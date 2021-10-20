Кабмин не будет вводить всеукраинский локдаун, — Шмыгаль (видео)

По словам премьера, в ближайшие дни еще в нескольких областях Украины могут установить "красный" уровень эпидемической опасности.

Кабинет министров не планирует вводить общенациональный локдаун и останавливать экономику. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, на сегодняшний день Украина столкнулась с наибольшим вызовом за все время пандемии COVID-19 — ежедневно увеличивается число госпитализаций пациентов с тяжелым течением болезни, и пять областей уже находятся в "красной" зоне карантина.

Более того, как предупредил Денис Шмыгаль, в ближайшие дни еще в нескольких украинских регионах могут установить "красный" уровень эпидемической опасности.

Премьер-министр лишний раз напомнил, что вакцинация спасает жизни, и, согласно статистике, за последнюю неделю 94,2% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты.

На заседании правительства Денис Шмыгаль сообщил, что 19 октября в Украине установлен рекорд по вакцинации — за сутки медики сделали 225 тысяч прививок, и призвал украинцев не ждать введение "красных" зон карантина и массово идти вакцинироваться.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауна является массовая вакцинация", — подытожил Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании.

[ + – ] Денис Шмыгаль про введение локдауна в Украине

Ранее Фокус сообщал про новые правила проезда с 21 октября в межобластном транспорте. Водители и пассажиры старше 18 лет должны иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации или отрицательный тест на инфекцию.

Также Фокус рассказывал, что в Украине будут работать мобильные бригады для выявления нарушений карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил, что штрафовать за нарушения масочного режима будут даже украинцев, которые получили прививку от COVID-19.