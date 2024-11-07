Госпіталізації впали на 63%: учені дізналися новий метод боротьби з COVID-19

Хоча пандемія COVID-19 уже давно закінчилася, вірус продовжує бути присутнім у всьому світі, заражаючи людей. Однак учені заявили, що вивчили вплив певного вітаміну на перебіг хвороби і з'ясували, що він може стати серйозним союзником у боротьбі з нею.

Нещодавній метааналіз учених пролив світло на роль добавок вітаміну D у лікуванні COVID-19, хоча їхня ефективність і залишається предметом суперечок. У цій роботі, в якій розглядалося 21 рандомізоване контрольоване дослідження (РКД) і вісім аналітичних досліджень, вченими було поставлено завдання визначити, чи може вживання вітаміну D зменшити тяжкість COVID-19, оцінюючи різні показники здоров'я, включно зі смертністю, госпіталізацією у відділення інтенсивної терапії, частотою інтубації та тривалістю перебування в лікарні, пише News Medical.

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Вітамін D, широко відомий своєю важливою роллю у здоров'ї кісток, також впливає на ширші фізіологічні процеси завдяки своїй здатності регулювати майже 4% генів людини, які, своєю чергою, впливають на імунну функцію, здоров'я м'язів і роботу серцево-судинної системи. Рецептор для вітаміну D, присутній у всіх нуклеїнових клітинах, дав змогу вченим припустити, що добавки можуть пом'якшити важкі запальні реакції, які спостерігають у COVID-19, особливо у важких випадках.

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Їхній комплексний аналіз, опублікований у журналі Nutrients, виявив різні результати за різними показниками здоров'я. У разі госпіталізації у відділення інтенсивної терапії вищі дози вітаміну D продемонстрували сильніший захисний ефект у РКД, скоротивши кількість госпіталізацій на 63% порівняно з нижчими дозами. Залежно від віку пацієнтів у віці 65 років і старше кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії скоротилася на 57%, а в пацієнтів віком до 65 років — на 44%.

Однак втручання не принесло такої користі тяжкохворим пацієнтам, як пацієнтам із легшою формою захворювання, які на 33% рідше потрапляли у відділення інтенсивної терапії, приймаючи вітамін D. Під час аналізу також вивчали вплив вітаміну D на показники інтубації та смертності. Потреба в інтубації в РКД знизилася на 50%, що свідчить про потенційну захисну роль вітаміну D у запобіганні погіршенню дихання, вважають автори.

Однак в аналітичних дослідженнях цей ефект був менш очевидний, можливо, через те, що вони були зосереджені на неважких випадках і літніх пацієнтах, що обмежує можливість узагальнення. Дані про смертність були неоднозначними: в аналітичних дослідженнях група, яка отримувала вітамін D, знизила її показник на 55%, що, на думку дослідників, може свідчити про упередженість. Проте дані РКД з розбивкою за віком свідчать про зниження смертності на 42% серед літніх людей, що підкреслює можливу вікову перевагу.

Ефект зниження смертності був більш виражений на початку пандемії, аж до травня 2020 року, що натякає на те, що час втручання вітаміну D також може вплинути на результати. Тривалість перебування в лікарні теж показала невелике скорочення. Серед неважких випадків COVID-19 добавки вітаміну D скоротили перебування в лікарні майже на один день, що свідчить про те, що ранній і адекватний рівень вітаміну D може сприяти більш швидкому одужанню пацієнтів із легшими симптомами.

У розглянутих дослідженнях вчені використовували різні форми вітаміну D, в основному холекальциферол і кальцифедіол, з відмінностями в дозуванні, термінах прийому і вихідному рівні вітаміну D у пацієнтів, що, ймовірно, вплинуло на результати. Вважається, що активний вітамін D швидко витрачається при тяжких інфекціях, що може пояснити його обмежену ефективність у тяжкохворих пацієнтів у даному метааналізі. Загалом, дослідження вказує на потенційну користь приймання вітаміну D для зниження кількості госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії, смертності та інтубації в пацієнтів COVID-19, особливо серед людей похилого віку та пацієнтів із менш тяжкими захворюваннями.

Однак, як підкреслюють дослідники, для визначення оптимального дозування, термінів і впливу вихідного статусу вітаміну необхідні більші та стандартизовані випробування. Отримані результати свідчать на користь більш персоналізованого підходу, особливо в популяціях із високим ризиком, водночас чітко виокремлюючи той факт, що вітамін D — це не рішення, а можливе доповнення до інших методів лікування COVID-19.

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