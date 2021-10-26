"Лежать у коридорах": обласна лікарня у Львові на 100% заповнена хворими COVID-19 (відео)

Щодня до медустанови надходять 30 осіб, а серед заражених є й вакциновані від COVID-19 пацієнти.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває рекордна кількість хворих на COVID-19 — 260 пацієнтів. Про це в коментарі "Суспільному" розповіла завідувачка 4-го відділення Таміла Алексанян.

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За її словами, медустанова переповнена на 100%, і деяких хворих розміщують у коридорах і колишніх коморах.

Таміла Алексанян назвала поточну хвилю COVID-19 найскладнішою за весь час пандемії та додала, що в інфекційній лікарні передбачено лише 230 ліжок для хворих.

Крім цього, як розповідає завідувачка відділення, повністю заповнена реанімація Львівської інфекційної лікарні, яка розрахована на 10 ліжко-місць. А шістьох пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 підключили до апаратів ШВЛ.

"Протягом останнього тижня дуже стрімке зростання (захворюваності на COVID-19 — ред.). Так близько місяця було маленьке зростання, влітку було взагалі затишшя, а зараз кількість пацієнтів стрімко зростає. І так, схоже, що ми побили весняний рекорд, коли була хвиля висока. Це швидко не зупиниться", — продовжила Таміла Алексанян у спілкуванні з журналістами.

Заступник директора інфекційної лікарні Ігор Берник зазначив, що щодня до медустанови надходить 30 пацієнтів. Серед хворих є й вакциновані громадяни, проте, як запевняє фахівець, це поодинокі випадки.

"Це десь один відсоток (вакцинованих — ред.) від усіх пацієнтів. Але в будь-якому випадку лікувати їх набагато легше, і вони перебувають у стаціонарі менше часу", — додав Ігор Берник у коментарі.

[ + – ] Львівська інфекційна лікарня на 100% переповнена хворими із COVID-19

За даними МОЗ, за минулу добу у Львівській області зареєстрували 1104 нові випадки зараження COVID-19, а жертвами коронавірусної хвороби за день стали 34 пацієнти.

Жорсткі карантинні обмеження у Львові діють із 18 жовтня. Робота ринків, ТРЦ, салонів краси та ресторанів дозволяється за умови, якщо всі співробітники отримали вакцину від COVID-19 або мають негативний результат тесту на інфекцію.

Також Фокус попереджав, що Львівська область перебуває за крок від потрапляння до "червоної" зони карантину. Окрім Львівської області, "червоний" рівень епідемічної небезпеки також можуть установити в Житомирській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській областях.