МОЗ доповнить перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації (список)

Зокрема, туди потраплять працівники сфери управління центральних органів влади і співробітники стратегічно важливих для держави підприємств.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило проєкт наказу про розширення переліку професій та працівників організацій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті відомства в середу, 13 жовтня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Згідно з документом, Міністерство охорони здоров'я хоче ввести обов'язкову вакцинацію для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Зазначимо, що 7 жовтня вступив у силу наказ про введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників:

закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

На виконання наказу дається один місяць. Ті, хто так і не пройде вакцинацію за вказаний період, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю hromadske повідомив, що незабаром обов'язковою вакцинація стане і для працівників комунальних підприємств. За словами голови МОЗ, влада планує "хвилями" нарощувати кількість вакцинованих від коронавірусної хвороби в країні.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю Фокусу розповів, як влада запроваджує обов'язкову вакцинацію в Україні.