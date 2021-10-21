Ще сім областей України за крок до "червоної" зони карантину, — Мінрегіону

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки за підсумками засідання Держкомісії також встановили на території Сумської області.

Відразу сім українських областей близькі до потрапляння в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з COVID-19. Про це інформує пресслужба Мінрегіону.

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Найближчим часом "червоний" рівень епідемічної небезпеки можуть встановити в таких регіонах, як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

У міністерстві попередили, перераховані вище регіони зобов'язані посилити карантин для уповільнення поширення COVID-19.

За підсумками засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, до "червоної" зони також потрапила Сумська область, де посилені карантинні обмеження вступають у силу з 23 жовтня.

Крім цього, сім областей, які за крок до встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки, повинні:

посприяти збільшенню кількості тестів і розгортання додаткових ліжко-місць для пацієнтів з інфекцією;

оновити маршрути пацієнтів і стежити за їх суворим виконанням медичною службою області;

контролювати дотримання критеріїв госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

На засіданні Держкомісії також доручили Держпродпотребслужбі в зазначених регіонах посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

[ + – ] Ще сім областей України можуть потрапити в "червону" зону карантину

Очільник Мінрегіону Олексій Чернишов, коментуючи підсумки засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, нагадав, що в "червоній" зоні карантину, станом на 20 жовтня, п'ять областей.

За словами міністра, ситуація з COVID-19 стрімко погіршується в Україні і тільки вакцинація може захистити українців від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

"94% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за тиждень в Україні не були щеплені. Будь ласка, не зволікайте та не випробовуйте долю. Вакцинуйтеся — бережіть себе", — написав глава Мінрегіону у своєму Facebook.

[ + – ] Сім областей України можуть потрапити в "червону" зону карантину

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін не планує вводити всеукраїнський локдаун. Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що в найближчі дні "червона" зона карантину може розширитися ще на кілька українських областей, і назвав масову вакцинацію єдиною альтернативою локдауну.

Також Фокус попереджав про нові правила проїзду з 21 жовтня. Українцям, які хочуть скористатися міжобласним транспортом, при собі необхідно мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації або негативний тест на інфекцію. Жорсткі обмеження не зачіпають тільки неповнолітніх українців.