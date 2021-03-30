Изменить мир — заработать кучу денег. Топ-20 лучших стартапов Украины

Украинские стартапы решают жизненно важные вопросы образования, медицины и экологии. А заодно могут принести инвесторам немалую прибыль. Фокус собрал топ-20 венчурных компаний с наибольшими шансами на успех.

Пандемия коронавируса хоть и внесла коррективы на рынке цифровых инноваций, но самые настойчивые все же реализовывали свои планы. Так, по данным AVentures Capital, сумма венчурных инвестиций в украинские технологические компании в 2020 году достигла рекордной цифры — $571 млн. Большинство средств поступило от мировых компаний, рассматривающих Украину как место для обустройства R&D-офисов. Зачастую деньги вкладывают венчурные фонды: 66% в seed-раунде и 89% — в раунде А.

Не только "старожилы" находят возможности для инвестиций и развития. Новички тоже получают деньги. Подают заявки на конкурсы, побеждают в них, получают свои первые $10–25 тыс., а затем — $100–300 тыс. Некоторые — и того больше. Например, запущенный в 2019 году рыбный стартап Seadora Андрея Дрогобыцкого привлек €1,5 млн от венчурного фонда SMRK. А онлайн-платформа для поиска недвижимости Propertymate недавно привлекла $1 млн инвестиций от Pragmatech Ventures.

Наталия Богута , редактор отдела "Экономика"

Украина становится страной, генерирующей перспективные технологические проекты. Появление инфраструктуры для стартапов вселяет надежду — инновации будут

Каждый проект, который попал в рейтинг Фокуса, уникален, интересен, перспективен и имеет все признаки той самой живучести, благодаря которой может привлекать инвестиции, расти и развиваться. Радует, что украинские стартапы занимаются решением действительно важных вопросов, связанных с образованием, медициной, экологией. Они содействуют решению важнейших задач, стоящих на повестке дня, — от построения эффективных бизнес-процессов до создания производства необходимых материалов из мусора. Во многих проектах используют искусственный интеллект.

Стартап — это путь смелых. Согласно исследованию Fleximize, в течение пяти первых лет после запуска в живых остается 49% проектов. То есть 51% покидают рынок. Очень хочется надеяться, что украинские проекты будут жить и бороться за свое место под солнцем.

Внутри страны инвестиции они могут получить в основном от частных компаний и фондов. Государственный Украинский фонд стартапов тоже поддерживает молодых, но его ресурсов слишком мало — основанный в конце 2018 года, фонд за все время выдал 86 грантов на сумму чуть больше 80 млн грн ($2,8 млн). Этого недостаточно. Но речь сейчас не о господдержке — все понимают, что Украине неоткуда вынуть миллионы долларов на стартапы. Со стороны государства более важны шаги по выстраиванию современных систем в образовательной сфере (увы, в этом направлении Украина пасет задних), а также помощь в продвижении уже работающих проектов на международные рынки. Также важна возможность подключения молодых изобретателей к работе над внутриукраинскими системами, которыми занимается Министерство цифровой трансформации.

Хорошая новость в том, что в разных регионах нашей страны постепенно развиваются бизнес-акселераторы, инкубаторы, хабы, кластеры. Появление инфраструктуры для стартапов вселяет надежду, что скоро еще больше украинских проектов смогут стать на ноги и избежать исчезновения, так и не заявив о своей уникальной, важной для общества идее.

Как составляли рейтинг стартапов Украины

Фокус изучил технологичные проекты, созданные не ранее 2018-го и заявившие о себе в течение 2018–2020 годов, где основателями выступают украинцы. Участие в рейтинге приняли только те проекты, которые отмечены ведущими экспертами IT-сообщества и оцененные ими согласно параметрам по шкале от 1 до 10. Каждый стартап эксперты оценивали по пяти параметрам: важность проблематики, маркетинговая стратегия и представленность в СМИ, успехи в привлечении инвестиций, инновационность и перспективы проекта с точки зрения масштабирования (выхода на рынки других стран). Сначала в рейтинг попали 30 стартапов, но в итоговый список вошли 20 проектов с наибольшим количеством полученных баллов.

Кто оценивал компании:

Александра Балкова, менеджер по развитию фонда WannaBiz, операционный директор программы-акселератора Startup Wise Guys;

менеджер по развитию фонда WannaBiz, операционный директор программы-акселератора Startup Wise Guys; Александр Давиденко, Chief Innovation Officer холдинга TECHIIA, руководитель венчурной студии VRTX Venture Lab;

Chief Innovation Officer холдинга TECHIIA, руководитель венчурной студии VRTX Venture Lab; Катерина Дегтяр, Startup Grind Kyiv Chapter Director, соучредитель TECHBUREAU;

Startup Grind Kyiv Chapter Director, соучредитель TECHBUREAU; Евгения Клепа, исполнительный директор 1991 Open Data Incubator;

исполнительный директор 1991 Open Data Incubator; эксперты TA Ventures;

Александр Нестеренко, СЕО АRT KB;

СЕО АRT KB; Роман Геращенко, СЕО Sasquatch Digital;

СЕО Sasquatch Digital; Валерий Красовский, CEO и сооснователь Sigma Software.

