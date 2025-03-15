Залишається в організмі у 56% хворих: учені з'ясували частоту виникнення затяжного COVID

Нещодавня пандемія показала нам усім, наскільки тендітний наш світ перед загрозами небезпечних і заразних вірусів, що з'являються з нізвідки. Вчені ж з'ясували, що останній її винуватець дуже часто затримується в організмі тих, хто перехворів, іноді на роки.

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Після пандемії вірусу COVID-19 значна кількість людей повідомляла про збереження симптомів протягом тривалого часу після того, як гостра фаза інфекції минула. Це явище, часто зване "затяжним COVID", стало предметом великих досліджень, щоб зрозуміти його поширеність, стійкість і вплив на якість життя. І нещодавно вчені з'ясували, наскільки часто воно виникає у тих, хто перехворів, пише McKnights.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з барселонського Інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) і Дослідницького інституту імені Тріаса і Пуйоля, пролило світло на стійкий характер симптомів тривалого COVID. У дослідженні, опублікованому в журналі BMC Medicine, узяли участь 2 764 дорослі жителі Каталонії, які були інфіковані SARS-CoV-2 у період з 2020 по 2023 рік.

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Результати показали, що у 23% цих людей розвинувся затяжний COVID, який визначається як симптоми, що зберігаються протягом щонайменше трьох місяців уже після хвороби. Примітно, що 56% цих пацієнтів продовжували відчувати симптоми навіть через два роки, що ілюструє потенційний довгостроковий вплив захворювання.

Під час дослідження було виявлено три різні клінічні підтипи затяжного COVID: один, що переважно вражає неврологічну та опорно-рухову системи, інший, спрямований на дихальну систему, і важка форма, що вражає безліч органів одразу. Важкий підтип з ураженням кількох органів був пов'язаний із найбільшою ймовірністю збереження симптомів.

Було виявлено кілька чинників ризику розвитку тривалого COVID, включно з приналежністю до жіночої статі, важкою первинною інфекцією COVID-19 і наявністю хронічних захворювань, як-от астма, психічні розлади та захворювання органів травлення. Ожиріння і підвищений рівень антитіл до вакцинації також підвищували сприйнятливість.

Натомість захисні чинники, що знижують ризик, включали вакцинацію до зараження, регулярну фізичну активність, достатній сон від шести до восьми годин, а також зараження вже після того, як варіант Omicron став домінуючим у світі.

У цьому дослідженні використовувалася популяційна когорта, а не клінічні дані, що дає змогу отримати ширше уявлення про вплив COVID на населення загалом. Маноліс Когевінас, кандидат наук з ISGlobal і провідний автор дослідження, наголосив, що такий підхід "дав змогу вченим краще оцінити масштаби затяжного COVID і визначити фактори ризику та захисту від них".

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