За відсутність щеплення будуть відстороняти від роботи: МОЗ затвердило наказ (відео)

Нові правила торкнуться працівників державного сектору і навчальних закладів. Зарплата в період відсторонення виплачуватися не буде.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, представники яких в обов'язковому порядку повинні мати щеплення від коронавірусу. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив глава відомства Віктор Ляшко.

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Глава МОЗ стверджує, що найближчим часом наказ зареєструють у Міністерстві юстиції, після чого він вступить у силу.

"У наказі чітко визначено перелік професій. Це все педагоги, незалежно від спеціалізації закладу — ясла, садки, школи, профтехучилища або ВНЗ. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій — обласних, міських та районних", — зазначив міністр.

За словами керівника відомства, роботодавці зобов'язані будуть відсторонити від роботи всіх співробітників, які не пройшли вакцинацію, зберігши за ними місце роботи, однак, без виплати заробітної плати.

Наразі в Україні діє норма, згідно з якою навчальні заклади в "жовтій" епідеміологічній зоні можуть працювати в очному режимі, якщо від коронавірусу щеплені 80% вчителів. У тому випадку, якщо навчальний заклад розташований у "червоній" зоні, необхідна наявність щеплення у всіх вчителів.

Фокус раніше писав про те, що, за словами Віктора Ляшка, обов'язкова вакцинація в Україні торкнеться співробітників навчальних закладів та працівників державного сектору. У ході засідання уряду глава МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що законодавство України передбачає подібні заходи.

Нагадаємо, що з 23 вересня всі регіони України переведені в "жовту" зону карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що обмеження "жовтої" та "червоної" зон не торкнуться установ, у яких персонал або відвідувачі отримали щеплення від COVID-19.