Фокус также выражает благодарность за помощь в подготовке списка участников экспертам Харьковского IT-кластера, менеджеру клуба инвесторов Lviv Tech Angels Оресту Фургале, управляющему партнеру Axon Partners Дмитрию Гадомскому и основателю и управляющему партнеру AVentures Capital Андрею Колодюку.

1. Esper Bionics

Основатели: Анна Белеванцева, Дмитрий Газда, Игорь Ильченко, Борис Лобанов

Анна Белеванцева, Дмитрий Газда, Игорь Ильченко, Борис Лобанов В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 207

[ + – ] Esper Bionics

Идея проекта по созданию роботизированной бионической руки для людей после ампутации возникла у сооснователя проекта Дмитрия Газды в 2017 году, а уже в 2019-м был подготовлен первый рабочий прототип. Роборука от Esper Bionics — это протез с технологией интуитивного управления.

"Мы не протезная компания, а компания по аргументации человека — продуктов для усовершенствования человека и его возможностей. Бионический протез — первый в нашей линейке продуктов", — рассказывает Фокусу Анна Белеванцева, сооснователь Esper Bionics. По ее словам, сейчас в проекте три сооснователя, четвертый участник (Борис Лобанов) недавно покинул стартап.

Над бионическим протезом работает команда из 11 человек в Украине, хотя основной рынок сбыта продукции Esper Bionics находится за океаном. "У нас есть договоренности с двумя протезными клиниками в США, где в конце апреля стартуют тесты", — отмечает Анна Белеванцева.

Осенью 2020 года проект получил инвестиции от украинского венчурного фонда SMRK, но сумма не разглашается, а также — грант от Украинского фонда стартапов.

"Инвестиции пошли на разработку протеза, у нас уже есть его финальная версия, которая готова к выходу на рынок в двух размерах (больший и меньший). Также построено производство мощностью 100 протезов в год, часть средств ушла на расширение команды", — говорит Белеванцева. Первая партия из десяти протезов изготовлена в марте 2021 года.

[ + – ] Команда Esper Bionics

Компания Esper Bionics зарегистрирована в США, в мае ее руководители надеются завершить в Штатах регистрацию самого протеза, после чего стартап начнет движение в сторону ЕС.

"Европу рассматриваем после выхода на рынок США, ведь там 27 отдельных стран и законодательство для регистрации медицинских девайсов в них отличается", — говорит Анна Белеванцева.

В планах на 2021 год кроме активного производства и тестирования протезов привлечение новых венчурных инвестиций. "У нас нет миноритарных инвесторов. На первых этапах Дима Газда инвестировал свои средства от других бизнесов, а потом мы привлекли деньги от Украинского фонда стартапов и фонда SMRK. В конце лета будем привлекать снова, будет еще один раунд. Речь о фондах США", — рассказывает Белеванцева.

В дальнейшем Esper Bionics начнет разрабатывать другие продукты, также связанные с протезированием и ортопедией. Но конечная цель инноваторов — импланты-сенсоры, их разработка и производство.

"Такие девайсы будут предупреждать о болезнях, снимать и анализировать данные сердцебиения и не только. Но чтобы дойти до этого, нам нужно пройти много других разработок, и бионический протез — наш первый этап", — отмечает Анна Белеванцева. Несмотря на то что многие стартапы со временем покидают Украину — переносят производство и разработку инноваций в другие страны, — в Esper Bionics намерены оставить производство протезов в Украине.

"Наша команда работает полностью в Украине, планируем, что команда R&D-офиса и производство будет в Украине, а бизнес-часть переедет в США, ведь там будут основные продажи", — говорит Белеванцева.

2. Carbominer

Основатели: Николай и Виктория Осейко

Николай и Виктория Осейко В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 203

[ + – ] Николай и Виктория Осейко, стартап Carbominer

Идея проекта по получению углекислого газа (CO2) из воздуха принадлежит основателям стартапа Carbominer Николаю Осейко и его дочери Виктории, а сам проект они основали в 2019 году. Вместе с преподавателем КПИ Михаилом Быком Николай Осейко и Виктория разработали технологию, которая добывает из воздуха углекислый газ. CO2 нужен тепличным хозяйствам, использующим его для ускорения роста растений. Суть стартапа — создание модульной установки по добыче CO2 из воздуха.

"Мы собираемся продавать CO2 производителям теплиц как минимум на 35% дешевле, чем на большинстве развитых рынков. Поможем нашим клиентам повысить рентабельность за счёт увеличения урожайности благодаря инновационному и экономичному решению по извлечению CO2. Кроме того, мы можем помочь компаниям, заботящимся о климате, сократить или полностью искоренить углеродный след", — отмечают основатели проекта.

Впрочем, не только агропроизводителям необходимы технологии Carbominer. Ведь углекислый газ используется и в других направлениях, в частности при добыче сланцевой нефти и газа, производстве газированных напитков.

