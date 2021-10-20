Кабмін не вводитиме всеукраїнський локдаун, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єра, найближчими днями ще в кількох областях України можуть встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Кабінет міністрів не планує вводити загальнонаціональний локдаун і зупиняти економіку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, на сьогодні Україна зіткнулася з найбільшим викликом за весь час пандемії COVID-19 — щодня збільшується число госпіталізацій пацієнтів із важким перебігом хвороби, і п'ять областей уже перебувають у "червоній" зоні карантину.

Ба більше, як попередив Денис Шмигаль, найближчими днями ще в кількох українських регіонах можуть встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Прем'єр-міністр зайвий раз нагадав, що вакцинація рятує життя, і, згідно зі статистикою, за останній тиждень 94,2% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 не були щеплені.

На засіданні уряду Денис Шмигаль повідомив, що 19 жовтня в Україні встановлено рекорд із вакцинації — за добу медики зробили 225 тисяч щеплень, і закликав українців не чекати введення "червоних" зон карантину та масово йти вакцинуватися.

"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", — підсумував Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні.

[ + – ] Денис Шмигаль про введення локдауну в Україні

Раніше Фокус повідомляв про нові правила проїзду з 21 жовтня в міжобласному транспорті. Водії та пасажири старші за 18 років повинні мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації або негативний тест на інфекцію.

Також Фокус розповідав, що в Україні працюватимуть мобільні бригади для виявлення порушень карантину. Глава МОЗ Віктор Ляшко попередив, що штрафувати за порушення маскового режиму будуть навіть українців, які отримали щеплення від COVID-19.