"Моніторять дотримання карантину": в Херсонській області запрацювали протиковідні патрулі

Всього в регіоні працюють 12 протиковідних патрулів. Опорні лікарні заповнені більш ніж на 95%, а в пунктах вакцинації почали утворюватися черги.

На території Херсонської області заробили 12 протиковідних патрулів разом з введенням обмежень "червоної" зони карантину. Про це повідомляє пресслужба міськради.

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"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог — в Херсоні на цей час працює 12 протиковідних патрулів. В цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", — розповів в.о. заступника мера Роман Головня.

Профільні опорні лікарні, за словами Головні, заповнені більш ніж на 95%, тому він в черговий раз закликає всіх вакцинуватися. Хворих людей госпіталізують до лікарні в передмістя Херсона, зокрема в Білозерську райлікарню.

При цьому в мерії додали, що в громадському транспорті можна займати лише сидячі місця. На маршрути вийшли всі автобуси й тролейбуси. У громадських місцях є обов'язковим носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

[ + – ] Обмеження в червоній зоні Фото: Минздрав

В області продовжують роботу продовольчі магазини, банки, АЗС, ветеринарні магазини і аптеки. А в пунктах вакцинації спостерігаються черги.

[ + – ] Черга на вакцинацію в Херсоні

Нагадаємо, з 15 жовтня в Херсонській області діє карантин "червоної" зони. Рішення про карантин було прийнято на засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Також з 18 жовтня в "червону" зону карантину внесуть Донецьку, Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області.