Основным рынком для своей продукции проект считает Евросоюз, где широко представлены тепличные хозяйства. До коронакризиса в стартапе задумывались о регистрации компании в одной из стран Евросоюза. Осенью 2020 года стартап привлек инвестиции украинского венчурного фонда SMRK. Полученные средства необходимы проекту для создания промышленных модулей, расширения команды.

3. Seadora

Основатель: Андрей Дрогобыцкий

Андрей Дрогобыцкий В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 201

[ + – ] Идея стартапа Seadora — онлайн-букинг свежей рыбы

Рыбный стартап Seadora Андрей Дрогобыцкий основал менее чем два года назад. Идея — онлайн-букинг свежей рыбы и морепродуктов с последующей доставкой улова в течение нескольких дней. По данным crunchbase.com, проект в декабре 2019-го привлек €1,5 млн от венчурного фонда SMRK.

Суть стартапа — заказ рыбы на сайте, после чего рыбаки из разных уголков мира, в том числе Украины, Исландии, Франции, Шри-Ланки и других регионов выходят в море за свежим уловом. С проектом сотрудничают более 100 частных рыболовецких компаний. В скором времени заказ клиента доставляют самолетом или по морю. Отслеживать происхождение рыбы можно с помощью сервиса Seadora Traceability, который считывает QR-код заказа и предоставляет информацию о рыбаке, лодке, а также координаты вылова.

SeaTech-стартап Seadora — это о разумном потреблении. "Seadora практикует обдуманный точечный вылов в рамках отдельно взятого заказа. Мы вылавливаем исключительно столько, сколько сможем реализовать. Свежая рыба для Seadora — не просто вкусный и качественный продукт, но и забота об окружающей среде в целом и океане в частности", — говорится на официальном сайте проекта.

Несмотря на юный возраст, стартап отлично себя зарекомендовал и работает как с клиентами-физлицами, так и с ресторанами. Карантин из-за пандемии коронавируса внес коррективы в план развития проекта. Например, усилили вылов в Черном и Азовском морях, откуда быстрее и проще организовать быструю доставку свежего улова. В декабре 2020 года была запущена доставка в 21 областной центр Украины. В 2021-м партнер Seadora, компания Meest Express, собирается расширить сеть доставки на всю территорию Украины.

4. Organization.GG

Основатель: Дима Охримчук

Дима Охримчук В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2020

2020 Баллы: 189

[ + – ] Organization.GG — стартап для профессиональных геймеров и фанов

Стартап Димы Охримчука в публичной бета-версии запущен осенью 2020 года. Organization.GG — это платформа для взаимодействия профессиональных геймеров и стримеров с их фанами.

Она позволяет киберспортивным игрокам и стримерам получать стабильный доход, а их фанам — общаться со стримерами и прогеймерами: играть с ними в команде, брать индивидуальные уроки для улучшения навыков игры, получать личные поздравления.

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В феврале 2021 года проект привлек $610 тыс. в рамках pre-seed-раунда. Средства направят на выведение продукта на новые рынки, создание новых форматов взаимодействия стримеров с фанатами и расширение каталога игр. Инвесторами стартапа стали киберспортивный холдинг WePlay Esports и венчурный фонд QPDigital. В холдинге TECHIIA отмечают, что инвестиция WePlay Esports в Organization.GG — шаг к созданию большой киберспортивной экосистемы, которая позволит проводить масштабные ивенты с комфортом для всех участников.

"У нас в холдинге много молодых талантливых команд. Мы заинтересованы искать похожие команды и привлекать их к нашим бизнесам. Organization.GG — проект, который соответствует нашим требованиям, потому WePlay Esports инвестировал в эту платформу", — отмечает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Уникальность стартапа — в его многофункциональности, включающей уроки, матчи, индивидуальные развлечения. По словам Олега Крота, стримеры через платформу получат доступ к автоматизированной инфраструктуре, например планированию, игровым серверам, статистике, поддержке и выплатам.

5. Propertymate

Основатели: Богдан Гнатковский, София Вишневская

Богдан Гнатковский, София Вишневская В какой стране работает: США

США Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 186

[ + – ] Стартап Propertymate воплощается в США

Стартап Propertymate основан весной 2018 года с целью помочь агентам недвижимости в США быстрее и эффективнее совершать сделки с покупателями. По сути, это онлайн-платформа, оказывающая помощь покупателям в поисках всей информации о новостройках, притом искусственный интеллект помогает анализировать данные о покупателях и прогнозирует, в чем их наибольшая заинтересованность.

Как отмечает соосновательница проекта София Вишневская, сначала он сфокусировался на агентах недвижимости, которым был необходим доступ к информации обо всех новостройках в своем регионе. Но когда число партнерств с застройщиками увеличилось, все больше девелоперов стали интересоваться прямой связью с покупателями. Поэтому проект начал предоставлять сервис и агентам, и покупателям жилья.

В команде проекта на данном этапе около 20 человек, которые работают в Киеве, Нью-Йорке, Львове и Остине. Онлайн-платформа предоставляет услуги по поиску недвижимости в Остине (Техас), но в ближайших планах — масштабирование на три крупных города США: Феникс, Хьюстон и Даллас. Штаб-квартира проекта базируется в Нью-Йорке.

