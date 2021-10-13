МОН рекомендуют отправить школьников на каникулы уже 18 октября

Перенос каникул позволит сдержать эпидемию, считают в Минздраве, и допускают возможность их продления.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предлагает Министерству образования и науки начать осенние каникулы для школьников не 25-го, а 18 октября. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

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"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", — считает министр.

Ляшко пока не знает, сколько дней продлятся осенние каникулы. По его словам, это зависит от того, какой будет эпидситуация. Возможен вариант, при котором каникулы будут рекомендовать продлить. В то же время если динамика будет положительной, будут приняты иные решения.

"Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", — отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводят к снижению заболеваемости на 15% уже спустя пять дней после принятия соответствующего решения.

Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию за 12 октября в Украине зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1588, медработников — 288). Также за прошедшие сутки госпитализированы 4 901 человек, при этом выздоровели 6 462 человека. 471 человек умер.

Как ранее писал Фокус, согласно данным Единой системы здравоохранения, 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса, не были вакцинированы. Также полный курс прививок от COVID-19 не получили 97% госпитализированных из этой возрастной группы.

Напомним, что с 15 октября на территории Херсонской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. К переходу в эту зону близки еще Харьковская и Запорожская области.