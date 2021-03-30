Віталій Горовий: Ще вчора я казав: "Стартап? Ні, дякую", а сьогодні вже по вуха в ньому

Засновник InSoft Partners Віталій Горовий розповів про перехід від моделі інвестиційного фонду до серійного підприємництва. Поділився, як саме InSoft допомагає компаніям масштабувати бізнес та чому вирішив запустити стартап ucode IT academy

Віталію, перш ніж створити InSoft Partners, ви кілька років займалися інвестиційним фондом Insoft Capital. Проте зважились на зміну бізнес-моделі. Чому?

— Мабуть, одне з найголовніших завдань у житті — знайти те, що тобі подобається, і займатися цим, чи не так? Робота в інвестиційному фонді насправді дуже цікава. Ви спілкуєтеся з розумними й освіченими людьми, бачите картинку в цілому, розумієте, які зараз є тренди. Проте на все можна подивитися мінімум з двох боків. Специфіка фонду не дозволяє достатньо глибоко зануритися в операційний бізнес. Якимось чином так сталося, що саме операційна робота в бізнесі не виснажувала мене, а, навпаки, заряджала енергією. Тому й було обрано гібридний формат. З одного боку, InSoft Partners співпрацює в синдикаті з партнерами, робить інвестиції, допомагає з M&A. З іншого — глибоко занурюється в операційне життя портфельних компаній і допомагає з тими питаннями, в яких має накопичену експертизу.

Тобто наразі InSoft Partners схожа на акселератор діючого ІТ-бізнесу?

Саме так. Власне, ми купуємо долю в існуючому бізнесі, а потім активно допомагаємо йому зростати. Допомагаємо як стратегією та своїм нетворком, так і безпосередньо залучаємось у щоденне життя компанії та підсилюємо операційну команду. Основне наше завдання — максимально підготувати бізнес до масштабування та провести його через процес зростання. В одному з досліджень McKinsey було виявлено, що більше ніж у 50% компаній, що швидко зростають, бізнес-процеси не готові й за зростанням швидко приходить спад до попереднього рівня.

Які ІТ-компанії звертаються до InSoft Partners?

— Якщо спробувати узагальнити, то є три основні категорії. Перша — ті бізнеси, що зростають недостатньо швидко, на думку їх власників. Друга — ті, що знаходяться тривалий час на одному рівні. Їх власники вже перепробували все, що знали, але не досягли бажаного результату. І третя — ті, що мають поточні проблеми.

Зі стартапами працюєте?

— Максимально утримуємося від цього. У стартапі досить часто необхідно ще верифікувати бізнес-модель, побудувати юніт-економіку та адекватну структуру. Крім того, нерідко потрібно виводити майже невідомий бренд на ринок. Це, звісно, дуже цікаво, але неймовірно енерговитратно. Плюс побудована в нас екосистема не зовсім налаштована на роботу зі стартапами. Ми гарно вміємо масштабувати вже існуючі бізнеси.

Проте ви працюєте зі стартапом ucode IT academy.

— Чесно, це була випадковість. Ініціатива створити освітній проєкт належала моєму партнеру Василю Хмельницькому. Ми з ним уже мали спільний проєкт в ІТ і періодично розмовляли про те, як можна побудувати якісну ІТ-освіту в Україні. Власне, десь за рік таких наших розмов про ІТ-освіту ми й вирішили створити власний проєкт — ucode IT academy.

У чому полягає особливість ucode IT academy?

— ucode — це мікс різних освітніх підходів зі світової практики. Наприклад, досвід підготовки програмістів компаніями Apple (методологія CBL) та Google (підхід peer-to-peer), 42 (робота командами та підхід челенджів) та ін. Плюс ми вирішили, що не хочемо будувати власну викладацьку експертизу, а готові йти у партнерство з ІТ-компаніями — лідерами ринку, які нам допомагають у підготовці програм та надають менторів, а в кінці навчання запрошують випускників до себе на роботу. Такими партнерами вже стали Ubisoft, Cisco, Ajax Systems, Squad.

Чому ви думаєте, що підхід InSoft Partners спрацює з ucode?

— Як я вже казав, специфіка InSoft — занурюватися в операційні процеси й розвивати компанію разом із власниками. Ми приходимо з експертизою, яка відсутня або слабка в бізнесі. Плюс ми часто маємо можливість найняти людей більш кваліфікованих, ніж може дозволити собі компанія (коштами нашого бренду та ресурсів).

В ucode є команда, яка самостійно працює. Але на даному етапі в ucode немає експертизи в юридичних аспектах, фінансах, PR. Тому ми її даємо їм . Окрім цього, ми залучаємось у маркетинг, активно працюємо з побудовою sales-процесів та допомагаємо в створенні самого продукту.