В начале 2021 года стало известно, что Propertymate привлек $1 млн инвестиций от Pragmatech Ventures. А перед тем в рамках акселерационной программы Techstars Austin проект получил инвестиции в размере $120 тыс. Привлеченные средства стартап направит на масштабирование платформы. У проекта хорошее будущее, ведь застройщики и агенты заинтересованы в возможностях, которые предоставляет Propertymate.

6. ChoiZY

Основатели: Александр Павленко, Артем Петрюк, Евгений Попов, Екатерина Ло

Александр Павленко, Артем Петрюк, Евгений Попов, Екатерина Ло В какой стране работает: Украина, Великобритания

Украина, Великобритания Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 185

[ + – ] Стартап ChoiZY помогает выбрать дело по душе

Украинский стартап ChoiZY посвящен проф­ориентации — эта онлайн-платформа помогает молодым людям выбрать профессию, а специалистам — делиться своим опытом.

СЕО ChoiZY Александр Павленко до проекта занимался профориентационными лагерями для подростков в рамках IBS Education. Запуск проекта состоялся весной 2019 года. "Это платформа для школьников, которая помогает получить базовое представление о профессии. Мы берем конкретный род деятельности и создаем под него онлайн-курс", — рассказывает Александр Павленко и добавляет, что в рамках курса специалисты знакомят детально с профессией и ее перспективами.

После регистрации на платформе подростки могут выбрать одну из профессий, смотреть видео, выполнять задания. Можно пройти профориентационное тестирование, получить онлайн-консультацию психолога и специалиста относительно выбора вуза. На платформе есть выбор из 50 профессий, а количество участников — более 14,5 тыс.

Летом 2020 года стартап получил $25 тыс. от Украинского фонда стартапов. Эти средства команда направила на разработку мобильных приложений для iOS и Android, а также интеграцию в них искусственного интеллекта, который поможет подросткам в выборе профессии. Основатели проекта также работают над выходом на рынок Великобритании.

В начале 2021 года появилась информация, что стартап получил инвестиции от бизнес-ангела, размер которых не разглашается. В планах проекта — запуск англоязычного приложения. Также стартап ищет дополнительные инвестиции для масштабирования.

7. Re-leaf Paper

Основатель: Валентин Фречка

Валентин Фречка В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 184

[ + – ] Стартап Re-leaf Paper — новая технология изготовления бумаги из палой листвы

В 2018 году Валентин Фречка, на тот момент выпускник средней школы из села Сокирница Закарпатской области, стал известен как изобретатель новой технологии изготовления бумаги из опавших листьев. Тогда с этим изобретением он получил золотую медаль на международном конкурсе Genius Olympiad в США.

Важность инновации молодого украинца сложно недооценить: в качестве альтернативы ценной древесине он предложил использовать мусорное сырье, утилизация которого в Украине (да и не только) ежегодно становится экологической проблемой. Бумагу, произведенную из листьев, предлагается применять для экологичной упаковки, пакетов, одноразовой посуды.

Сегодня Валентин Фречка учится в КНУ им. Тараса Шевченко и вместе с небольшой командой проекта Re-leaf Paper развивает пилотное производство бумаги на Житомирском картонном комбинате. В октябре 2020 года там выпустили первую промышленную партию бумаги из опавшей листвы массой 1,5 т. Бумага толщиной 0,2 мм обладает плотностью 90 и 100 г/кв. м.

"Мы столкнулись с рядом проблем, в частности с отсутствием производственных мощностей, которые позволили бы переработать опавшие листья в волокно в промышленных масштабах. Но мы это сделали, и нашей вершиной на сложном пути стало производство первого промышленного тоннажа бумаги на основе опавших листьев, которая наконец обладает необходимыми механическими характеристиками и соответствует предъявляемым требованиям", — рассказывает Валентин Фречка.

8. GIOS

Основатель: Наталья Лимонова

Наталья Лимонова В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 174

[ + – ] Стартап GIOS (Global Innovative Online School)

Проект GIOS (Global Innovative Online School) — это платформа для смешанного изучения математики и развития критического мышления.

Над созданием образовательной онлайн-платформы Наталья Лимонова начала работать в ноябре 2018 года, вложив в проект собственные средства, а позже получила инвестиции от бизнес-ангелов. В итоге стартовый капитал GIOS составил более $100 тыс., в стартапе задействованы 10 человек.

"Я знала, что не нужно сразу же вкладывать все деньги мира в платформу, пока мы не выяснили "боли" клиентов. Поэтому создали лендинг, который описывал продукт, запустили рекламу в разные регионы Украины. Получили первых 200 потенциальных клиентов, провели с ними глубинные интервью. В процессе поняли, что с продуктом мы в цель попали — для многих родителей успешность детей в математике была проблемной, и они готовы платить за решение этой проблемы. Это подтвердила и статистика — 25% родителей в СНГ нанимают репетиторов по математике", — отмечает Наталья Лимонова, основательница проекта.

