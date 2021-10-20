В Україні новий рекорд зі щеплень за добу: 226 тисяч. У Дніпрі — черги біля центрів вакцинації (фото)

Учора, 19 жовтня, в Україні встановили новий рекорд за кількістю вакцинацій від коронавірусної інфекції COVID-19 протягом одного дня.

У цілому вакцинували 226 587 осіб. Причому першу дозу вакцини отримала 142 141 особа, повторну — 84 446. Про це повідомляє "Українська правда".

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Попередній день теж став рекордним у цьому сенсі: 193 тис. щеплених.

Міністерство охорони здоров'я поставило перед областями мету — протягом тижня робити по півтора млн щеплень.

У цілому з початку вакцинації в Україні вже було зроблено близько 15 млн щеплень і вакциновано понад 8 млн чоловік.

Зараз як мінімум 8 207 901 жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини. Повністю вакцинованих — понад 6,6 млн осіб.

Раніше стало відомо, що після того, як Дніпропетровська область перейшла в "червону" зону через стрімке зростання захворюваності, у Дніпрі можна було спостерігати, як люди тисячами шикуються в черги за заповітним щепленням біля центрів вакцинації.

Мер Дніпра Борис Філатов назвав це "армагеддоном", за його словами, жителі міста почали масово вакцинуватися як раз після того, як Дніпро стало "червоним". Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що вакцинація серед педагогів в Україні стрімко зростає. Найактивніше викладачі вакцинуються в Луганській області — майже 80% щеплених. Тоді ж у Рівненській області ця статистика значно нижча, близько 30% учителів поки що не були вакциновані жодного разу.