Херсонская область переходит на "красный" уровень карантина

Дополнительные ограничения, касающиеся работы заведений общепита, спортзалов, школ и других учреждений вступят в силу уже в эту пятницу.

C 00:00 пятницы, 15 октября, на территории Херсонской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 12 октября, сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В связи с этим решением в регионе вводятся соответствующие карантинные ограничения. В частности, на "красном" уровне запрещается работа заведений общественного питания, кинотеатров, рынков и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, если 100% посетителей и персонала не вакцинированы от коронавирусной болезни.

Также учебные заведения области, где не вакцинировано 100% персонала, должны перейти на дистанционное обучение, однако это правило не касается детских садов и 1-4 классов.

Помимо этого, согласно недавно принятому Кабинетом министров решению, жители "красной" зоны не могут уехать в другой регион на транспорте, если у них нет документов о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, негативного теста на эту болезнь или справки о выздоровлении от нее.

Тем временем системный аналитик Евгений Истребин в своем Facebook показал графики роста загруженности пациентами украинских больниц для COVID-больных. Согласно им, резкий рост этого показателя наблюдается в Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Волынской и Луганской областях.

[ + – ] Показатели госпитализаций в областях Украины

На втором графике показано, что число госпитализаций с коронавирусной болезнью в Украине на данный момент превышает показатели 2020 года.

[ + – ] Показатели госпитализаций в 2021 и 2020 годах

Напомним, ранее Минздрав показал, что к "красной" зоне близки еще Харьковская и Запорожская области.

Тем временем к ужесточению карантинных ограничений уже готовятся в Киеве. Власти столицы разрабатывают алгоритм работы заведений при максимальном уровне эпидопасности.