В процессе продвижения продуктом заинтересовались учителя математики. Для них GIOS стал новым способом преподавания, а также эффективным инструментом для смешанного и онлайн-обучения. В результате участники проекта усовершенствовали продукт и получился "ассистент" учителя математики, который помогает в работе и эффективно дополняет обучение детей. На время карантина GIOS стал бесплатным для всех. Так сервис получил аудиторию порядка 100 тыс. учеников.

9. Bicovery

Основатели: Владимир Тутов, Александр Шарко, Алексей Тулин

Владимир Тутов, Александр Шарко, Алексей Тулин В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 173

[ + – ] Стартап Bicovery

Учредителями стартапа Bicovery стали ВладимирТутов, Алексей Тулин и Александр Шарко. Они создали приложение, которое помогает людям с биполярным расстройством. Зарегистрированные пользователи сервиса могут получать предупреждения о потенциальных маниакальных или депрессивных эпизодах, измерять эффективность медпрепаратов и процедур, уменьшить стоимость и улучшить системность лечения, повысить качество жизни больного и его близких.

"Наша цель — уменьшить количество кризисных эпизодов у больного, чтобы снизить необходимость клинического лечения и дорогих лекарств", — комментирует Владимир Тутов, один из сооснователей сервиса.

Мобильное приложение работает на любом гаджете, достаточно поддержки шагомера, мониторинга сердцебиения и типов физических активностей пациента. Далее все сделает искусственный интеллект.

Приложение Bicovery способно сократить расходы на лечение человека с биполярным расстройством на 10–30%, значительно уменьшить количество визитов к врачу, снизить необходимость амбулаторного лечения и ускорить процесс подбора эффективных препаратов.

В июле 2020 года государственный Украинский фонд стартапов выбрал девять сервисов для инвестирования. Среди них — Bicovery. Все отобранные стартапы на этапе pre-seed получили гранты $25 тыс., а на этапе seed — $50 тыс. Также Bicovery получил инвестиции от компании "Фармак" в сумме $50 тыс., еще $30 тыс. проект привлёк от инвесторов.

10. Finmap

Основатели: Александр Соловей, Иван Каунов, Дмитрий Дубилет

Александр Соловей, Иван Каунов, Дмитрий Дубилет В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 172

[ + – ] Стартап Finmap помогает с учетом финансов

Сервис учета финансов бизнеса — проект Finmap. Онлайн-инструмент позволяет предпринимателю легко вести учет, по одному клику получать необходимую аналитику для принятия правильных управленческих решений.

Сервис запустили два киевских предпринимателя — Иван Каунов и Александр Соловей. Каунов — основатель компаний BusinessLab и PIX. Соловей — серийный предприниматель, среди его проектов — мебельный бренд Drømmel.

Последние полгода с проектом сотрудничал Дмитрий Дубилет, соучредитель мобильного банка Monobank, бывший IT-директор ПриватБанка.

"Благодаря новому крутому партнерству Finmap становится таким же простым и удобным, как Monobank", — комментирует Александр Соловей, сооснователь проекта. В марте стало известно, что Дубилет стал совладельцем и соучредителем проекта.

Сервис получил новую версию, обеспечивающую пользователям мгновенный доступ к информации о количестве денег на их счетах. Траты и доходы фиксируются с помощью простого интерфейса или телеграм-бота, причем разным сотрудникам можно предоставлять разные права доступа. Была доработана функция "аналитика", добавлены дашборды, благодаря чему юзеры видят все доходы и расходы в разрезе проектов, клиентов, сотрудников, тегов и пр.

По словам Соловья, сервис ориентирован на микро-, малый и средний бизнес. Он облачный, все соединения защищены SSL-шифрованием, данные хранятся в облаке Amazon. Весной 2020 года Finmap получил грант $50 тыс. от Украинского фонда стартапов.

11. IntelSoft Technologies

Основатели: Андрей Матвийчук, Юрий Клебан, Антон Бочаров, Дмитрий и Григорий Ковальские

Андрей Матвийчук, Юрий Клебан, Антон Бочаров, Дмитрий и Григорий Ковальские В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 172

[ + – ] Стартап IntelSoft Technologies

Идея IntelSoft Technologies — в разработке решений автоматизации предсказательной аналитики. Иными словами, сервис помогает бизнесу лучше понимать и прогнозировать внутренние процессы, поведение клиентов и внешние факторы. Например, в банках можно предсказывать невыполнение обязательств по кредиту, на производстве — процент брака продукции, в продажах — их уровень и вероятность оттока клиентов.

Стартап основали в конце 2018 года, проект сразу стал прибыльным, а в 2019-м начал работу в Украине и за рубежом. Среди клиентов компании — Всемирный банк и международная банковская группа BNP Paribas. Компания также работает с госсектором — технология пилотируется совместно с Минсоцполитики. В этом проекте IntelSoft помогает определить мошенников среди людей, которые обращаются за социальной помощью, и показывает точность свыше 90%.

"У нас тот период, когда на подходе большое количество новых проектов — и клиентов, и юзкейсов. Сарафанное радио уже работает", — говорит Дмитрий Ковальский.

