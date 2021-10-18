Вакцинація серед педагогів стрімко зросла, — МОЗ (статистика)

Найбільше викладачів вакцинувались в Луганській області — 79,4%. У той же час у Рівненській 24,5% вчителів не отримали жодного щеплення.

В Україні продовжує зростати кількість вакцинованих від COVID-19 працівників шкіл, зокрема, вчителів. За останніми даними, принаймні одну дозу препарату отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти, повідомив у Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет.

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"Повністю (двома дозами) вакциновані 358 390 педагогів — це 56% від загальної їх кількості", — написав чиновник.

Найвищі показники повної вакцинації серед педагогів зафіксовані в п'яти областях і в Києві (67,7%):

Луганська область — 79,4%;

Харківська область — 70,9%;

Черкаська область — 70,9%;

Полтавська область — 69,4%;

Житомирська область — 66,9%.

У той же час ТОП-5 регіонів, де працівники освіти не вакциновані, виглядає так:

Рівненська область — 24,5%;

Волинська обалсть — 22%;

Івано-Франківська область — 20,8%;

Одеська область — 20,1%,

Львівська область —19,4%.

Також, за словами Шкарлета, з 18 жовтня на канікули в Україну пішли понад п'ять тисяч шкіл — це 35,5% від їх загальної кількості. Найбільше перерву в навчанні оголосили в Харківській, Сумській, Київській, Донецькій і Запорізькій областях.

Міністр подякував тим педагогам, які відповідально поставилися до вакцинації і висловив надію, що вже скоро з'являться області зі стовідсотковим рівнем щеплень від COVID-19 серед працівників освіти.

Нагадаємо, 13 жовтня МОЗ розширив перелік професій і працівників організацій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

Наказ про введення обов'язкової вакцинації для працівників освіти набув чинності 7 жовтня. Щепленими від COVID-19 повинні бути співробітники установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів. Крім педагогів, обов'язкову вакцинацію повинні пройти представники низки професій, здебільшого ті, які працюють в держструктурах. Згідно з текстом наказу, роботодавець повинен відсторонити працівника від роботи якщо в нього не буде щеплення (без відшкодування заробітної плати).