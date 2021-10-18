Вакцинация среди педагогов стремительно возросла, - Минздрав (статистика)

Больше всего преподавателей вакцинировалось в Луганской области – 79,4%. В то же время в Ровенской 24,5% учителей не получили ни одной прививки.

В Украине продолжает расти количество вакцинированных от COVID-19 работников школ, в частности, учителей. По последним данным, по крайней мере одну дозу препарата получили 86% работников учреждений общего среднего образования, сообщил в Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет.

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"Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества", — написал чиновник.

Наивысшие показатели полной вакцинации среди педагогов зафиксированы в пяти областях и в Киеве ( 67,7%):

Луганской 79,4%,

Харьковской 70,9%,

Черкасской 70,9%,

Полтавской 69,4%,

Житомирской 66,9%.

В то же время ТОП-5 регионов, где работники образования не вакцинированы, выглядит следующим образом.

Ровенской 24,5%,

Волынской 22%,

Ивано-Франковской 20,8%,

Одесской 20,1%,

Львовской областей 19,4%.

Также, по словам Шкарлета, с 18 октября на каникулы в Украине ушли более пяти тысяч школ — это 35,5% от их общего количества. Больше всего перерыв в учебе объявили в Харьковской, Сумской, Киевской, Донецкой и Запорожской областях.

Министр поблагодарил тех педагогов, которые ответственно отнеслись к вакцинации и выразил надежду, что уже скоро появятся области со стопроцентным уровнем прививок от COVID-19 среди работников образования.

Напомним, 13 октября Минздрав расширил перечень профессий и работников организаций, для которых вакцинация будет обязательной.

Приказ о введении обязательной вакцинации для работников образования вступил в силу 7 октября. Привитыми от COVID-19 должны быть сотрудники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений. Кроме педагогов обязательную вакцинацию должны пройти представители ряда профессий, в основном те, которые работают в госструктурах. Согласно тексту приказа, работодатель должен отстранить сотрудника от работы если у него не будет прививки ( без возмещения заработной платы).