По словам сооснователей, в проект они вкладывали прежде всего интеллектуальный ресурс, а операционные расходы закрывали грантами и доходами от параллельной деятельности. Точных сумм не называют. Однако согласились рассказать, на чем зарабатывают: на лицензиях и доработке/кастомизации базовой платформы. По словам Дмитрия Ковальского, лицензия стартует от $100 тыс. в год, а потолок определяется сложностью системы.

12. Outloud.ai

Основатели: Игорь Шелвинский, Александр Мягкий

Игорь Шелвинский, Александр Мягкий В какой стране работает: Украина, США

Украина, США Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 168

[ + – ] Проект Outloud.ai — платформа диалогового искусственного интеллекта

Проект Outloud.ai основали Игорь Шелвинский, разработчик в области искусственного интеллекта, и Александр Мягкий, выпускник Массачусетского технологического института, имеющий опыт работы в крупных корпорациях и консалтинговых фирмах США и Европы. Платформа диалогового искусственного интеллекта, созданная Шелвинским и Мягким, основана на новейших исследованиях в области автоматического распознавания речи, а также клонирования и генерации голоса. На практике технологию можно применять в сфере услуг и развлечений. Например, компании могут с помощью Outloud.ai автоматизировать коммуникацию со своими клиентами. Алгоритмы сервиса позволяют понять любой язык и даже разные диалекты. Сервис будет незаменим в ресторанно-гостиничном, туристическом бизнесе, сфере обслуживания.

Важно

Локдаун новый — вопросы старые. Налоговых каникул нет, счета идут, как выживать малому бизнесу?

По словам его основателей, с Outloud.ai не просто удобно, но и весело общаться. Он может вести разговор с клиентом "по-человечески", при этом говорить голосами известных людей, персонажей, вести светскую беседу, использовать жаргон и даже шутить.

Outloud разработан таким образом, что его можно быстро интегрировать в уже существующие цифровые и офлайн-каналы. "Наши простые в использовании маркетинговые инструменты позволят настраивать типы голосов и тематику разговоров, чтобы сделать ваш бизнес уникальным", — отмечают на сайте компании-разработчика.

Стартап — часть американского акселератора The Venture City. В 2020 году он получил грант $50 тыс. от Украинского фонда стартапов.

13. Unicorn Nest

Основатель: Денис Довгополый

Денис Довгополый В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 159

[ + – ] Unicorn Nest помогает другим стартапам в поиске инвесторов

Ранее проект Unicorn Nest только помогал стартапам найти инвесторов с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, а в 2019 году решили открыть базу данных о венчурных фондах для всеобщего пользования. Она содержит более 500 тыс. единиц информации о более чем 26 тыс. фондов в мире и 30 тыс. сотрудников, которые принимают решения об инвестициях. Базой активно пользуются через бота в Telegram.

Данные об инвесторах и фондах доступны в виде общего файла. Чтобы его получить, стартапам необходимо авторизироваться и заполнить короткую форму, после чего пользователи смогут загрузить таблицу бесплатно [для этого необходимо поделиться ссылкой на Unicorn Nest в социальных сетях] или заплатив $5. Кроме самой базы сервис предлагает стартапам набор инструментов по сбору средств, включая управление отношениями с инвесторами, систему рекомендаций по сбору средств на базе искусственного интеллекта и выходы на рынок.

Профили инвесторов на сайте компании обновляются еженедельно, а сама база — ежеквартально. "Для предпринимателя основная деятельность — это построение и развитие бизнеса, не просто бизнеса, но глобальной компании. Это требует концентрации, фокусировки и мобилизации усилий. В противовес фандрайзингу, который забирает много времени у команды и сильно отвлекает от основной деятельности, одна из наших целей — исключение middle man [посредников] из процесса, так как они не приносят ценности. Владение базой инвесторов мы не считаем ценностью. Именно поэтому мы решили сделать базу данных инвесторов общедоступной", — отмечает Денис Довгополый, основатель Unicorn Nest.

14. Legal Nodes

Основатели: Нестор Дубневич, Маргарита Сивакова, Максим Малюк

Нестор Дубневич, Маргарита Сивакова, Максим Малюк В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 154

[ + – ] Стартап Legal Nodes — онлайн-платформа коммуникаций о юридических услугах

Стартап Legal Nodes автоматизирует "неюридическую" часть работы юриста. Это онлайн-платформа, где клиентов вместо менеджера консультирует бот по разным вопросам, например о правилах заполнения бланков, оформления документов и пр. Бот задает вопросы и формирует чек-лист, а дальше автоматически подтягивает провайдеров юридических услуг, релевантных клиентам. С помощью платформы Legal Nodes основатели, руководители или юрисконсульты технологических компаний могут найти юриста, соответствующего потребностям и финансовым возможностям компании, и связаться с ним. Как следствие, вся процедура проходит быстрее, удобнее и стоит дешевле.

В 2020 году стартап получил более ста запросов от технологических компаний, в частности от выпускников программ Y Combinator и TechStars.

