98% умерших от коронавируса украинцев старше 60 лет не были вакцинированы, — Минздрав

Также подавляющее большинство пожилых граждан, которые попадали в больницу с COVID-19, не прошли полный курс прививок от этой болезни.

Согласно данным Единой системы здравоохранения, 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса, не были вакцинированы. Также полный курс прививок от COVID-19 не получили 97% госпитализированных из этой возрастной группы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на своем сайте.

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По словам замминистра, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на сегодняшний день лишь 20% украинцев старше 60 лет вакцинированы от коронавирусной болезни хотя бы одной дозой. Полный курс вакцинации прошли 16,6% из этой категории.

В Минздраве напомнили, что пожилые люди являются приоритетной группой для вакцинации, так как у них есть высокий риск тяжелого течения болезни, госпитализации и последующей смерти. По состоянию на 28 сентября, 82% умерших от COVID-19 в Украине за весь период это люди старше 60 лет.

"Самым частым опасением среди этой возрастной группы является то, что пожилые люди имеют сопутствующие заболевания. Однако именно люди с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, гипертония, онкологические заболевания и т.д.) должны прививаться как можно быстрее, ведь они имеют высокий риск умереть. Противопоказаниями к вакцинации являются лишь тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины, гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины и температура тела выше 38,5ºC", — сообщили в ведомстве.

Полный список всех центров вакцинации от коронавируса и пунктов прививок можно найти по этой ссылке.

Напомним, ранее в сентябре Дания отменила все карантинные ограничения — в этой стране вакцинированы 72% населения, а среди пожилых уровень вакцинации составляет 96%.

Также недавно Кузин оценил число украинцев, у которых есть реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса.