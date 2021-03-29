"Мы пропагандируем экологичность рынка рекламы блогеров" - co-founder trendHERO Виктор Назаренко

Как сориентироваться на рынке блогеров? Как найти инфлюенсера, который донесет информацию о продукте или услугу именно той аудитории, которая интересует бизнес? Как не потратить время и деньги? И как тут поможет искусственный интеллект? Об этом говорим с Виктором Назаренко, co-founder и СTО украинского стартапа trendHERO

Какая сейчас ситуация на рынке украинского блогерства?

- В Украине есть 125 тыс. блогеров, имеющих от 5 тыс. подписчиков в Instagram. Основной отечественный сегмент — это микро- и наноблогеры. Впрочем, микроблогеров (10-100 тыс. подписчиков) насчитывается почти 60 тыс. аккаунтов, а миллионников — только 110.

Кстати, 70% миллионников — жители Киева, однако почти половина микроинфлюенсеров не живут в крупных городах. Но помните: местонахождение блогера не влияет на количество его подписчиков.

Также есть показатель Engagement Rate — коэффициент привлечения аудитории. Он показывает, насколько активно взаимодействует аудитория, лайкают и комментирует контент блогера. По нашей статистике, ER украинского блогера с 10-100-тысячной аудиторией составляет 1,08%, российского — 0,92%, белорусского — 1,6%. Для сравнения: в Бразилии будет тоже 1%, а в США — 2%.

Мы поддерживаем экологичность рынка рекламы у блогеров — хотим, чтобы бизнес вкладывал деньги в тех блогеров, которые гарантированно дадут результат. Проигрывают только те, кто создает фейковые аккаунты и накручивает просмотры.

Каким образом происходит проверка украинского блогера?

- Основывая стартап trendHERO, мы уже имели опыт в аналитике инстаграм-аккаунтов. Но нужно было помочь людям эту статистику монетизировать.

Для этого мы создали сервис, в котором можно найти и проверить любого блогера на накрутку за 90+ показателям. Используем для этого Machine Learning.

К примеру, мы проанализировали топ-100 украинских блогеров и увидели, что накруток почти нет, но минимум 38% этих инфлюенсеров набирают подписчиков из постоянных конкурсов. Это не очень хорошо для рекламодателей, ведь такая аудитория ждет "халяву".

Мы предлагаем честные ответы по аудитории блогера и можем объяснить каждый из показателей.

Можете ли что-то предложить для блогеров?

- Наша платформа предлагает бесплатно провести анализ любого аккаунта в Instagram.

Для блогеров, которые работают честно и не накручивают, у нас можно найти рекламодателей, проанализировать свою аудиторию или следить за приростом.

Какие планы на будущее?

- Сейчас входим в тройку лучших сервисов для проверки в СНГ. Хотим стать №1 и войти в тройку в США и Бразилии. Поэтому мы не прекращаем добавлять новые функции.

Например, уже почти готова функция пересечения блогеров, а в ближайшее время выпустим также функцию Outreach — появится возможность лично написать многим блогерам и предложить рекламу. Это существенно упростит проверку и заказ рекламы.