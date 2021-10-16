В Україні створили 900 мобільних бригад для боротьби з порушниками карантину, — Ляшко

Вакциновані українці не звільняються від обов'язку носити маску, тому вони теж можуть отримати штраф під час нових рейдів.

В Україні створили 900 мобільних бригад, які будуть стежити за дотриманням карантинних обмежень. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, 12 жовтня уряд провело нараду за участю санітарних лікарів та всіх контролюючих органів, включаючи Госпродпотребслужбу і Національну поліцію. Нові спеціально створені бригади проводитимуть рейдові перевірки і виявляти порушників карантину. Правоохоронці повинні проводити роз'яснювальну роботу і притягувати порушників до адміністративної відповідальності аж до штрафів.

"Щоб мати результат від карантинних обмежень, потрібно їх дотримуватися. Якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися — для цього працюватимуть рейдові бригади з перевірками", — підкреслив Віктор Ляшко.

Він додав, що наявність сертифікату про вакцинацію не дає українцям право не носити захисну маску. Протиепідемічні правила зможуть переглянути, якщо в Україні вакцинують як мінімум 80% населення.

"Сьогодні питання в тому, щоб при малій кількості вакцинованих знімати маску і перевіряти ковідний сертифікат, вакцинована людина або невакцинована. Плюс вакцинований 100% захищається від середньої тяжкості і тяжкого перебігу хвороби, але може бути безсимптомним і заражати інших", — прокоментував міністр.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що обов'язкову ВАКЦ для медиків не проводять з двох причин. Перша — на сьогоднішній день зробили щеплення більше 80% медиків, в першу чергу працівники інфекційних лікарень і відділень екстреної медицини. Друга причина — криза, яка може настати, якщо не допускати невакцинованих лікарів до роботи.

Писали також, що Міністерство охорони здоров'я порекомендував влаштувати канікули в школах з 18 жовтня. За словами Віктора Ляшка, таке рішення дозволить стримати поширення інфекції.

Напередодні стало відомо, що чотири українські регіони увійшли в "червону" зону. З 18 жовтня карантин посилюють в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях.