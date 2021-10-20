В Украине новый рекорд по прививкам за сутки: 226 тысяч. В Днепре — очереди у центров вакцинации (фото)

Вчера, 19 октября, в Украине установили новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавирусной инфекции COVID-19 в течение одного дня.

В общей сложности вакцинировали 226 587 человек. Причем первую дозу вакцины получили 142 141 человек, повторную — 84 446. Об этом сообщает Украинская правда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Предыдущий день тоже стал рекордным в этом отношении: 193 тыс. привитых.

Министерство здравоохранения поставило перед областями цель — в течение недели делать по полтора млн прививок.

В общей сложности с начала вакцинации в Украине уже было сделано порядка 15 млн прививок и вакцинированы свыше 8 млн человек.

Сейчас как минимум 8 207 901 жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинированных — более 6,6 млн человек.

Ранее стало известно, что после того, как Днепропетровская область перешла в "красную" зону из-за стремительного роста заболеваемости, в Днепре можно было наблюдать, как люди тысячами выстраиваются в очереди за заветной прививкой у центров вакцинации.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал это "Армагеддоном", по его словам, жители города принялись массово вакцинироваться как раз после того, как Днепр стал "красным". Об этом он высказался на своей странице в Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что вакцинация среди педагогов в Украине стремительно растет. Активнее всего преподаватели вакцинируются в Луганской области – почти 80% привитых. В то же время в Ровенской области эта статистика на порядок ниже, около 30% учителей пока еще не были вакцинированы ни разу.