человек мог приехать, посмотреть, как все работает, научиться ухаживать за стадом, понять технологию производства. Готов передавать эти знания совершенно бесплатно".

Дмитрий Кушнир называет три главных препятствия для нормального развития фермерства в Украине.

Первое — отсутствие базы для обучения будущих фермеров: "По своей сути фермер должен быть не агрономом в колхозе, а бизнесменом. Но научиться азам ведения бизнеса негде".

— отсутствие базы для обучения будущих фермеров: "По своей сути фермер должен быть не агрономом в колхозе, а бизнесменом. Но научиться азам ведения бизнеса негде". Вторая проблема — дорогое сельхозоборудование. Например, доильный аппарат стоит $1 тыс., а трактор украинского производства — больше $35 тыс.

— дорогое сельхозоборудование. Например, доильный аппарат стоит $1 тыс., а трактор украинского производства — больше $35 тыс. Третья проблема в том, что фермеры ограничены ценой, за которую могут продавать свою продукцию. "Мы сдаем молоко на перерабатывающий завод по 7,5 грн/л. 20 коров дают в среднем по 20 л молока в день. То есть я за это молоко получаю около 100 тыс. грн в месяц. При этом 80 тыс. грн — это мои затраты на содержание коров, их лечение, на оборудование. Другое дело, если бы за литр платили хотя бы 15 грн. Тогда вложения окупились бы максимум года за два, а я был бы в очень неплохом "плюсе", — объясняет Дмитрий Кушнир.

[ + – ] Решили остаться в селе и делать качественные, натуральные домашние продукты

Выходом могут стать самостоятельная переработка молока и его продажа по рыночным ценам: "Для этого нужно вложить хотя бы 300 тыс. грн в производственную линию. Но я еще с долгами не рассчитался".

Кушнир верит в то, что сможет развивать свое дело, несмотря ни на что.

"Чем больше людей будет оставаться в селе, строить там бизнес, тем сильнее мы станем как страна, тем быстрее поднимем экономику", — считает фермер.