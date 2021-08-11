Боротися і перемагати. 5 прикладів успішного бізнесу, який стартував під час пандемії

У країні, де форс-мажори і гра без правил — звичайна справа, малому бізнесу тільки і залишається, що вірити в себе і докладати всіх зусиль, щоб вижити

Геніальний автоконструктор Генрі Форд любив міркувати про ідеї.

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"Повітря сповнений ідей. Вони постійно стукають до вас у голову. Ви просто повинні знати, що ви хочете, потім забути це і займатися своєю справою. Ідея прийде раптово", — вважав Форд.

Ідеї — це саме те, чим керувалися герої нашого блоку про бізнес, до того ж йдеться не тільки про нові повороти, здійснені підприємцями. Справа ц тому, що всі вони у 2020 році під впливом пандемії коронавірусу, карантину і різкого зниження ділової активності зробили ривок, щоб зберегти доходи, але запропонували споживачам щось нове. Тобто це були ідеї, які на свій страх і ризик підприємці втілювали у складний період, коли багато хто закривав бізнес, розуміючи, що збитки зростають, а на прибуток немає навіть натяку.

Наші герої не з лякливих. Отримавши стусана у вигляді величезних складнощів, вони не опустили руки, але здійснили всі зусилля, щоб залишитися на плаву, зберегти команду і навіть розширити бізнес. Страшно їм було? Думаємо, так. Але їм допомогла віра в себе, партнерів, а також розуміння, що кожна криза (а їх в Україні пройдено чимало) — це шанс злетіти.

І ось яка історія: поки одні під тиском кризи стискаються, скорочуються і закриваються, інші відчайдушно борються і отримують шанс перемогти. Звичайно, для цього важлива фінансова подушка, адже безглуздо говорити про старт, не маючи ніякої бази, що покриває поточні витрати. До того ж ніхто з наших героїв не розраховував на допомогу держави. Кожен сам за себе — таке правило в малому бізнесі чудово протвережує і дозволяє рухатися, спираючись на власний досвід і сили. Проте гроші як і раніше вирішують багато, особливо якщо мова заходить про розвиток масштабу. Благо, глобалізація і рух капіталу дозволяють українським підприємцям розраховувати на інвестиції як всередині країни, так і за її межами.

Наталія Богута , редактор відділу "Економіка"

"У країні, де форс-мажори і гра без правил — звичайна справа, малому бізнесу тільки і залишається, що вірити в себе і прикладати всі сили, щоб вижити"

Все частіше ми чуємо про раунди залучення інвестицій, бізнес-ангелів та венчурні фонди, які вкладають у перспективні стартапи і малі підприємства. Все більш повсякденною стає робота українських підприємців для іноземних ринків. Але тих, хто отримав солідні інвестиції, як і раніше одиниці. Тому що запальних ідей, що мають величезні перспективи перетворитися в класний популярний продукт, не так багато.

Навіть якщо подивитися на статистику нових підприємств в Україні, стане ясно, що більшість з них використовують старі методи: робити гроші на тому, що, на їхню думку, гарантовано принесе дохід. За даними системи YouControl, у 2020 році з'явилося 54 тис. нових юросіб. З них 3,2 тис. — це оптова торгівля, 3,5 тис. — обслуговування об'єктів (ОСББ, ЖЕКи і т. п.), 2,3 тис. — здавання нерухомості в оренду. Будь-який бізнес — це податки і це розвиток. Але перспективи за тими, хто сміливий, енергійний і втілює живучі ідеї. Наші герої саме такі, і нам би хотілося, щоб їх приклад надихав на відкриття бізнесів з душею і блискучим майбутнім. Це країні однозначно піде на користь.

iceFood і Foodbanka: домашня їжа для всіх

Як підприємці з Києва в карантин 2020 років запустили зручний сервіс доставки готових заморожених страв

[ + – ] Основні клієнти FoodEx — активні жінки і холостяки

Коли навесні 2020 року в Україні оголосили жорсткий карантин, брат і сестра Сергій і Світлана Котенки, співзасновники компанії FoodEx, що спеціалізується на доставці здорового, дієтичного харчування по Києву, вирішили відкрити новий напрямок бізнесу — доставку їжі ready-to-eat.

У світі заморожена їжа досить поширена. Для її виробництва свіжоприготовані, ще гарячі страви піддаються миттєвому шоковому заморожуванню при температурі -32°. Технологія Cook&Freeze дозволяє зберегти всі поживні елементи і уникнути додавання до складу страв консервантів і стабілізаторів.

