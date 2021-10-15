"Мониторят соблюдение карантина": в Херсонской области заработали противоковидные патрули

Всего в регионе работают 12 противоковидных патрулей. Опорные больницы заполнены более чем на 95%, а в пунктах вакцинации начали образовываться очереди.

На территории Херсонской области заработали 12 противоковидных патрулей вместе с введением ограничений "красной" зоны карантина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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"С самого утра мы мониторим вопрос соблюдения карантинных требований — в Херсоне на данный момент работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", — рассказал и.о. заместителя мэра Роман Головня.

Профильные опорные больницы, по словам Головни, заполнены более чем на 95%, поэтому он в очередной раз призывает всех вакцинироваться. Заболевших людей госпитализируют в больницу в пригород Херсона, в частности в Белозерскую райбольницу.

При этом в мэрии добавили, что в общественном транспорте можно занимать лишь сидячие места. На маршруты вышли все автобусы и троллейбусы. В общественных местах является обязательным ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

[ + – ] Ограничения в красной зоне Фото: Минздрав

В области продолжают работу продовольственные магазины, банки, АЗС, ветеринарные магазины и аптеки. А в пунктах вакцинации наблюдаются очереди.

[ + – ] Очередь на вакцинацию в Херсоне

Напомним, с 15 октября в Херсонской области действует карантин "красной" зоны. Решение о карантине было принято на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также с 18 октября в "красную" зону карантина внесут Донецкую, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.