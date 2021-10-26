"Лежат в коридорах": областная больница во Львове на 100% заполнена больными COVID-19 (видео)

Ежедневно в медучреждение поступают 30 человек, а среди зараженных есть и вакцинированные от COVID-19 пациенты.

Во Львовской областной инфекционной больнице находится рекордное количество больных COVID-19 — 260 пациентов. Об этом в комментарии Суспільному рассказала заведующая 4-м отделением Тамила Алексанян.

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По ее словам, медучреждение переполнено на 100% и некоторых больных размещают в коридорах и бывших кладовках.

Тамила Алексанян назвала текущую волну COVID-19 самой сложной за все время пандемии и добавила, что в инфекционной больнице предусмотрено всего 230 коек для больных.

Помимо этого, как рассказывает заведующая отделением, полностью заполнена реанимация Львовской инфекционной больнице, которая рассчитана на 10 койко-мест. А шестерых пациентов с тяжелой формой COVID-19 подключили к аппаратам ИВЛ.

"В течение последней недели очень стремительный рост (заболеваемости COVID-19 — ред.). Так около месяца был маленький рост, летом было вообще затишье, а сейчас количество пациентов стремительно растет. И так похоже, что мы побили весенний рекорд, когда была волна высокая. Это быстро не остановится", – продолжила Тамила Алексанян в общении с журналистами.

Заместитель директора инфекционной больницы Игорь Берник отметил, что ежедневно в медучреждение поступает 30 пациентов. Среди больных есть и вакцинированные граждане, однако, как заверяет специалист, это единичные случаи.

"Это где-то один процент (вакцинированных — ред.) от всех пациентов. Но в любом случае лечить их гораздо легче и они находятся в стационаре меньше времени", — добавил Игорь Берник в комментарии.

[ + – ] Львовская инфекционная больница на 100% переполнена больными с COVID-19

По данным Минздрава, за минувшие сутки во Львовской области зарегистрировали 1104 новых случая заражения COVID-19, а жертвами коронавирусной болезни за день стали 34 пациента.

Жесткие карантинные ограничения во Львове действуют с 18 октября. Работа рынков, ТРЦ, салонов красоты и ресторанов разрешается при условии, если все сотрудники получили вакцину от COVID-19 или имеют негативный результат теста на инфекцию.

Также Фокус предупреждал, что Львовская область находится в шаге от попадания в "красную" зону карантина. Помимо Львовской области, "красный" уровень эпидемической опасности также могут установить в Житомирской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.