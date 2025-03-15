Ученые нашли источник слабых костей: им оказался распространенный процесс в нашем теле

Хрупкие кости являются фундаментом для развития множества опасных болезней с возрастом, а также могут стать причиной серьезных травм. Недавно ученые узнали одну из основных причин их повышенной ломкости, прячущуюся в нашем теле.

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Кости, которые часто воспринимаются людьми как непоколебимые, являются динамичными тканями, которые подвергаются постоянному ремоделированию на протяжении всей жизни. Недавнее исследование, проведенное в Медицинской школе Кек при Университете Южной Калифорнии, выявило связь между белками, связанными с воспалением, и изменениями минеральной плотности костей (МПК) с течением времени, пишет News Medical.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Bone and Mineral Research, предложило ученым новый взгляд на здоровье костей. МПК измеряет концентрацию минералов, таких как кальций, в костной ткани, являясь важнейшим показателем прочности костей.

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Обычно МПК достигает своего пика в молодом зрелом возрасте и постепенно снижается с возрастом. Ее мониторинг крайне важен для оценки риска развития остеопороза и других заболеваний, связанных с костной тканью.

В ходе исследования 304 латиноамериканских подростка с избыточным весом или ожирением в возрасте от 8 до 13 лет наблюдались в среднем в течение трех лет. Исследователи тщательно изучили ассоциации между более чем 650 белками и ежегодными измерениями МПК, что стало одной из первых попыток оценить эти взаимосвязи на долгосрочной основе.

Ведущий автор и докторант по эпидемиологии Эмили Беглариан отметила, что многие белки, связанные с МПК, участвуют в воспалительных и иммунных путях. Этот вывод согласуется с существующими исследованиями, предполагающими, что хроническое воспаление может нарушить нормальный метаболизм костной ткани, что приводит к снижению МПК.

Предыдущие исследования в основном были посвящены конкретным демографическим группам, часто с небольшим объемом выборки пожилых людей из китайской или не испаноязычной белой популяции, в основном женщин.

То, что в данном исследовании упор сделан на более молодую и разнообразную когорту, показывает важность и прогресс инклюзивных исследований для понимания здоровья костей на разных этапах жизни и в разных группах людей. Полученные в ходе этого исследования данные могут быть использованы для раннего выявления людей, подверженных риску возникновения проблем со здоровьем костей.

Определив биомаркеры, связанные с воспалением и МПК, медицинские работники смогут разработать меры по повышению плотности костной ткани в критические периоды развития, что потенциально может смягчить возникновение остеопороза и связанных с ним заболеваний в более позднем возрасте.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.