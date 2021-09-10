Дания первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

В стране вакцинированы 72% населения, а среди пожилых уровень вакцинации составляет 96%.

С 10 сентября в Дании отменены все оставшиеся ограничения, связанные с COVID-19. О том, что это произойдет, стало известно еще 27 августа, когда министерство здравоохранения объявило, что вирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высокого уровня вакцинации в стране.

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Однако министр здравоохранения Магнус Хойнике предупредил, что даже если страна находится "в хорошем месте сейчас", эпидемия еще не закончена, и правительство без колебаний быстро примет меры, если инфекция "снова поставит под угрозу функционирование общества".

На конец августа Дания занимала третье место в ЕС по доле полностью вакцинированного населения – 72% (из 5,8 млн человек в стране). Лидирует Мальта – 80%, а Португалия – вторая с 73%.

При этом в Дании доля вакцинированных в возрасте 65 лет и старше составляет 96%.

Паспорта вакцинации в стране были введены в марте, их перестали требовать почти везде с 1 сентября, а с 10 сентября их не нужно предъявлять и в ночных клубах.

В субботу, 11 сентября, концерт в Копенгагене впервые в Европе соберет 50 000 человек.

В последние время в Дании ежедневно выявляется около 500 новых случаев заболевания. Число госпитализаций – в среднем по 130 в день.

В минздраве заверили, что будут продолжать проводить тщательное секвенирование для отслеживания коронавируса. Эпидемиолог Лоне Симонсен сказал, что вакцины пока обеспечивают иммунитет к существующим вариантам, "но если появятся варианты ускользания (устойчивые к вакцине), нам придется пересмотреть нашу стратегию".

С 9 сентября в Дании для групп риска разрешили вводить третью (бустерную) дозу вакцины.

Кристиан Недергаард, владеющий несколькими ресторанами и барами в Копенгагене, сказал, что, хотя все рады возвращению к нормальной жизни, ситуация все еще остается сложной.

"Память о коронавирусе очень быстро исчезнет у некоторых людей, но не у всех, а для ресторанов этот период определенно изменил правила игры, – сказал он. – Отрасль должна думать о том, как стать более устойчивой".

Лица, въезжающие в Данию, по-прежнему должны предъявить либо паспорт вакцинации, либо отрицательный результат теста ПЦР, а в аэропортах обязательно ношение масок.

Напомним, в апреле стало известно, что Дания планирует полностью удалить из своей программы вакцинации препарат производства компании AstraZeneca.