Госпитализации упали на 63%: ученые узнали новый метод борьбы с COVID-19

Хотя пандемия COVID-19 уже давно закончилась, вирус продолжает присутствовать во всем мире, заражая людей. Однако ученые заявили, что изучили влияние определенного витамина на течение болезни и выяснили, что он может стать серьезным союзником в борьбе с ней.

Недавний метаанализ ученых пролил свет на роль добавок витамина D в лечении COVID-19, хотя их эффективность и остается предметом споров. В этой работе, в которой рассматривалось 21 рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) и восемь аналитических исследований, учеными ставилась задача определить, может ли прием витамина D уменьшить тяжесть COVID-19, оценивая различные показатели здоровья, включая смертность, госпитализацию в отделение интенсивной терапии, частоту интубации и продолжительность пребывания в больнице, пишет News Medical.

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Витамин D, широко известный своей важной ролью в здоровье костей, также влияет на более широкие физиологические процессы благодаря своей способности регулировать почти 4% генов человека, которые, в свою очередь, влияют на иммунную функцию, здоровье мышц и работу сердечно-сосудистой системы. Рецептор для витамина D, присутствующий во всех нуклеиновых клетках, позволил ученым предположить, что добавки могут смягчить тяжелые воспалительные реакции, наблюдаемые в COVID-19, особенно в тяжелых случаях.

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Их комплексный анализ, опубликованный в журнале Nutrients, выявил различные результаты по разным показателям здоровья. В случае госпитализации в отделение интенсивной терапии более высокие дозы витамина D продемонстрировали более сильный защитный эффект в РКИ, сократив количество госпитализаций на 63% по сравнению с более низкими дозами. В зависимости от возраста пациентов в возрасте 65 лет и старше число госпитализаций в отделение интенсивной терапии сократилось на 57%, а у пациентов моложе 65 лет — на 44%.

Однако вмешательство не принесло такой пользы тяжелобольным пациентам, как пациентам с более легкой формой заболевания, которые на 33% реже попадали в отделение интенсивной терапии, принимая витамин D. В ходе анализа также изучалось влияние витамина D на показатели интубации и смертности. Потребность в интубации в РКИ снизилась на 50%, что говорит о потенциальной защитной роли витамина D в предотвращении ухудшения дыхания, считают авторы.

Однако в аналитических исследованиях этот эффект был менее очевиден, возможно, из-за того, что они были сосредоточены на нетяжелых случаях и пожилых пациентах, что ограничивает возможность обобщения. Данные о смертности были неоднозначными: в аналитических исследованиях группа, получавшая витамин D, снизила ее показатель на 55%, что, по мнению исследователей, может свидетельствовать о предвзятости. Тем не менее, данные РКИ с разбивкой по возрасту свидетельствуют о снижении смертности на 42% среди пожилых людей, что подчеркивает возможное возрастное преимущество.

Эффект снижения смертности был более выражен в начале пандемии, вплоть до мая 2020 года, что намекает на то, что время вмешательства витамина D также может повлиять на результаты. Продолжительность пребывания в больнице тоже показала небольшое сокращение. Среди нетяжелых случаев COVID-19 добавки витамина D сократили пребывание в больнице почти на один день, что говорит о том, что ранний и адекватный уровень витамина D может способствовать более быстрому выздоровлению пациентов с более легкими симптомами.

В рассмотренных исследованиях учеными использовались различные формы витамина D, в основном холекальциферол и кальцифедиол, с различиями в дозировке, сроках приема и исходном уровне витамина D у пациентов, что, вероятно, повлияло на результаты. Считается, что активный витамин D быстро расходуется при тяжелых инфекциях, что может объяснить его ограниченную эффективность у тяжелобольных пациентов в данном метаанализе. В целом, исследование указывает на потенциальную пользу приема витамина D для снижения числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии, смертности и интубации у пациентов COVID-19, особенно среди пожилых людей и пациентов с менее тяжелыми заболеваниями.

Однако, как подчеркивают исследователи, для определения оптимальной дозировки, сроков и влияния исходного статуса витамина необходимы более крупные и стандартизированные испытания. Полученные результаты свидетельствуют в пользу более персонализированного подхода, особенно в популяциях с высоким риском, при этом отчетливо выделяя тот факт, что витамин D — это не решение, а возможное дополнение к другим методам лечения COVID-19.

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