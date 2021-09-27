Людям із протипоказаннями до вакцинації від COVID-19 видадуть довідки — Кузін

Головний санлікар розповів, що відсоток людей, які мають подібні медичні протипоказання, украй невеликий.

Кабінет міністрів України найближчим часом може ухвалити постанову про видачу довідок людям із категоричними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19. Про умови видачі таких довідок повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "РБК-Україна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами лікаря, в українському законодавстві існує тільки один термін, який говорить про змогу не робити щеплення, — це абсолютні медичні протипоказання. При їхній наявності особа не повинна і не може вакцинуватися.

На думку Кузіна, відсоток таких людей невеликий. Більшість людей вважає, що має якісь медичні протипоказання, але під час консультації у свого лікаря вони переконуються в тому, що їхній стан не може говорити ні про які протипоказання.

"Якщо ми говоримо про серцево-судинні захворювання — це не протипоказання, а навпаки, свідчення для проведення вакцинації. Тому що людина, в якої є важкі попутні інфекційні хвороби, потенційно переносить коронавірусну хворобу в більш важкій формі", — зазначив Кузін.

Що стосується алергічних реакцій, то в кожному конкретному випадку лікар з'ясовуватиме причини таких реакцій і даватиме відповідний висновок на основі аналізів. Це саме можна сказати і щодо категорії людей з хронічними захворюваннями.

"Слід зрозуміти, що в залежності від протікання тієї чи іншої хвороби вона може стати абсолютним медичним протипоказанням. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій або від того, як людина перенесла перше щеплення ... Лікар повинен оцінити співвідношення користі та ризиків", — сказав Кузін.

Однак, будь-які випадки анафілаксії або анафілактична гостра реакція протягом 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказанням до завершення циклу вакцинації. Такій людині може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга йому протипоказана.

Власники такої довідки можуть отримати альтернативне працевлаштування під час карантину. Якщо людина в силу обмежень не зможе виходити на роботу, то роботодавець зобов'язаний запропонувати інший вид зайнятості, наприклад, дистанційне виконання завдань.