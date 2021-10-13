Минздрав дополнит перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации (список)

В частности, туда попадут работники сферы управления центральных органов власти и сотрудники стратегически важных для государства предприятий.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект приказа о расширении перечня профессий и работников организаций, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства в среду, 13 октября.

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Согласно документу, Минздрав хочет ввести обязательную вакцинацию для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Отметим, что 7 октября вступил в силу приказ о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников:

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

На исполнение приказа дается один месяц. Те, кто так и не пройдет вакцинацию за указанный период, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью hromadske сообщил, что вскоре обязательной вакцинация станет и для работников коммунальных предприятий. По словам главы Минздрава, власти планируют "волнами" наращивать количество вакцинированных от коронавирусной болезни в стране.

Напомним, недавно главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью Фокусу рассказал, как власти вводят обязательную вакцинацию в Украине.