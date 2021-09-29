98% померлих від коронавірусу українців старше 60 років не були вакциновані, — МОЗ

Також переважна більшість громадян літнього віку, які потрапляли до лікарні з COVID-19, не пройшли повний курс щеплень від цієї хвороби.

Згідно з даними Єдиної системи охорони здоров'я, 98,3% пацієнтів старше 60 років, які померли від коронавірусу, не були вакциновані. Також повний курс щеплень від COVID-19 не отримали 97% госпіталізованих з цієї вікової групи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своєму сайті.

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За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, на сьогодні лише 20% українців старше 60 років вакциновані від коронавірусної хвороби хоча б однією дозою. Повний курс вакцинації пройшли 16,6% з цієї категорії.

У МОЗ нагадали, що літні люди є пріоритетною групою для вакцинації, адже в них є високий ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації і подальшої смерті. Станом на 28 вересня, 82% померлих від COVID-19 в Україні за весь період це люди старше 60 років.

"Найчастішим побоюванням серед цієї вікової групи є те, що люди літнього віку мають супутні захворювання. Однак, саме люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо) повинні щепитися якомога швидше, адже вони мають високий ризик померти. Протипоказаннями до вакцинації є лише важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини, гіперчутливість до одного з компонентів вакцини і температура тіла вище 38,5ºC", — повідомили у відомстві.

Повний список усіх центрів вакцинації від коронавірусу і пунктів щеплень можна знайти за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше, у вересні, Данія скасувала всі карантинні обмеження — у цій країні вакциновано 72% населення, а серед літніх людей рівень вакцинації становить 96%.

Також нещодавно Кузін оцінив число українців, у яких є реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.