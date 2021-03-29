"Ми пропагуємо екологічність ринку реклами блогерів" — co-founder trendHERO Віктор Назаренко

Як зорієнтуватися на ринку блогерів? Як відшукати інфлюенсера, котрий донесе інформацію про продукт чи послугу саме тій аудиторії, яка цікавить бізнес? Як не змарнувати час і гроші? І як тут допоможе штучний інтелект? Про це говоримо з Віктором Назаренком, co-founder та СTО українського стартапу trendHERO

Яка нині ситуація на ринку українського блогерства?

— В Україні є 125 тис. блогерів, що мають від 5 тис. підписників в Instagram. Основний вітчизняний сегмент — це мікро- і наноблогери. Утім, мікроблогерів (10–100 тис. підписників) налічується майже 60 тис. акаунтів, а мільйонників — лише 110.

До речi, 70% мільйонників — жителі Києва, однак майже половина мікроінфлюенсерів не живуть у великих містах. Але пам’ятайте: місцезнаходження блогера не впливає на кількість його підписників.

Також є показник Engagement Rate — коефіцієнт залучення аудиторії. Він показує, наскільки активно взаємодіє аудиторія, лайкає та коментує контент блогера. За нашою статистикою, ER українського блогера з 10–100-тисячною аудиторією становить 1,08%, російського — 0,92%, білоруського — 1,6%. Для порівняння: у Бразилії буде теж 1%, а в США — 2%.

Ми підтримуємо екологічність ринку реклами у блогерів — хочемо, щоб бізнес вкладав гроші в тих блогерів, які гарантовано дадуть результат. Програють лише ті, хто створює фейкові акаунти й накручує перегляди.

Яким чином відбувається перевірка українського блогера?

— Засновуючи стартап trendHERO, ми вже мали досвід в аналітиці інстаграм-акаунтів. Але потрібно було допомогти людям цю статистику монетизувати.

Для цього ми створили сервіс, у якому можна знайти й перевірити будь-якого блогера на накрутку за 90+ показниками. Використовуємо для цього Machine Learning.

Приміром, ми проаналізували топ-100 українських блогерів і побачили, що накруток майже нема, але мінімум 38% цих інфлюенсерів набирають підписників із постійних конкурсів. Це не дуже добре для рекламодавців, адже така аудиторія чекає на "халяву".

Ми пропонуємо чесні відповіді по аудиторії блогера й можемо пояснити кожен із показників.

Чи маєте що запропонувати для блогерів?

— Наша платформа пропонує безкоштовно провести аналіз будь-якого акаунту в Instagram.

Для блогерів, які працюють чесно й не накручують, у нас можна знайти рекламодавців, проаналізувати свою аудиторію чи слідкувати за приростом.

Які плани надалі?

— Зараз входимо до трійки найкращих сервісів для перевірки в СНД. Хочемо стати №1 й увійти до трійки в США та Бразилії. Тому ми не припиняємо додавати нові функції.

Наприклад, уже майже готова функція перетину блогерів, а найближчим часом випустимо також функцію Outreach — зʼявиться можливість особисто написати багатьом блогерам і запропонувати рекламу. Це суттєво спростить перевірку та замовлення реклами.