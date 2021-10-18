"Красная" зона карантина действует уже в пяти областях Украины: список ограничений

Наивысший уровень карантина теперь действует в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. С 21 октября там также заработают новые транспортные ограничения.

С сегодняшнего дня, 18 октября, число регионов Украины, перешедших на "красный" уровень карантинных ограничений, достигло пяти — к уже находившейся там Херсонской области добавились Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Соответствующие изменения 15 октября в своем телеграм-канале анонсировал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Что запрещено в "красной" зоне:

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном прохождении вакцинации (ограничение вступает в силу с 21 октября — ред.).

Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

банки;

автозаправки;

ветеринарные аптеки;

продовольственные магазины.

Напомним, решение о включении четырех регионов Украины в "красную" зону государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла на прошлой неделе. А 15 октября Херсонская область стала первой, где начали действовать соответствующие карантинные ограничения.

Также Фокус писал о том, как в этом регионе заработали 12 противоковидных патрулей, контролирующих соблюдение карантина гражданами и заведениями.