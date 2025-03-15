Остается в организме у 56% больных: ученые выяснили частоту возникновения затяжного COVID

Недавняя пандемия показала нам всем, насколько хрупок наш мир перед угрозами опасных и заразных вирусов, появляющихся из неоткуда. Ученые же выяснили, что последний ее виновник очень часто задерживается в организме переболевших, иногда на годы.

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После пандемии вируса COVID-19 значительное число людей сообщало о сохранении симптомов в течение длительного времени после того, как острая фаза инфекции прошла. Это явление, часто называемое "затяжным COVID", стало предметом обширных исследований, чтобы понять его распространенность, устойчивость и влияние на качество жизни. И недавно ученые выяснили, насколько часто оно возникает у переболевших, пишет McKnights.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из барселонского Института глобального здравоохранения (ISGlobal) и Исследовательского института имени Триаса и Пуйоля, пролило свет на устойчивый характер симптомов длительного COVID. В исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, приняли участие 2 764 взрослых жителя Каталонии, которые были инфицированы SARS-CoV-2 в период с 2020 по 2023 год.

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Результаты показали, что у 23% этих людей развился затяжной COVID, определяемый как симптомы, сохраняющиеся в течение не менее трех месяцев уже после болезни. Примечательно, что 56% этих пациентов продолжали испытывать симптомы даже спустя два года, что иллюстрирует потенциальное долгосрочное воздействие заболевания.

В ходе исследования было выявлено три различных клинических подтипа затяжного COVID: один, преимущественно поражающий неврологическую и опорно-двигательную системы, другой, направленный на дыхательную систему, и тяжелая форма, поражающая множество органов сразу. Тяжелый подтип с поражением нескольких органов был связан с наибольшей вероятностью сохранения симптомов.

Было выявлено несколько факторов риска развития длительного COVID, включая принадлежность к женскому полу, тяжелую первичную инфекцию COVID-19 и наличие хронических заболеваний, таких как астма, психические расстройства и заболевания органов пищеварения. Ожирение и повышенный уровень антител до вакцинации также повышали восприимчивость.

Напротив, защитные факторы, снижающие риск, включали вакцинацию до заражения, регулярную физическую активность, достаточный сон от шести до восьми часов, а также заражение уже после того, как вариант Omicron стал доминирующим в мире.

В данном исследовании использовалась популяционная когорта, а не клинические данные, что позволяет получить более широкое представление о влиянии COVID на население в целом. Манолис Когевинас, кандидат наук из ISGlobal и ведущий автор исследования, подчеркнул, что такой подход "позволил ученым лучше оценить масштабы затяжного COVID и определить факторы риска и защиты от них".

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