Учені знайшли джерело слабких кісток: ним виявився поширений процес у нашому тілі

Крихкі кістки є фундаментом для розвитку безлічі небезпечних хвороб з віком, а також можуть стати причиною серйозних травм. Нещодавно вчені дізналися одну з основних причин їхньої підвищеної ламкості, що ховається в нашому тілі.

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Кістки, які часто сприймаються людьми як непохитні, є динамічними тканинами, що піддаються постійному ремоделюванню впродовж усього життя. Нещодавнє дослідження, проведене в Медичній школі Кек при Університеті Південної Каліфорнії, виявило зв'язок між білками, пов'язаними із запаленням, і змінами мінеральної щільності кісток (МЩК) з плином часу, пише News Medical.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Bone and Mineral Research, запропонувало вченим новий погляд на здоров'я кісток. МПК вимірює концентрацію мінералів, таких як кальцій, у кістковій тканині, будучи найважливішим показником міцності кісток.

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Зазвичай МЩК досягає свого піку в молодому зрілому віці та поступово знижується з віком. Її моніторинг вкрай важливий для оцінки ризику розвитку остеопорозу та інших захворювань, пов'язаних із кістковою тканиною.

Під час дослідження 304 латиноамериканських підлітки з надмірною вагою або ожирінням у віці від 8 до 13 років спостерігалися в середньому протягом трьох років. Дослідники ретельно вивчили асоціації між більш ніж 650 білками і щорічними вимірами МПК, що стало однією з перших спроб оцінити ці взаємозв'язки на довгостроковій основі.

Провідна авторка і докторантка з епідеміології Емілі Бегларіан зазначила, що багато білків, пов'язаних із МЩК, беруть участь у запальних та імунних шляхах. Цей висновок узгоджується з наявними дослідженнями, які припускають, що хронічне запалення може порушити нормальний метаболізм кісткової тканини, що призводить до зниження МЩК.

Попередні дослідження здебільшого були присвячені конкретним демографічним групам, часто з невеликим об'ємом вибірки літніх людей з китайської або не іспаномовної білої популяції, переважно жінок.

Те, що в цьому дослідженні наголос зроблено на більш молоду і різноманітну когорту, показує важливість і прогрес інклюзивних досліджень для розуміння здоров'я кісток на різних етапах життя і в різних групах людей. Отримані під час цього дослідження дані можуть бути використані для раннього виявлення людей, схильних до ризику виникнення проблем зі здоров'ям кісток.

Визначивши біомаркери, пов'язані із запаленням і МЩК, медичні працівники зможуть розробити заходи для підвищення щільності кісткової тканини в критичні періоди розвитку, що потенційно може пом'якшити виникнення остеопорозу і пов'язаних із ним захворювань у більш пізньому віці.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.