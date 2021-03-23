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Мнения Третья волна коронавируса

Локдаун новый — вопросы старые. Налоговых каникул нет, счета идут, как выживать малому бизнесу?

Как и в каждый предыдущий локдаун, возникает масса вопросов: к государству, к организации карантина, его соблюдению и двойным стандартам. Как и в предыдущие карантины, никакие финансовые обязанности с малого и среднего бизнеса никто не снял. Налоговых каникул нет, счета за коммунальные услуги идут. 

Ousama Kafa
Ousama Kafa
Ресторатор, основатель международного ресторанного холдинга L’KAFA GROUP.
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Здоровье людей для нас очень важно, мы законопослушные и готовы выполнять все требования власти, если они логичные. 

Локдаун новый — вопросы старые. Как и каждый предыдущий локдаун, возникает масса вопросов: к государству, к организации карантина, его соблюдению и двойным стандартам. Важно подумать обо всех, прежде, чем вводить такие ограничения. 

В ресторанах соблюдаются все ограничения и рекомендации МОЗ о дистанции, дезинфекции, обработке посуды и т.д. Мы сократили посадку на 50% ещё в мае прошлого года, так почему спортзалы/салоны могут работать по предварительной записи, а рестораны нет? 

Мы тоже можем работать по брони стола и садить гостей за столик с разных углов зала, при этом, работая на доставку и самовывоз, тем самым, покрывая хотя бы малую часть расходов. 

Как и в предыдущие карантины, никакие финансовые обязанности с малого и среднего бизнеса никто не снял. Налоговых каникул нет, счета за коммунальные услуги идут. 

А аренды? Сколько еще времени можно достигать понимания с арендодателями? Остановился оборот, опять накопятся долги. Каждое закрытие ресторана — это расход, открыть его — двойной расход. Доставка дает 5-10-15%, а на процессе работают 5-7 сотрудников. А как быть остальным? 

Любой сюрприз, плохой или хороший, это плохо. Почему о введении трехнедельного локдауна говорят за два дня до его начала? Ведь ранее был разговор, что предупреждать будут, минимум, за неделю. 

Массовое убийство бизнеса, бизнесменов и экономики страны. Это не борьба с болезнью, это борьба с людьми. И теми, кто владеют бизнесом и теми, кто работает в этом бизнесе. 

Важно
"Я — повар. Скоро я потеряю эту работу. И вместе со мной ее потеряют еще 25 моих коллег"

Уже год нам дают месяц-полтора поработать и снова ставят "на колени", каждый раз с новыми ограничениями. Рестораны не являются рассадником заболеваний, и то, что нас закрыли, не поможет предотвратить распространение болезни. 

Транспорт работает, а люди, которые любят и привыкли отдыхать, будут это делать не в Киеве, а в других областях и странах. А после локдауна снова вернуться сюда. Так мы из "красной зоны" не выйдем. 

Зато бизнесу приходится сводить концы с концами, отпускать своих сотрудников в бесплатные отпуска и терпеть эту "турбулетность" уже год… 

Вместо того, чтобы платить налоги, зарплаты и поднимать экономику нашей страны, не говоря уже о какой-то рентабельности!

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