"Наше решение позволяет расширить доступ к юридическим фирмам, которые занимаются технической поддержкой. LeNA (сокращенно Legal Nodes Assistant) — чат-робот, который проводит легальную проверку бизнесов компаний, а потом "сопоставляет" клиентов с юридическими поставщиками", — комментируют разработчики.

Стартап стал победителем конкурса инновационных идей на Lviv IT Arena в 2020 году, получив грант $10 тыс. Также проект отмечен грантом $50 тыс. от государственного Украинского фонда стартапов. В последние месяцы Legal Nodes активно работает над тем, чтобы выйти на рынок Великобритании, а также планирует закрыть раунд инвестиций в размере $300 тыс.

15. Tradomatic

Основатели: Денис Дмитриев, Денис Балон

Денис Дмитриев, Денис Балон В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 153

[ + – ] Стартап Tradomatic — новый маркетплейс для агрорынка Украины

Платформа подготовлена для развития агрорынка Украины. Tradomatic работает по принципу маркетплейса. Здесь можно продавать и покупать подсолнечное масло, подсолнечник, пшеницу, кукурузу, сою, рапс и ячмень — в одно нажатие и по лучшей цене. За последние полгода реализовано более 700 тыс. т продукции.

Основной функционал платформы — аукционы. Система автоматически оповещает ответственных менеджеров закупки всех ключевых покупателей выбранного товара. Также пользователи могут просматривать аналитику, следить за выбранным товаром на рынке, переходить от просмотра цен к непосредственному заключению сделки. Наличие таких функций отличает Tradomatic от простых досок объявлений.

Платформа располагает и так называемыми индикативами — специально разработанным функционалом для крупных покупателей. Размещение индикативов позволяет пользователям меньше чем за минуту уведомить всех игроков рынка о ценах или любых изменениях. Также Tradomatic регулярно анализирует рыночные цены и генерирует отчеты по аукционам.

По словам Константина Литвинского, советника платформы, Tradomatic призван решить ключевые проблемы трейдинга зерновых и масличных. В частности, объединить инструменты анализа рынка, поиска потенциального клиента и лучшей цены с одновременными возможностями обсуждения деталей сделки и получением ее моментального подтверждения.

Tradomatic стал победителем соревнования Startup Competition — 2020, которое прошло в рамках конференции IT Arena, получив приз $10 тыс. от CRDF Global.

16. Elision

Основатель: Виктор Павлучинский

Виктор Павлучинский В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 145

[ + – ] Стартап Elision работает в подкаст-индустрии

История проекта Elision началась в ноябре 2019 года. Его основатель Виктор Павлучинский пришел к выводу, что в ближайшем будущем самой актуальной формой подачи информации станут подкасты — информационные тематические медиафайлы, которые распространяются в интернете. При этом подкаст-индустрия к 2026 году может вырасти в 10 раз.

Вдохновленный актуальным трендом, Павлучинский решил разработать платформу, где пользователи смогут бесплатно (при условии просмотра рекламы) или по подписке прослушивать подкасты, а подкастеры (авторы подкастов) — получать вознаграждение за каждое воспроизведение своих материалов.

Зарабатывать проект Elision планирует за счет рекламы и платной подписки. Изначально для запуска проекта разработчики собрали миллионы подкастов, которые находятся в интернете в свободном доступе. Кроме того, теперь каждый желающий может загрузить на платформу свои файлы с перспективой заработать на этом. Чтобы обогатить материал аудиотекстом, фотографиями, иллюстрациями и веб-ссылками, подкастеры на платформе Elision могут использовать эксклюзивный формат Rich Audio.

Небольшая команда Elision работает в уютном офисе в центре Львова. Однако продукт, который внедряют разработчики, ориентирован на мировой рынок — прежде всего на аудиторию США.

Молодой проект уже привлёк $150 тыс. от венчурного фонда Genesis Investments, созданного для инвестирования в стартапы на ранней стадии известной международной продуктовой IT-компанией украинского происхождения Genesis.

17. ticketsell

Основатель: Олег Пилипенко

Олег Пилипенко В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 140

[ + – ] Стартап ticketsell — для организаторов мероприятий

Основанная на технологии искусственного интеллекта платформа ticketsell призвана помочь организаторам мероприятий (концертов, фестивалей, спортивных событий, конференций) получить максимальную прибыль от продажи билетов.

Как отмечает основатель проекта Олег Пилипенко, идеальный сценарий для организаторов мероприятий — продажа последних билетов за час до начала. Напротив, реализация всех билетов, скажем, за месяц до события означает недополучение прибыли, а пустые места в зале — ошибки в стратегии продаж.

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Избежать названных перекосов как раз и помогает платформа ticketsell. Она собирает информацию о проданных билетах и их стоимости на конкурентных мероприятиях в разных странах, на основе технологии искусственного интеллекта прогнозирует продажи и предлагает гибкие решения относительно переоценки билетов. Это обеспечивает организаторам мероприятий максимальный доход и лишает спекулянтов возможности заработать на перепродаже билетов.

Пандемия коронавируса, из-за которой проведение массовых мероприятий во всём мире поставлено на паузу, стала серьёзным вызовом для индустрии развлечений в целом и платформы ticketsell в частности. Однако сервис, предложенный украинскими разработчиками, вскоре может стать востребованным для восстановления отрасли после кризиса. Проект ещё до пандемии в 2019 году начал работу на рынке России, став партнером билетной экосистемы TicketsCloud.

18. trendHERO

Основатель: Виктор Назаренко

Виктор Назаренко В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 139

[ + – ] Стартап trendHERO

Сегодня сотрудничество с популярными инстаграм-блогерами позволяет реализовывать эффективные промокампании. "Любая информация, размещенная в профиле инфлюенсера [лидера мнений], воспринимается как дружеская рекомендация или личное мнение, а не прямая реклама", — описывают преимущества такого способа продвижения продуктов или услуг в блоге проекта trendHERO. Впрочем, отсутствие грамотной аналитики и, как результат, ошибочный выбор лидеров мнений для сотрудничества может свести на нет все усилия.

Сервис для анализа инстаграм-блогеров trendHERO помогает агентствам, собственникам бизнесов, SMM-маркетологам найти по заданным параметрам и проверить наиболее подходящих для промокампании лидеров мнений в обширной и постоянно обновляемой базе. На начало 2021 года она насчитывала более 60 млн аккаунтов в Instagram с количеством подписчиков свыше 1 тыс. человек.

Сервисом воспользовались уже более 64,8 тыс. клиентов. Благодаря trendHERO они получают возможность составить подробное представление об аудитории блогеров и проверить лидеров мнений на накрутку (искусственное увеличение подписчиков, лайков, комментариев), провести у блогеров мониторинг рекламы.

Услуги trendHERO стоят от $9,99 до $99,99 в месяц, впрочем, базовый потенциал платформы можно получить бесплатно. Кроме того, много полезной информации об инфлюенсер-маркетинге есть в блоге на сайте компании.

Подробнее о trendHERO

19. Mriyar

Основатель: Александр Попов

Александр Попов В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2018

2018 Баллы: 139

[ + – ] Стартап Mriyar

Платформу Mriyar в 2018 году основал Александр Попов, экс-гендиректор одного из крупнейших магазинов автозапчастей в Украине. По его словам, название Mriyar происходит от "мрія".

Мечтой создателя проекта стали систематизация и упрощение работы рынка автозапчастей для всех его участников — от автосервисных предприятий, продавцов, импортеров автодеталей до владельцев транспортных средств. Mriyar нацелен на развитие как в Украине, так и по всему миру. Над воплощением мечты трудится команда разработчиков в Киеве.

В 2020 году проект вышел на новый уровень — в начале года привлек $300 тыс. инвестиций на запуск b2b- и b2c-платформ (для бизнеса и конечных потребителей соответственно). СМИ сообщали, что инвестор получил миноритарную долю в проекте.

В сентябре 2020-го Mriyar совместно с компанией "Эпицентр К" запустили нишевый маркетплейс по продаже автозапчастей в формате B2C. Такая коллаборация объединяет возможности крупнейшей в Украине сети торговых центров, выступающих как точки выдачи заказов, ресурса epicentrk.ua и IT-решений Mriyar.

"Торговля автозапчастями — специфическая ниша. "Эпицентр К" — крупный игрок, который хочет профессионально закрыть эту нишу с помощью нашего продукта Mriyar.ua, профессионального маркетплейса автозапчастей", — говорит Александр Попов. Цель амбициозная: через два-три года стать лидером рынка розничной торговли автозапчастями.

20. FlashBeats

Основатели: Роман Киригетов, Александр Юрьев

Роман Киригетов, Александр Юрьев В какой стране работает: Украина

Украина Год основания проекта: 2019

2019 Баллы: 137

[ + – ] Стартап FlashBeats

Фонарики тысяч смартфонов, которые зрители включают в кульминационные моменты музыкальных мероприятий, объединяют аудиторию и создают запоминающуюся неповторимую атмосферу. Приложение для синхронизации вспышек смартфонов FlashBeats способно "дирижировать" этими огоньками, заставляя их мигать в такт музыке.

При помощи FlashBeats смартфоны становятся элементами эффектных световых шоу на концертах, фестивалях под открытым небом, клубных вечеринках. Для синхронизации устройств организатор мероприятия, оплачивающий услуги сервиса, должен сообщить аудитории специальный код. Его нужно ввести в установленном на смартфоне приложении. Плата за это для участников мероприятий не предусмотрена.

Приложение FlashBeats в мае 2019 года запустили Роман Киригетов и Александр Юрьев. Создатели FlashBeats — IT-предприниматели с большим стажем. В 2014 году Киригетов в числе пяти начинающих бизнесменов принял участие в проекте Фокуса "Строители новой страны" как руководитель созданного в 2012-м интернет-ресурса "Метнись кабанчиком" (сегодня это онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua).

Позже "Кабанчик" присоединился к EVO Group (prom.ua), а в 2019 году Киригетов с Юрьевым ушли из компании. Тогда предприниматели и заявили о намерении заняться созданием новых проектов. Анонс FlashBeats не заставил себя долго ждать.