Вартість порцій iceFood вагою 250-300 г становить 75-175 грн. Продукція конкурує з кулінарією, яку пропонують деякі супермаркети, і з доставкою їжі з ресторанів

Спочатку Світлана не була впевнена в тому, що українці оцінять такі продукти. Але в розпал карантину співзасновники FoodEx вирішили, що відповідний момент настав. На запуск нового напрямку пішло всього дев'ять днів, адже у підприємців вже були необхідне обладнання і команда. Це починання дозволило не урізати зарплати персоналу і не міняти робочий графік. У міру розвитку проекту з кухні площею 260 кв. м довелося переїхати в приміщення 700 кв. м і придбати нову камеру шокової заморозки.

На старті у розвиток нового напряму підприємці інвестували власні кошти. Восени 2020-го проект iceFood отримав pre-seed грант $25 тис. Від Українського фонду стартапів. Як зазначає Світлана Котенко, вкладені в проект кошти підприємці ще не повернули, але у найближчий рік сподіваються досягти рентабельності.

Сьогодні супи, сніданки, другі страви, десерти, смузі та іншу їжу після замовлення онлайн або по телефону доставляють по Києву в обумовлений час у діапазоні з 6:00 до 10:30. Особливо зручно за один раз отримати раціон харчування, скажімо, на тиждень. Замовлення також можна забрати в першому офлайн-магазині iceFood, який відкрився в Києві в одному з супермаркетів Novus. За словами Світлани Котенко, сервіс знайшов відгук серед працюючих, активних жінок, які цінують свій час. Друга велика група клієнтів — холостяки, які ностальгують за смаком хорошої домашньої їжі.

[ + – ] Домашню їжу ready-to-eat доставляють по Києву в обумовлений час

Вартість порцій iceFood вагою 250-300 г становить 75-175 грн. Продукція конкурує з кулінарією, яку, зокрема, пропонують деякі мережі супермаркетів, і з доставкою їжі з ресторанів. Головна конкурентна перевага iceFood — можливість тривалого зберігання.

Поки iceFood набирає обертів, Світлана і Сергій Котенки взялися запускати новий проект — Foodbanka. Ідеєю вони надихнулися під час поїздки в Австрію, де в якості офісного обіду часто замовляють супи і другі страви, герметично упаковані в скляні банки. Такі страви можна зберігати в холодильнику до трьох місяців.

На запуск Foodbanka у Світлани та Сергія Котенка пішло близько року. В результаті кияни вже можуть замовити банку овочевого борщу за 60 грн, гречки з куркою — за 85 грн, інші страви. Для продажу банок з домашнім обідом підприємці найближчим часом планують встановити у столичних коворкінг два вендінгових апарати. Аналогічний апарат вже проходить тестування в одному з банківських відділень столиці.

SheMax: красивий поворот

Як підприємці з Дніпра налагодили виробництво обладнання для салонів краси і в 2020 році впевнено вийшли на європейський ринок

[ + – ] З початком пандемії замість манікюрних витяжок стали виробляти рециркулятори повітря

"З початком пандемії в березні 2020 року наш бізнес зупинився, оскільки наш продукт — манікюрні витяжки — не відносився до товарів першої необхідності. Ми з сумом дивилися на порожнє виробниче приміщення, де зроблений гарний ремонт і простоювали вісім дорогих верстатів", — згадує Тетяна Скорнякова, співзасновниця компанії SheMax.

Спільний бізнес Тетяна та її чоловік Сергій Шелест розвивали з 2018 року. На той момент за плечима у обох був багаторічний досвід підприємництва: у Тетяни — в індустрії краси, у Сергія — у сфері декору. Вивчивши ринок, вони виявили потребу у витяжках для майстрів манікюру та вирішили налагодити їх виробництво під торговою маркою SheMax. Поступово бізнес розширювався, все було добре, але навесні 2020-го світ пішов на карантин, замовлень не було.

Засновники SheMax не склали руки, вирішивши налагодити випуск того, що необхідно в період пандемії: бактерицидних рециркуляторів повітря. Перший зразок розробили і випустили протягом одного місяця. На початку пандемії — навесні і влітку минулого року — таке обладнання мало великий попит, але незабаром він пішов на спад. Зате компанія втрималася на плаву і зберегла команду.

