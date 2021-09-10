Данія перша в Європі скасувала всі коронавірусні обмеження

В країні вакциновано 72% населення, а серед літніх рівень вакцинації становить 96%.

З 10 вересня в Данії скасовані всі решта обмежень, пов'язані з COVID-19. Про те, що це станеться, стало відомо ще 27 серпня, коли міністерство охорони здоров'я оголосило, що вірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високий рівень вакцинації в країні.

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Однак міністр охорони здоров'я Магнус Гойніке попередив, що навіть якщо країна перебуває "в хорошому місці зараз", епідемія ще не закінчена, і уряд без коливань швидко вживе заходів, якщо інфекція "знову поставить під загрозу функціонування суспільства".

На кінець серпня Данія займала третє місце в ЄС за часткою повністю вакцинованого населення — 72% (з 5,8 млн чоловік у країні). Лідирує Мальта — 80%, а Португалія — друга з 73%.

При цьому в Данії частка вакцинованих у віці 65 років і старших становить 96%.

Паспорти вакцинації в країні були введені в березні, їх перестали вимагати майже всюди з 1 вересня, а з 10 вересня їх не потрібно пред'являти і в нічних клубах.

У суботу, 11 вересня, концерт у Копенгагені вперше в Європі збере 50 000 чоловік.

В останні час в Данії щодня виявляється близько 500 нових випадків захворювання. Число госпіталізацій — в середньому по 130 в день.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що продовжуватимуть проводити ретельне секвенування для відстеження коронавірусу. Епідеміолог Лоні Сімонсен сказав, що вакцини поки забезпечують імунітет до існуючих варіантів, "але якщо з'являться варіанти вислизання (стійкі до вакцини), нам доведеться переглянути нашу стратегію".

З 9 вересня в Данії для груп ризику дозволили вводити третю (бустерну) дозу вакцини.

Крістіан Недергаард, що володіє декількома ресторанами та барами в Копенгагені, сказав, що, хоча всі раді поверненню до нормального життя, ситуація все ще залишається складною.

"Пам'ять про коронавірус дуже швидко зникне в деяких людей, але не в усіх, а для ресторанів цей період виразно змінив правила гри, — сказав він. — Галузь повинна думати про те, як стати стійкішою".

Особи, які в'їжджають в Данію, як і раніше, повинні пред'явити або паспорт вакцинації, або негативний результат тесту ПЛР, а в аеропортах є обов'язковим носіння масок.

Нагадаємо, в квітні стало відомо, що Данія планує повністю видалити зі своєї програми вакцинації препарат виробництва компанії AstraZeneca.