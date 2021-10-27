Статистика коронавируса на 27 октября: 22 574 новых случая COVID-19, 5 925 госпитализаций
За сутки от коронавируса скончались 692 человека.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 22 574 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
Среди всех новых случаев COVID-19 заразилось 1532 ребенка и 399 медицинских сотрудника. Всего госпитализировали 5 925 человек. За сутки от коронавируса умерло 692 человека.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 22 574 человека
- выздоровело — 11 593 человека
- летальных случаев — 692
- госпитализировано — 5 925 человек
Статистика госпитализаций за неделю:
- 20 октября — 4892;
- 21 октября — 5141;
- 22 октября — 5141
- 23 октября — 5924;
- 24 октября — 3912;
- 25 октября — 2939;
- 26 октября — 5925.
За 26 октября было проведено 147 563 теста на COVID-19:
- методом ПЦР — 72 231;
- методом ИФА — 20 345;
- Экспресс-тесты на антиген — 54 987.
Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Львовская области и г. Киев.
- Днепропетровская обл. — 1874;
- Харьковская обл. — 1641;
- Одесская обл. — 1477;
- Львовская обл. — 1426;
- г. Киев — 1416.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 825 733 человека;
- выздоровело — 2 401 705 человек;
- летальные случаи — 65 628;
- сделано ПЦР-тестов — 14 154 508.
Также за прошлые сутки было сделано рекордные 291 293 вакцинаций против COVID-19, из них 212 013 получили первую дозу и 79 280 завершили вакцинацию.
Напомним, в г. Моршин Львовской области, где вакцинировано 74% взрослого населения города, нет ни одного больного коронавирусом, который нуждался бы в госпитализации. Суммарное количество больных с коронавирусом составляет 26 человек, из которых 8 — получили прививку от COVID-19.
При этом, во Львовской областной инфекционной больнице настоящий коллапс — там находятся 260 пациентов с коронавирусом. Медучреждение переполнено на 100% и некоторых больных размещают в коридорах и бывших кладовках.