Виталий Горовой: еще вчера я говорил: “Стартап? Нет, спасибо”, а сегодня я уже “по уши” в нем

Основатель InSoft Partners Виталий Горовой рассказал о переходе от модели инвестиционного фонда к серийному предпринимательству. Поделился, как именно InSoft помогает компаниям масштабировать бизнес и почему решил запустить стартап ucode IT academy

Виталий, до создания InSoft Partners, вы несколько лет занимались инвестиционным фондом Insoft Capital. Но решились изменить бизнес-модель. Почему?

Наверное, одна из главных задач в жизни — найти то, что тебе по душе и заниматься этим, не так ли? Работать в инвестиционном фонде очень интересно. Вы общаетесь с умными и образованными людьми видите "картину в целом", понимаете, что на данный момент в тренде. Но на все можно посмотреть с двух сторон. Специфика фонда не позволяет должным образом углубиться в операционный бизнес. Почему-то случилось так, что именно работа в операционке не изнуряла меня, а наоборот заряжала энергией. Поэтому я выбрал гибридный формат. С одной стороны, InSoft Partners работает в синдикате с партнерами, делает инвестиции, помогает с M&A. С другой — глубоко вовлекается в операционную жизнь портфельных компаний и помогает в тех вопросах, где у нас есть накопленная экспертиза.

То есть сейчас InSoft Partners похожа на акселератор действующего ІТ-бизнеса?

Именно. Собственно мы покупаем долю в существующем бизнесе, а потом активно помогаем ему расти. Помогаем как стратегией, так и своим нетворком. Ну, и непосредственно вовлекаемся в ежедневную жизнь компании, усиливаем операционную команду. Наша ключевая задача — максимально подготовить бизнес к масштабированию и провести его через процесс роста. В одном из исследований McKinsey было обнаружено, что более чем в 50% компаний, которые быстро растут, бизнес-процессы не готовы к увеличению масштаба и за ростом часто наступает спад до предыдущего уровня.

Какие ІТ-компании обращаются к InSoft Partners?

Если попробовать обобщить, то есть три основные категории. Первая — бизнесы, которые по мнению их владельцев, недостаточно быстро растут. Вторая — те, которые долгое время находятся на одном уровне. Их владельцы уже испробовали все, что знали, но не достигли желаемого результата. И третья — бизнесы с проблемами на данный момент.

Работаете ли вы со стартапами?

Максимально воздерживаемся от работы с ними. В стартапе очень часто нужно еще верифицировать бизнес-модель, построить юнит-экономику и адекватную структуру. Кроме этого, очень часто нужно выводить на рынок практически неизвестный бренд. Естественно, это очень интересно, но безумно энергозатратно. Плюс экосистема, построенная в нашей компании, не совсем настроена на работу со стартапами. Мы хорошо умеем масштабировать уже существующие бизнесы.

Несмотря на это, вы работаете со стартапом ucode IT academy.

Честно, это была случайность. Инициатива создать образовательный проект принадлежала моему партнеру Василию Хмельницкому. У нас с ним уже был общий проект в IT и время от времени мы обсуждали, как можно построить качественное ІТ-образование в Украине. Где-то спустя год наших разговоров про ІТ-образование мы приняли решение создать собственный проект — ucode IT academy.

В чем особенность ucode IT academy?

ucode — это микс разных образовательных подходов из мировой практики. Например, опыт подготовки программистов компаниями Apple (методология CBL) и Google (подход peer-to-peer), 42 (работа в командах и подход челленджей) и др. Плюс мы решили, что не хотим строить преподавательскую экспертизу, а готовы строить партнерство с ІТ компаниями — лидерами рынка, которые помогают нам писать программы, предоставляют менторов, а по окончанию обучения приглашают выпускников к себе на работу. Такими партнерами уже стали Ubisoft, Cisco, Ajax Systems, Squad.

Почему вы считаете, что подход InSoft Partners сработает с ucode?

Как я уже говорил, специфика InSoft — вовлекаться в операционные процессы и развивать компанию вместе с владельцами. Мы приходим с экспертизой, которая отсутствует либо просто слабо развита в бизнесе. Плюс часто у нас есть возможность нанять более квалифицированных специалистов, чем может себе позволить компания (используя наш собственный бренд и ресурсы).

В ucode, конечно же, есть своя независимая и самостоятельная команда. Мы помогаем с юридическими аспектами, в финансах, PR. Кроме этого, мы активно вовлекаемся в маркетинг, работаем с построением sales-процессов и созданием самого продукта.