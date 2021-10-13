МОН рекомендує відправити школярів на канікули вже 18 жовтня
Глава МОЗ Віктор Ляшко запевняє, що за допомогою перенесення канікул на більш ранню дату вдасться стримати епідемію. Міністр не зміг сказати, скільки триватимуть такі канікули.
Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) пропонує Міністерству освіти та науки почати осінні канікули для школярів не 25-го, а 18 жовтня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", — вважає міністр.
Ляшко поки не знає, скільки днів триватимуть осінні канікули. За його словами, це залежить від того, якою буде епідситуація. Можливий варіант, коли канікули будуть рекомендувати продовжити. У той же час якщо динаміка буде позитивною, будуть ухвалені інші рішення.
"Питання в тому, що навчальний процес пов'язаний із збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", — зазначив глава МОЗ.
За словами Ляшка, зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводять до зниження захворюваності на 15% уже через п'ять днів після ухвалення відповідного рішення.
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на 12 жовтня в Україні зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 588, медпрацівників — 288). Також за минулу добу госпіталізовано 4 901 особи, при цьому одужали 6 462 людини. 471 людина померла.
Як раніше писав Фокус, згідно з даними Єдиної системи охорони здоров'я, 98,3% пацієнтів старше 60 років, які померли від коронавірусу, не були вакциновані. Також повний курс щеплень від COVID-19 не отримали 97% госпіталізованих із цієї вікової групи.
Нагадаємо, що з 15 жовтня на території Херсонської області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки. До переходу в цю зону близькі ще Харківська та Запорізька області.