[ + – ] ВИКЛИК ПРИЙНЯТИЙ. Коронакриза підштовхнула Тетяну Скорнякову та Сергія Шелеста масштабувати бізнес і переключитися з українського ринку на європейський

Коли в SheMax налагодили випуск рециркуляторів, клієнт з Італії несподівано зробив велике замовлення манікюрних витяжок на €5 млн. До таких масштабів Тетяна і Сергій були не готові і протягом тижня розбиралися в нюансах фінансових операцій та експорту. У підсумку вирішили купити готову компанію — платника ПДВ. Після зміни засновників і назви придбаного підприємства бізнесмени змогли підписати контракт і прийняти велике замовлення.

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На його виконання пішло два місяці. Тетяна Скорнякова не вважає його прибутковим через дуже велику знижку, однак завдяки цій роботі подружжя отримало колосальний досвід — склали уявлення про продуктивність верстатів, навчилися розраховувати швидкість виробничих процесів, розібралися в документах та інших деталях. Тим часом ринки почали відновлюватися, а засновники SheMax, надихнувшись новим досвідом, вирішили сфокусуватися виключно на експорті в Євросоюз.

Сьогодні манікюрні витяжки SheMax представлені в 13 країнах Європи. На ринку ЄС співзасновники SheMax бачать тільки двох конкурентів — компанії з Польщі та Німеччини. За словами Скорнякової, за порівнянної якості SheMax виграє за рахунок оригінального дизайну і ціни. У планах — розширення виробництва. Подружжя підшукують ділянку землі в Дніпрі для будівництва заводу і в найближчі десять років планують відкрити десять різних бізнесів в Україні.

BioRestore: з любов'ю до природи

Як дві подруги звільнилися з великої корпорації і організували виробництво біорозкладаної упаковки

[ + – ] Біорозкладані пакети BioRestore

Олександра Деньженко та Єлизавета Гонтарук давно хотіли створити власний бізнес.

"Ми з Єлизаветою працювали в корпорації "Юрія-Фарм". Я займалася розробкою косметичних продуктів, а Ліза керувала відділом бухгалтерського обліку. У якийсь момент зрозуміли, що потрібно починати свою справу", — розповідає Олександра Деньженко.

Продукція BioRestore повністю розкладається без шкоди для навколишнього середовища. Мінімум за 90 днів, максимум — протягом декількох років

Вибираючи ідею для бізнесу, подруги задумалися про те, що поліпшити у своєму повсякденному житті.

"Спочатку загорілися виробництвом одноразових накладок для кухонних плит. Але побачили, що це не те. В результаті прийшли до екоупаковки", — згадує Олександра. Проект, що отримав назву BioRestore, народився в січні 2020 року. Хоча на той момент були тільки тестові зразки продукту, підприємниці вже отримали замовлення, але плани сплутав карантин.

"Спочатку ми націлювалися на B2B-сегмент. Але компанії стали урізати бюджети і відмовлятися від початкових домовленостей. Тому ми вирішили змінити стратегію і переорієнтуватися на роздріб", — пояснює Олександра Деньженко.

Запуск продажів першого продукту, яким стали пакети для покупок, стався влітку 2020-го на маркетплейсі "Розетки". Зараз продукція BioRestore продається також на онлайн-майданчику Kasta і маркетплейсі "Епіцентру". Є і свій інтернет-магазин. В асортименті вже не тільки продуктові пакети, але пакети для сміття, посуд з біопластику, пальмового листя, переробленого паперу, а також товари для утилізації відходів.

Сировину Олександра і Єлизавета закуповують в Європі, а компанія-підрядник, яка виробляє кінцевий продукт, знаходиться в Україні.

"Спочатку ми думали замовляти виробництво в Китаї, але нам пощастило, ми знайшли завод в нашій країні. Вважаю, що це великий плюс, оскільки на продукт українського походження покупці відгукуються охочіше", — говорить Олександра Деньженко, співзасновниця BioRestore.

[ + – ] Олександра Деньженко і Єлизавета Гонтарук давно хотіли відкрити свою справу

За своїми характеристиками екологічна упаковка не відрізняється від традиційної пластикової тари. Вона така ж міцна і її можна використовувати кілька разів. При цьому продукція BioRestore повністю розкладається без шкоди для навколишнього середовища. Мінімум за 90 днів, максимум — протягом декількох років.

Подруги в запуск бізнесу вклали власні кошти.

"Це було близько 200 тис. грн. Кредити не беремо, інвесторів поки не шукаємо. Ми націлені на створення франшиз у регіонах. Якщо людина вкладає гроші у франшизу, вона буде зацікавлена у тому, щоб розвиватися", — розповідає Олександра Деньженко. Перший рік проект працював у мінус.

"Зараз ми покриваємо лише 50% наших витрат і сподіваємося вийти на окупність до літа 2022 року", — уточнює підприємниця. Наступним кроком компанії стане нарощування оптових продажів і виведення продукції на експорт в країни близького зарубіжжя.

"Завдання на перспективу — організувати виробництво замкнутого циклу. Звичайно, це дороге задоволення. В обладнання з випуску одного тільки виду упаковки (наприклад, пакетів для сміття) потрібно вкласти від $10 тис. Але ми прагнемо до цього, щоб ні від кого не залежати", — резюмує Олександра Деньженко.

OVO: доставлять свіжість

Як столичні маркетологи за рік створили сервіс доставки овочів і фруктів з щомісячним оборотом 5 млн грн

[ + – ] Інтернет-маркетологи Роман Мелкумов і Степан Зіняков переключилися на доставку овочів і фруктів

Інтернет-маркетологи Роман Мелкумов і Степан Зіняков навесні 2020 року опинилися на роздоріжжі. Їх успішний рекламний бізнес став жертвою пандемії і втратив частину клієнтів. Тому підприємці задумалися про те, як пережити кризу.

"У нас з Романом було маркетингове агентство, і під час першого локдауну наші клієнти заморозили проекти. Виникло питання, як утримати команду і розвиватися", — згадує Степан Зіняков.

Підприємці завжди хотіли створити продукт, який би користувався попитом незалежно від економічної ситуації в країні. Крім того, було вкрай важливо контролювати свій бізнес на всіх рівнях.

"Ми довго думали, що потрібно всім людям. У підсумку прийшли до ідеї доставки овочів і фруктів", — говорить Зіняков. Так у розпал епідемії навесні 2020-го з'явився сервіс доставки OVO. Спочатку проект називався "Київ овочі", але в жовтні партнери провели ребрендинг.

Роман і Степан примудрилися стартувати, витративши всього $55. Так-так, це не помилка, початкові інвестиції обмежилися саме такою сумою.

"Ми зробили сайт, запустили рекламу і протестували сервіс. Сумарно на старт проекту витратили $55 і вже в першому місяці зробили виручку $10 тис. Нам відразу стало зрозуміло, що є величезний ринок, який швидко розвивається, і що там ми зможемо докласти всі наші навички і вміння", — розповідає Зіняков, співзасновник OVO.

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Спочатку проект розвивався за рахунок власних грошей, тим паче що бізнес ріс дуже швидко. Перші замовлення Зіняков і Мелкумов фасували і розвозили самостійно. Потім збірку замовлень підприємці передали на аутсорс, але через погану якість роботи підрядників вирішили орендувати власний склад і контролювати весь процес. Розширився й асортимент — тепер OVO доставляє горіхи, зелень, бакалію, чай, каву, соки.

Першими великими інвесторами проекту стали компанія TA Ventures і клуб приватних інвесторів ICLUB. Навесні 2021-го вони вклали в OVO $150 тис.

"Інвестори вийшли на нас самі і запропонували допомогу. Ми вирішили, що додаткові ресурси допоможуть розвиватися швидше і захопити ринок доставки", — говорить Степан Зіняков. У червні підприємці отримали ще одну порцію капіталу — $350 тис. До TA Ventures і ICLUB приєдналася компанія Imperia Holding.

Оборот OVO наближається до 4 млн грн на місяць, кількість щоденних замовлень досягає майже 200, середній чек покупки — 840 грн, а рентабельність — 40%.

Над проектом працює 35 осіб, з яких майже третина — кур'єри.

"Кістяк команди склався по сарафанному радіо. Працівників на склади і кур'єрів шукаємо класичним способом, через вакансії. Найбільш ініціативних кур'єрів просимо запрошувати своїх друзів. Ми віримо, що тямущі співробітники притягують до себе схожих людей", — зазначає Зіняков.

Зараз підприємці активно працюють у двох напрямках: селекція кращої продукції і сервіс.

"Ми не просто продаємо продукти, ми розповідаємо, як їх зберігати, готувати, робимо колаборації з кухарями", — пояснює Степан Зіняков.

