Локдаун новий — питання старі. Податкових канікул немає, рахунки надходять, як виживати малому бізнесу?

Здоров'я людей для нас дуже важливе, ми законослухняні і готові виконувати всі вимоги влади, якщо вони логічні.

Локдаун новий — питання старі. Як і кожного попереднього локдауну, виникає маса питань: до держави, до організації карантину, його дотримання і подвійних стандартів. Важливо подумати про всіх, перш, ніж вводити такі обмеження.

У ресторанах дотримуються всі обмеження і рекомендації МОЗ про дистанцію, дезінфекцію, обробку посуду і т.д. Ми скоротили посадку на 50% ще у травні минулого року, так чому спортзали/салони можуть працювати за попереднім записом, а ресторани ні?

Ми теж можемо працювати за бронюванням столу і садити гостей за столик з різних кутів залу, при цьому, працюючи на доставку і самовивезення, покриваючи хоча б малу частину витрат.

Як і в попередні карантини, ніякі фінансові обов'язки з малого і середнього бізнесу ніхто не зняв. Податкових канікул немає, рахунки за комунальні послуги йдуть.

А оренди? Скільки ще часу можна досягати порозуміння з орендодавцями? Зупинився оборот, знову накопичаться борги. Кожне закриття ресторану — це витрата, відкрити його — подвійний витрата. Доставка дає 5-10-15%, а на процесі працюють 5-7 співробітників. А як бути іншим?

Будь-який сюрприз, поганий або хороший, це погано. Чому про введення тритижневого локдауну говорять за два дні до його початку? Адже раніше була розмова, що попереджатимуть принаймні за тиждень.

Масове вбивство бізнесу, бізнесменів та економіки країни. Це не боротьба з хворобою, це боротьба з людьми. І тими, хто володіють бізнесом і тими, хто працює у цьому бізнесі.

Уже рік нам дають місяць-півтора попрацювати і знову ставлять "на коліна", щоразу з новими обмеженнями. Ресторани не є розсадником захворювань, і те, що нас закрили, не допоможе запобігти поширенню хвороби.

Транспорт працює, а люди, які люблять і звикли відпочивати, робитимуть це не у Києві, а в інших областях і країнах. А після локдауну знову повернуться сюди. Так ми з "червоної зони" не вийдемо.

Зате бізнесу доводиться зводити кінці з кінцями, відпускати своїх співробітників у безкоштовні відпустки і терпіти цю "турбулентність" вже рік ...

Замість того, щоб платити податки, зарплати і піднімати економіку нашої країни, не кажучи вже про якусь рентабельність!

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