За отсутствие прививки будут отстранять от работы: Минздрав утвердил приказ (видео)

Новые правила коснутся работников государственного сектора и учебных заведений. Зарплата в период отстранения выплачиваться не будет.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, представители которых в обязательном порядке должны иметь прививки от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

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Глава Минздрава утверждает, что в ближайшее время приказ зарегистрируют в Министерстве юстиции, после чего он вступил в силу.

"В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения — ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные", — отметил министр.

По словам руководителя ведомства, работодатели обязаны будут отстранить от работы всех сотрудников, которые не прошли вакцинацию, сохранив за ними место работы, однако без выплаты заработной платы.

В настоящее время в Украине действует норма, согласно которой учебные заведения в "желтой" эпидемиологической зоне могут работать в очном режиме, если от коронавируса привиты 80% учителей. В том случае, если учебное заведение расположено в "красной" зоне, необходимо наличие прививки у всех учителей.

Фокус ранее писал о том, что, по словам Виктора Ляшко, обязательная вакцинация в Украине коснется сотрудников учебных заведений и работников государственного сектора. В ходе заседания правительства глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что законодательство Украины предусматривает подобные меры.

Напомним, что с 23 сентября все регионы Украины переведены в "желтую" зону карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что ограничения "желтой" и "красной" зон не затронут учреждения, в которых персонал или посетители получили прививку от COVID-19.