"Папіки": справа в селі

Як волинський фермер Дмитро Кушнір почав виробляти органічні молочні продукти, витративши на це всі свої заощадження

[ + – ] На фермі "Папіки" корови їдять з кормового столу, який викладений плиткою

Приклад Дмитра Кушніра — саме той випадок, коли людина будує бізнес не тільки заради швидкого заробітку, але з прицілом на соціальну роль.

"Я розумів, що рано чи пізно доведеться йти на пенсію, що потрібно думати про старість. Тому ми з дружиною вирішили залишитися в селі і робити якісні, натуральні домашні продукти, які я хотів би їсти сам і якими готовий буду годувати своїх дітей", — розповідає Дмитро Кушнір, співвласник сімейної молочної ферми "Папіки".

Ферма розпочала свою роботу у червні 2021 року на її відкриття сім'я Кушніра витратила всі свої накопичення, частину грошей взяла в кредит, зокрема засобами допоміг проект "Сімейні молочні ферми", який також брав участь в будівництві корівника і підборі поголів'я корів.

"Щоб почати такий бізнес, потрібно вкласти близько 1,5 млн грн", — прикидає стартову суму інвестицій підприємець.

[ + – ] Сім'я Кушніров будує бізнес за моделлю органічного тваринництва

Сім'я Кушнірів будує бізнес за моделлю органічного тваринництва, коли корови знаходяться на вільному випасі і харчуються натуральним кормом.

"Наші корови їдять з кормового столу, який викладений плиткою. А ще ми встановили сучасну систему вентиляції в корівнику", — говорить Дмитро Кушнір.

Ферма — це початок. Кушніри мають намір нарощувати виробництво молочних продуктів (масел, сирів, сметани) і кооперуватися з іншими підприємцями.

"Припустимо, мій сусід вирощує малину. Ми робимо йогурт, додаємо в нього ягоди і створюємо новий, корисний продукт. Також можна розвивати м'ясний напрям. Тобто наша ферма — це основа, фундамент для інших видів бізнесу", — наводить приклад Дмитро Кушнір.

Сім'я Кушнірів будує бізнес за моделлю органічного тваринництва, коли корови знаходяться на вільному випасі і харчуються натуральним кормом

Його мрія — створити школу сімейного фермерства: "Хочу зробити так, щоб кожна людина могла приїхати, подивитися, як все працює, навчитися доглядати за стадом, зрозуміти технологію виробництва. Готовий передавати ці знання абсолютно безкоштовно".

Дмитро Кушнір називає три головних перешкоди для нормального розвитку фермерства в Україні.

Перше — відсутність бази для навчання майбутніх фермерів: "За своєю суттю фермер повинен бути не агрономом у колгоспі, а бізнесменом. Але навчитися азам ведення бізнесу ніде".

— відсутність бази для навчання майбутніх фермерів: "За своєю суттю фермер повинен бути не агрономом у колгоспі, а бізнесменом. Але навчитися азам ведення бізнесу ніде". Друга проблема — дороге сільгоспобладнання. Наприклад, доїльний апарат коштує $1 тис., а трактор українського виробництва — більше $35 тис.

— дороге сільгоспобладнання. Наприклад, доїльний апарат коштує $1 тис., а трактор українського виробництва — більше $35 тис. Третя проблема у тому, що фермери обмежені ціною, за яку можуть продавати свою продукцію. "Ми здаємо молоко на переробний завод по 7,5 грн/л. 20 корів дають в середньому по 20 л молока в день. Тобто я за це молоко отримую близько 100 тис. грн на місяць. При цьому 80 тис. грн — це мої витрати на утримання корів, їх лікування, на обладнання. Інша справа, якби за літр платили хоча б 15 грн. Тоді вкладення окупилися б максимум років за два, а я був би у дуже непоганому "плюсі", — пояснює Дмитро Кушнір.

[ + – ] Вирішили залишитися в селі і робити якісні, натуральні домашні продукти

Виходом можуть стати самостійна переробка молока та його продаж за ринковими цінами: "Для цього потрібно вкласти хоча б 300 тис. грн у виробничу лінію. Але я ще з боргами не розрахувався".

Кушнір вірить в те, що зможе розвивати свою справу, незважаючи ні на що.

"Чим більше людей буде залишатися в селі, будувати там бізнес, тим сильніше ми станемо як країна, тим швидше піднімемо економіку", — вважає фермер.