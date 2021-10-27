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Статистика коронавируса на 27 октября: 22 574 новых случая COVID-19, 5 925 госпитализаций

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коронавирус в украине
Фото: Скриншот

За сутки от коронавируса скончались 692 человека.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 22 574 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

Среди всех новых случаев COVID-19 заразилось 1532 ребенка и 399 медицинских сотрудника. Всего госпитализировали 5 925 человек. За сутки от коронавируса умерло 692 человека.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 22 574 человека
  • выздоровело — 11 593 человека
  • летальных случаев — 692
  • госпитализировано — 5 925 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

  • 20 октября — 4892;
  • 21 октября — 5141;
  • 22 октября — 5141
  • 23 октября — 5924;
  • 24 октября — 3912;
  • 25 октября — 2939;
  • 26 октября — 5925.

За 26 октября было проведено 147 563 теста на COVID-19:

  • методом ПЦР — 72 231;
  • методом ИФА — 20 345;
  • Экспресс-тесты на антиген — 54 987.

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Львовская области и г. Киев.

  • Днепропетровская обл. — 1874;
  • Харьковская обл. — 1641;
  • Одесская обл. — 1477;
  • Львовская обл. — 1426;
  • г. Киев — 1416.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 825 733 человека;
  • выздоровело — 2 401 705 человек;
  • летальные случаи — 65 628;
  • сделано ПЦР-тестов — 14 154 508.

Также за прошлые сутки было сделано рекордные 291 293 вакцинаций против COVID-19, из них 212 013 получили первую дозу и 79 280 завершили вакцинацию.

вакцинация 26 октября, вакцинация от коронавируса

Напомним, в г. Моршин Львовской области, где вакцинировано 74% взрослого населения города, нет ни одного больного коронавирусом, который нуждался бы в госпитализации. Суммарное количество больных с коронавирусом составляет 26 человек, из которых 8 — получили прививку от COVID-19.

При этом, во Львовской областной инфекционной больнице настоящий коллапс — там находятся 260 пациентов с коронавирусом. Медучреждение переполнено на 100% и некоторых больных размещают в коридорах и бывших кладовках.